Adam Karabec déjà sur le départ de l’OL ? La réponse est tombée

Depuis l’automne, la direction lyonnaise a reconnu devoir réaliser plusieurs ventes afin de satisfaire les exigences de la DNCG. Le message est clair : pour retrouver une marge de manœuvre financière, certains éléments devront être sacrifiés.

Mais du côté de Michael Gerlinger, personne n’envisage de laisser l’autorité extérieure choisir qui partira. Ainsi, plusieurs joueurs considérés essentiels ne figurent même pas sur la liste des possibles départs. Malick Fofana en fait partie. Tyler Morton également, tant son apport depuis son arrivée a convaincu en interne.

Le problème ? L’effectif ne regorge pas de joueurs capables de générer une grosse plus-value immédiate. Les noms de Tanner Tessmann, Ainsley Maitland-Niles ou encore Khalis Merah circulent parfois. Quant à Adam Karabec, arrivé cet été avec des attentes solides, la question a rapidement été posée : pourrait-il quitter Lyon aussi vite qu’il est arrivé ?