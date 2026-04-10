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Borussia Dortmund v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport
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Borussia Dortmund : toutes les informations sur la diffusion en un coup d'œil : qui diffuse les matchs du BVB en direct à la télévision et en streaming ?

Bundesliga
Borussia Dortmund
Ligue des Champions

Cette saison encore, le Borussia Dortmund sera présent sur la scène nationale et internationale. Voici un aperçu des diffuseurs qui retransmettront en direct les matchs du BVB en Bundesliga et en Ligue des champions.

Éliminé de la Coupe d’Allemagne, le Borussia Dortmund reste en course en Bundesliga et en Ligue des champions. Pour ne manquer aucun match, vous devrez souscrire plusieurs abonnements auprès de différents diffuseurs. 

Découvrez ici quelles chaînes diffusent les matchs du BVB.

Borussia Dortmund : toutes les infos sur la diffusion en un coup d’œil. Qui diffuse les matchs du BVB en direct à la télévision et en streaming ?

Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen
BeIN SPORTS 2

Suivez le Borussia Dortmund en Bundesliga et en Ligue des champions à la télévision et en streaming.

Pour la saison en cours, la Bundesliga est répartie entre Sky et DAZN. Sky diffuse le match du vendredi soir, l’ensemble des rencontres du samedi après-midi et la rencontre phare du samedi soir, soit environ 80 % de la Bundesliga en direct et en exclusivité. Les abonnés peuvent également suivre les matchs du BVB en streaming sur WOW ou via l’application Sky Go.

Profitez également de la Premier League, de la Coupe d’Allemagne et de nombreux autres contenus pour 24,99 € par mois en tant que nouveau client Sky.

DAZN diffusera la majorité des rencontres de Bundesliga lors de la saison 2025/2026. La plateforme proposera la conférence du samedi et l’intégralité des matchs individuels du dimanche, en direct et en exclusivité. La programmation dépendra toutefois du calendrier du Borussia Dortmund.

Bundesliga
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04

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En clair, la Bundesliga reste visible sur la chaîne gratuite SAT.1 à des dates précises : le match d’ouverture de la phase aller, celui de la phase retour et le dernier match du vendredi avant la trêve hivernale. 

Nico SchlotterbeckGetty

Pour la Ligue des champions, DAZN partage les droits avec Amazon Prime : DAZN diffuse huit des neuf rencontres du mardi ainsi que toutes celles du mercredi, en plus de la conférence les deux soirs, tandis qu’Amazon Prime propose le match phare du mardi.

Si le Borussia Dortmund se qualifie pour la finale, la rencontre sera également diffusée en clair sur ZDF.

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Pour ne rien manquer des rencontres du Borussia Dortmund, retrouvez ci-dessous toutes les informations sur la diffusion TV et en streaming. Vous ne pouvez pas regarder les matchs du BVB en direct à la télévision ou sur Internet ?

Si vous ne pouvez pas suivre les matchs du Borussia Dortmund en direct à la télévision et que vous ne voulez quand même pas manquer les temps forts, rendez-vous sur notre page d’accueil : nous assurons un live textuel de toutes les rencontres du BVB.

KovacGetty Images

Borussia Dortmund : toutes les infos diffusion en un coup d’œil. Qui diffuse les matchs du BVB en direct à la télé et en streaming ? Le club en bref

Fondation19 décembre 1909
Titres de champion8
Victoires en Coupe5
Ligue des champions1
Joueur le plus capéMichael Zorc (463 matchs)
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