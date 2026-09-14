Le club le plus titré de Turquie ne veut pas seulement de nouveau finir tout en haut en Süper Lig : l’équipe vise aussi des titres dans d’autres compétitions. Pour pouvoir suivre tous les matches en direct, les fans ont toutefois besoin de plusieurs abonnements auprès de différents diffuseurs. Découvrez ici quelles chaînes assurent la retransmission des matches de Gala.

Galatasaray Istanbul, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui montre / diffuse les matches de Gala en direct à la TV et en livestream ?

Voir Galatasaray Istanbul en Süper Lig, en Ligue des champions et en Türkiye Kupasi en direct à la TV et en livestream

La Süper Lig turque n’est pas diffusée en Allemagne à la télévision en clair. De grands diffuseurs comme DAZN ou Sky ne possèdent pas les droits de la ligue turque. À la place, ceux-ci appartiennent exclusivement à beIN Sports.

Via le diffuseur Digiturk Euro, les matches sont néanmoins également visibles en direct en Allemagne, puisque les retransmissions de beIN Sports y sont reprises. Pour pouvoir voir les matches, les fans ont besoin de l’abonnement Digiturk Euro avec le pack sport, disponible au prix de 119 euros par an.

Les matches de Galatasaray en UEFA Champions League sont surtout diffusés en Allemagne sur DAZN lors de la saison 2025/26. Le service de streaming est considéré comme la « maison de la Ligue des champions » et montre environ 90 % de toutes les rencontres en direct, aussi bien en match individuel qu’en conférence, très appréciée. Pour les fans du champion de Turquie, DAZN est donc le point de référence principal pour suivre en direct les sorties de Gala dans la reine des compétitions européennes.

Cependant, il existe un autre diffuseur : le match phare de la Ligue des champions est diffusé chaque mardi en exclusivité sur Amazon Prime Video.

À partir de la saison 2027/28 et jusqu’à 2030/31 inclus, la diffusion de la Ligue des champions sera majoritairement assurée par Paramount+, tandis que DAZN est resté bredouille dans l’attribution des droits.

En Allemagne, il n’existe actuellement aucune diffusion en clair à la télévision ou en livestream des matches de la Türkiye Kupasi ; les rencontres de Galatasaray ne sont donc pas diffusées en direct à la télévision en clair

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Sur le site de SPOX, vous pouvez retrouver, pour certains matches de Ligue des champions, un live ticker qui vous permet de rester constamment informés. C’est par ici.

Galatasaray Istanbul, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui montre / diffuse les matches de Gala en direct à la TV et en livestream ? Le club en bref