Lamine Yamal, la star du Barça, aimerait pouvoir mener une vie plus tranquille et plus privée dans la cité catalane, loin des projecteurs et de la célébrité qui le privent de profiter de certains petits détails du quotidien, affirmant que beaucoup rêveraient d'être à sa place, alors que lui souhaite l'inverse.

Selon le journal espagnol « Sport », Lamine Yamal affiche un très haut niveau en ce début de saison, après avoir vécu l'un des meilleurs étés de sa carrière, à la suite du sacre en Coupe du monde 2026 avec la sélection espagnole, réalisant ainsi l'un de ses rêves alors qu'il n'a que dix-neuf ans.

Lamine Yamal s'est exprimé avec franchise lors de l'entretien qu'il a accordé à Jorge Valdano, dans le cadre de l'émission « Universo Valdano » sur le réseau « Movistar Plus », au sujet de sa vie à Barcelone, affirmant qu'elle n'est pas aussi idéale que beaucoup le pensent. Il a en effet reconnu que la célébrité a aussi ses inconvénients, en particulier lorsqu'il sort dans la rue, ayant perdu la capacité de se déplacer sans être reconnu par les autres.

À un moment de l'entretien, Yamal a révélé une situation qui se répète sans cesse, déclarant : « Cela m'arrive tout le temps quand je marche dans Barcelone. Je peux aller acheter des vêtements, et les gens disent : j'aimerais être à la place de Lamine et pouvoir acheter tout ce que je veux. »

Mais la star de Rocafonda voit les choses tout autrement, puisqu'il a déclaré : « Quant à moi, c'est exactement l'inverse. »

Yamal a expliqué que l'une des principales raisons qui le poussent à souhaiter une vie plus privée est son désir de profiter de la ville de Barcelone avec davantage de tranquillité, loin de l'attention permanente dont il fait l'objet.

Il a conclu son propos en disant : « J'aimerais être à votre place, et pouvoir manger quelque chose dans cette rue en toute tranquillité, ou vivre parmi les gens sans attirer autant l'attention. »



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