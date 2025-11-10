Mario Rosas, le prodige oublié du Barça que Xavi plaçait au-dessus de Messi

Son nom ? Mario Rosas. Né en 1980 comme Xavi, il partage avec lui la même génération, la même académie, la même passion pour le jeu court et le ballon qui colle au pied. En 2009, Xavi déclarait même : « Le plus fort de notre génération, c’était lui. » Rosas débute à 17 ans sous Louis van Gaal, aux côtés de Figo, Rivaldo et Guardiola. Mais cette première apparition sera aussi la dernière sous le maillot blaugrana.