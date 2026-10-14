Bulgaria Overview

¿El mejor entrenador? Heskey elige al técnico del Celtic y leyenda del Liverpool

Emile Heskey ha señalado, en una entrevista exclusiva con GOAL, al técnico del Celtic Martin O’Neill y al icono del Liverpool Gerard Houllier como los mejores entrenadores con los que trabajó. El exinternacional con Inglaterra, que pasó por el Leicester y por Anfield en su etapa como jugador, ayuda ahora a encontrar a posibles entrenadores de la Premier League del futuro como parte de una inspiradora nueva iniciativa.