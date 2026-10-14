Bulgaria Overview

King Power, propietaria del Leicester City desde hace años, ha fijado oficialmente un plazo para que los posibles inversores presenten sus ofertas de compra del club. Según se informa, la familia Srivaddhanaprabha busca cerrar la venta tras un periodo difícil en el que el antiguo campeón de la Premier League ha caído a la tercera categoría del fútbol inglés.
Emile Heskey ha señalado, en una entrevista exclusiva con GOAL, al técnico del Celtic Martin O’Neill y al icono del Liverpool Gerard Houllier como los mejores entrenadores con los que trabajó. El exinternacional con Inglaterra, que pasó por el Leicester y por Anfield en su etapa como jugador, ayuda ahora a encontrar a posibles entrenadores de la Premier League del futuro como parte de una inspiradora nueva iniciativa.