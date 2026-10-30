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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass sich beide Teams gegenseitig neutralisieren und sich die Punkte teilen werden.

Die besten Wetten für Liverpool vs Arsenal

Erste Mannschaft, die trifft – Arsenal zu einer Quote von 1,86 bei bet365

Torschütze – Alexander Isak zu einer Quote von 3,10 bei bet365

1X2 – Unentschieden zu einer Quote von 3,30 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Liverpool 1:1 Arsenal

Liverpool 1:1 Arsenal Torschützen-Wett-Tipp: Liverpool – Alexander Isak; Arsenal – Gabriel Magalhaes

Obwohl Liverpool in dieser Saison nicht ihren besten Fußball gezeigt haben, sammeln die Reds weiterhin positive Ergebnisse. Diesen Trend setzten sie unter der Woche fort, als sie ihr EFL-Cup-Duell mit Chelsea im Elfmeterschießen für sich entschieden. Die Ergebnisse dürften Liverpool in dieser Phase wichtiger sein als die Spielweise, solange die Resultate weiterhin stimmen.

Andoni Iraolas Mannschaft ist seit ihrer einzigen Liganiederlage gegen Manchester City Anfang Oktober ohne Makel. Bei nur sechs Punkten Rückstand zwischen den beiden Teams würde ein Sieg am Sonntag die Gastgeber in die Titeldiskussion bringen. Der Erfolg gegen den stark aufspielenden Verein aus Brighton in der vergangenen Woche sandte ein klares Signal, und das Duell am Sonntag wird von der gesamten Liga genau beobachtet.

Arsenal musste im EFL-Cup-Duell gegen den Viertligisten Fleetwood Town eine überraschende Niederlage hinnehmen. Es war kein schöner Besuch in Highbury für Mikel Arteta und sein Team, das nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit im Elfmeterschießen verlor. Zu allem Überfluss sah der erst 16-jährige Max Dowman fünf Minuten vor Schluss die Rote Karte, weil er nach einem Gegenspieler getreten hatte.

Dennoch können sich die Titelverteidiger nun auf die Verteidigung ihrer Meisterschaft konzentrieren, die nach dem 2:0-Heimsieg gegen Everton in der vergangenen Woche an Schwung gewann. Die Gunners suchen nun ihren 300. Auswärtssieg in der Premier League. Gelingt ihnen das in Anfield, wären sie erst das zweite Team, dem das gelingt, hinter Manchester United.

Voraussichtliche Aufstellungen für Liverpool vs Arsenal

Liverpool : Alisson, Araujo, Jaquet, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Barcola, Wirtz, Gakpo, Isak

: Alisson, Araujo, Jaquet, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Barcola, Wirtz, Gakpo, Isak Arsenal: Raya, Timber, Konsa, Magalhaes, Calafiori, Rice, Guimaraes, Odegaard, Madueke, Eze, Havertz

Liverpool kassiert häufig den ersten Treffer

Arsenal belegt derzeit in der Offensivstatistik der Premier League Rang fünf. Die Gunners haben in acht Ligaspielen 13 Tore erzielt, im Schnitt 1,63 Tore pro Spiel. Arteta und sein Team haben es in der Offensive an Fluss fehlen lassen und sich schwergetan, konstant Chancen zu kreieren.

Dennoch verfügen sie über genügend Qualität, um Liverpool in der Offensive Probleme zu bereiten. Die Titelverteidiger sind in dieser Saison in 75 % ihrer Auswärtsspiele in der Liga in Führung gegangen. Da die Gastgeber zu Hause im Schnitt 1,25 Gegentore pro Spiel kassieren, dürften die Gäste auch dieses Mal die Abwehr durchbrechen.

Insgesamt hat Liverpool in nur 38 % ihrer Ligaspiele das erste Tor erzielt, während ihre Gegner in der Hälfte ihrer Spiele zuerst trafen. In Anfield erzielten die Reds nur in einem von vier Ligaspielen den ersten Treffer. Entsprechend bietet eine Wette auf Arsenal als erste torschießende Mannschaft Value.

Liverpool vs Arsenal Wette 1: Erste Mannschaft, die trifft – Arsenal zu einer Quote von 1,86 bei bet365

Isak ist in blendender Form

Als Liverpool Alexander Isak von Newcastle verpflichtete, erwarteten sie einen treffsicheren Stürmer, der sie auf die nächste Stufe heben sollte. Verletzungen haben den Schweden seit seiner Ankunft in Anfield jedoch geplagt. Mittlerweile scheint er wieder zu alter Stärke zurückzufinden, was für Arsenal gefährlich werden könnte.

Isak hat in dieser Saison bereits sechs Tore in der Premier League erzielt, nur übertroffen von Erling Haaland. Dabei muss berücksichtigt werden, dass Isak ein Spiel weniger absolviert hat, da er wegen einer Verletzung gegen Manchester City fehlte. Sein xG-Wert (erwartete Tore) liegt in dieser Saison bei 4,27, was bedeutet, dass er diesen Wert um 1,73 Tore übertroffen hat.

Der schwedische Angreifer erzielt im Schnitt 0,95 Tore pro Ligaspiel. Nachdem er in der vergangenen Woche getroffen hat, ist er bereit, erneut zuzuschlagen. In seinen letzten vier Einsätzen für Klub und Nationalmannschaft von Beginn an hat er vier Tore erzielt. Mit dem Schwung in seinem Rücken und vor heimischem Publikum könnte Isak die Abwehr von Arsenal durchaus in Bedrängnis bringen.

Liverpool vs Arsenal Wette 2: Torschütze – Alexander Isak zu einer Quote von 3,10 bei bet365

Liverpool und Arsenal könnten sich in Anfield neutralisieren

Liverpool zählt derzeit klar zu den formstärksten Teams Englands und hat neun seiner letzten elf Spiele gewonnen, nur eines davon verloren. Die Reds sind zudem seit drei Spielen in Folge in Anfield siegreich, während Iraola im Jahr 2026 nur zwei seiner 27 Premier-League-Spiele verloren hat.

Interessanterweise hat Liverpool nur zwei seiner letzten neun Heimligaspiele gewonnen, die an einem Sonntag ausgetragen wurden.

Arsenal hofft, von dieser Statistik zu profitieren und Anfield mit einem positiven Ergebnis zu verlassen. Dieser Austragungsort war für die Gunners bisher kein gutes Pflaster, da sie keines der letzten 13 direkten Duelle hier gewinnen konnten. Allerdings haben die Titelverteidiger fünf ihrer letzten sechs Auswärtsspiele in der Liga gewonnen, was zeigt, dass sie den Gastgebern durchaus Probleme bereiten können.

In der vergangenen Saison trennte ein herausragender Freistoß von Dominic Szoboszlai die beiden Mannschaften, nachdem es zunächst nach einem Unentschieden ausgesehen hatte. Arteta dürfte in Anfield den Schaden begrenzen wollen und auf einen Punkt spielen. Da drei der letzten vier direkten Duelle unentschieden endeten, könnte auch dieses Spiel wieder unentschieden enden.

Liverpool vs Arsenal Wette 3: 1X2 – Unentschieden zu einer Quote von 3,30 bei bet365

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