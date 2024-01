Superbet ou Betano: Qual é a melhor casa de apostas?

Neste artigo, analisamos diversos recursos e funcionalidades e as comparamos para verificar qual a melhor: Superbet ou Betano.

Entenda as melhores opções e catálogo de apostas na Betano e Superbet para apostadores brasileiros.

Superbet ou Betano? Superbet Betano Bônus de boas-vindas 4,8/5.0 4,8/5.0 Mercados 4,8/5.0 4,9/5.0 Odds 4,8/5.0 4,8/5.0 Aplicativo mobile Não possui 4.9/5.0 Streaming/apostas ao vivo 4,5/5.0 4,9/5.0 Nota de 1 a 100 97 99 Crie sua conta Apostar agora Apostar agora

Bônus de boas-vindas - Empate

Ao considerarmos a popularidade dos bônus de boas vindas em casas de apostas, incluímos este aspecto em nossa análise. Dessa forma, verificamos qual possui valores promocionais mais elevados e Termos e Condições (T&Cs) de ativação mais acessível.

Informamos que você pode entender e encontrar mais detalhes sobre os bônus de boas vindas de cada plataforma em nossas páginas de código promocional Betano e código bônus Superbet.

Bônus Superbet

Na empresa de apostas online Superbet, existe um bônus de boas vindas tradicional, sendo ativado sobre o primeiro depósito. Ele funciona com a bonificação de 100% do primeiro depósito na plataforma de apostas de até R$ 500.

Este requer alguns T&Cs para a ativação, estando disponível apenas para os novos cadastrados na plataforma de apostas. Inclusive, o usuário deve efetuar um depósito de pelo menos R$ 50. Sobre ele se aplica o requisito de rollover de 6x o valor do depósito somado ao bônus.

Além disso, as apostas simples devem ser feitas em esportes que tenham odds de pelo menos 1,6. Para apostas combinadas, as odds devem ser de 1,6 para cada evento individual contendo o mínimo de 3 seleções. Confira outros pontos do regulamento no site oficial da plataforma de apostas.

Pegar bônus na Superbet

Bônus Betano

No site da Betano, um bônus de boas vindas também está ativo. Neste caso, ele oferece uma oferta de até R$ 500 + R$ 20 em apostas extras. Para obtê-lo, é preciso ser um novo usuário cadastrado com um código promocional e realizar um depósito mínimo de R$ 50.

Sobre este primeiro depósito no site, o usuário recebe 100% de bonificação até o valor máximo. Além disso, o usuário precisa apostar o total 5x em apostas esportivas com odds de 1,65 ou mais. Destacamos, também, que o requisito de saque é de 1x o valor do bônus.

Ademais, informamos que outros pontos dos T&Cs podem ser vistos integralmente no site.

Pegar bônus na Betano

Empate

Como apresentamos o comparativo, estas casas de apostas possuem bônus de boas vindas semelhantes. Devido a isso, baseado em nossa análise, consideramos o empate. Sendo assim, quem visa obter ofertas de boas-vindas pode optar pela Superbet ou Betano.

Esportes disponíveis: Betano

Um critério essencial para uma empresa de apostas online, são as modalidades disponíveis para apostas esportivas. Afinal, esta categoria é uma das mais conhecidas, sendo adequado a disponibilidade de várias opções de esportes para apostar.

Por isso, comparamos este aspecto para saber qual possui melhores opções: a Superbet ou Betano. Entenda a seguir:

Superbet

No ramo de apostas online, a Superbet é uma plataforma recente no mercado brasileiro. Apesar disso, a empresa possui algumas opções variadas de esportes, principalmente entre os populares e alguns alternativos. Para exemplificar, citamos alguns dos mais conhecidos, como o futebol e basquete.

Além destes, localizamos o tênis, MMA, beisebol, futebol americano, esportes eletrônicos e outros. Sobre os menos conhecidos, ela permite fazer apostas esportivas no ciclismo, xadrez, rugby, dardos e vários outros. Destacamos que estes esportes citados são apenas exemplos.

Afinal, a lista completa é vasta, não sendo possível apresentá-la por completo. Sendo assim, para conhecer todas as modalidades, verifique o site oficial.

Apostar na Superbet

Betano

A Betano é uma casa de apostas consolidada, sendo reconhecida pelas suas opções e modalidades esportivas. Neste sentido, a casa de apostas possui uma ampla variedade de esportes, com os mais favoritos no Brasil e outros menos conhecidos.

Dessa forma, encontramos aqueles populares: futebol, handebol, vôlei, futebol americano, basquete, esportes eletrônicos, tênis, tênis de mesa e mais. Ainda assim, vimos que além dos populares, a plataforma também possui diversos esportes alternativos.

Neste caso, citamos os jogos olímpicos, speedway, bandy, xadrez, moto GP, dardos, críquete e outros. Outro diferencial é a possibilidade de encontrar opções de apostas em entretenimento, com reality shows, e em política, nas eleições.

Apostar na Betano

Vencedor

Embora a Superbet possua modalidades esportivas tradicionais para apostar, a Betano oferece mais opções. Isso ocorre em esportes conhecidos, alternativos e nas categorias de entretenimento e política. Desse modo, entre Superbet ou Betano, esta se saiu melhor.

Tipos de apostas disponíveis - Betano

Os tipos de apostas, também conhecidos como mercados esportivos, são as opções de palpites disponíveis para apostar. Neste sentido, consideramos apropriado a disponibilidade ampla de opções de curto e longo prazo, além dos únicos. A seguir, mostramos o que avaliamos nas casas de apostas.

Superbet

Nos mercados disponíveis para partidas, ou seja, no tempo regulamentar, encontramos, na Superbet, algumas opções variadas. Elas envolvem o popular 1x2, total de gols, handicap, resultado correto, chance dupla, ambas as equipes marcam e outros.

Além deste, encontramos o recurso “Criar” aposta, onde os usuários podem reunir vários mercados para um único jogo. Com isso, configura uma aposta personalizada. Para competições, os jogadores podem optar por mercados de longo prazo.

Esta categoria, inclui o vencedor da competição, equipe que será rebaixada na temporada e melhor artilheiro. Ademais, para ver a lista completa, entre no site oficial da Superbet. Nele, estão disponíveis alguns dados estatísticos sobre as equipes e podem auxiliar no prognóstico.

Betano

No quesito mercados de apostas, a Betano também possui opções amplas e variadas. Estas incluem as tradicionais modalidades para o tempo regulamentar, como resultado final, handicaps, chance dupla, ambos marcam, total mais/menos e outras.

O recurso de personalização também está ativo, podendo configurar palpites combinados em um único jogo. Em nossa consulta, também localizamos a presença dos “Insights”, os quais possuem dados e estatísticas dos jogos. Inclusive, tais dicas podem estar disponíveis para vários mercados.

Por fim, existem vários mercados para o longo prazo, com apostas resolvidas apenas no fim da temporada. Para exemplificar, encontramos: margem de pontos do campeão, vencedor, especiais do vencedor, top 10 e outros. Entre na página oficial e conheça todos.

Vencedor

Nos mercados de apostas esportivas, entre a Superbet ou Betano, consideramos esta como vencedora. Afinal, a Betano oferece mais categorias de palpites, com opções mais variadas e amplas.

Odds - Empate

Em casas de apostas, as cotações para modalidades esportivas são expressas a partir das odds. Estas sinalizam a probabilidade do evento e a cotação do possível retorno. Dada sua importância, verificamos entre a Superbet ou Betano qual possui odds mais apropriadas.

Para tal, efetuamos a análise comparativa, selecionando o mesmo jogo e mercado de uma competição do futebol. Neste caso, um jogo para na Premier League, pelo mercado 1x2 com o evento entre Luton Town e Chelsea.

Superbet

Neste evento, a plataforma oferecia as seguintes probabilidades para o evento no mercado 1x2. Claro, entre Luton Town vs Chelsea: 5,25 (1), 4,20 (x), 1,62 (2). Desde já, destacamos que estas odds estão sujeitas às alterações ao longo do tempo, sendo assim, foram apresentadas apenas para a análise.

Betano

A título de comparação, o jogo Luton Town vs Chelsea na Betano estavam com as seguintes odds quando a consultamos. 5,10 (1), 4,20 (x), 1,62 (2). Ressaltamos que as cotações são alteradas com o tempo, ou seja, foram citadas apenas para a análise.

Empate

Nas duas casas de apostas, as odds são semelhantes, embora tenham tido alterações para a vitória do mandante. Embora isso tenha ocorrido, consideramos o empate. Afinal, é comum algumas seleções possuírem variações, mas se mantêm na média do mercado e entre as plataformas.

Aplicativo móvel - Betano

Outro aspecto essencial para nossa análise é a disponibilidade de um aplicativo nativo, ou seja, próprio para celulares. Afinal, parte dos apostadores utilizam casas de apostas apenas por smartphones. Veja, a seguir, em qual casa este recurso está incluso nos serviços.

Superbet

Em nossa verificação, notamos que este recurso está indisponível. O aplicativo de apostas da plataforma está em desenvolvimento, conforme informado pela casa. Sendo assim, a única opção para apostar pelo celular é o site mobile, o qual é compatível com Android e iOS.

Neste caso, a utilização é totalmente pelo navegador, sem a possibilidade de instalá-lo no dispositivo.

Betano

Na Betano, ela oferece a possibilidade de instalar um aplicativo nativo, próprio para aparelhos celulares Android. Neste caso, ele pode oferecer um carregamento mais ágil, além de ser apropriado para a utilização em celulares. O procedimento de download deve ser feito diretamente no site.

Ainda assim, o site mobile é uma opção disponível, apropriada para os aparelhos celulares com iOS. Desse modo, basta entrar no navegador do smartphone e ir até o site oficial da Betano e acessá-lo.

Vencedor

Como destacamos, este recurso está ativo apenas na plataforma Betano, sendo assim, ela se destaca neste aspecto. Por isso, ela se torna mais adequada para os usuários que procuram efetuar apostas por um aplicativo próprio para celulares.

Streaming e Apostas ao vivo - Betano

Por fim, comparamos a disponibilidade das apostas ao vivo e do serviço de streaming. Estes possibilitam efetuar palpites em tempo real, além de permitir assistir ao vivo o desenvolvimento dos jogos.

Superbet

Os usuários da Superbet podem efetuar apostas ao vivo, as quais ficam na aba “Ao vivo”, no canto superior do site. Elas incluem esportes como futebol, hóquei no gelo, basquete, tênis e outros. A lista deve ser verificada na página oficial.

Inclusive, a disponibilidade de mercados também é variada. Contudo, pelo fato de ser uma partida em tempo real, algumas opções podem ficar indisponíveis em alguns momentos. Sobre a transmissão ao vivo, este recurso não pode ser acessado na Superbet por estar indisponível.

Betano

A Betano oferece um catálogo amplo de modalidades para apostas esportivas em tempo real. Para exemplificar, encontramos futebol americano, tênis de mesa, futebol, basquete e vários outros. Vale destacar que a disponibilidade é variada, por depender do horário dos jogos ativos.

Essa variação também pode ocorrer para os mercados esportivos. Alguns tipos de apostas podem ficar indisponíveis em alguns momentos da partida. Para assistir aos jogos, os usuários podem entrar no streaming da Betano, disponíveis para algumas partidas.

Sobre a transmissão ao vivo, alguns T&Cs podem ser aplicados. Tais como possuir fundos ativos, além de ter apostado algum valor no evento escolhido. Saiba mais no site.

Vencedor

Sobre estes aspectos, consideramos a Betano a melhor opção. Afinal, além das opções variadas de apostas ao vivo, ela oferece o serviço de streaming para algumas partidas esportivas.

Nosso veredicto: Superbet ou Betano, qual o melhor?

Por fim, entre as duas casas de apostas, a Betano apresentou recursos mais variados e amplos. Por isso, consideramos ela mais apropriada que a Superbet. Veja, a seguir, todos os pontos em que ela se destacou:

Esportes disponíveis;

Mercados de apostas;

Aplicativo móvel;

Apostas ao vivo e streaming.

Ademais, para obter o bônus dessa plataforma, é preciso efetuar um depósito mínimo, dentro do que requer os T&Cs. Na Betano, é possível obter até R$ 500 + R$ 20 em apostas extras. Mesmo assim, a Superbet também é promissora. Então, os apostadores podem decidir entre os dois sites de apostas ou mesmo criar a conta nas duas plataformas.