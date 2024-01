Betmotion bônus: Aproveite até R$150 + R$20 em apostas grátis

Cada vez mais jogadores buscam um Betmotion bônus, tendo em vista que esta é uma casa de apostas popular.

Montamos um guia completo sobre o Betmotion bônus. Vamos mostrar desde como fazer seu cadastro até como usar o Betmotion app.

Além disso, os jogadores também vão descobrir como usar o promocode Betmotion e outras informações importantes.

Quais são os Betmotion bônus disponíveis?

Já para iniciar, há diferentes Betmotion bônus de boas vindas. As ofertas, inclusive, podem ser escolhidas conforme o serviço que você preferir. Para as apostas esportivas, é possível começar com bônus Betmotion de boas vindas de até R$150 em saldo extra, com mais R$20 em aposta grátis.

A oferta ainda vem acompanhada do promocode Betmotion GOALBET. Mais adiante vamos explicar como usar o código promocional Betmotion, além de mostrar as regras do bônus de boas vindas. Já na tabela a seguir, veja quais são as principais promoções da operadora.

Atividade Bônus Betmotion Ative o bônus Apostas esportivas Até R$150 de saldo extra + R$20 em aposta grátis GOALBET Jogos do cassino 150% extra até R$300 GOALBET Variado R$5 grátis + 100% extra até seu 3° depósito GOALBET

Aplicam-se os Termos e Condições mostrados no site oficial, tanto para os bônus de boas vindas, como para o código promocional Betmotion. Além disso, também se aplicam regras gerais. A operadora pode modificar a oferta de bônus Betmotion no futuro, assim como suas condições.

Betmotion bônus de boas vindas para apostas esportivas: R$150 de saldo extra + R$20 em aposta grátis

Como já mencionado, novos jogadores podem usar o código promocional Betmotion GOALBET. Com ele, você terá 150% do depósito inicial, com valor máximo de R$150. Além disso, o promocode Betmotion traz um adicional: R$20 em aposta grátis.

Com esse código promocional Betmotion, o jogador só precisará fazer o depósito inicial para ativar a oferta. Além disso, claro, é preciso seguir as regras de utilização do saldo extra. Nos tópicos abaixo, vamos mostrar como gerar o bônus de boas vindas e suas regras de uso.

Vale destacar que o valor obtido com o código promocional Betmotion segue o padrão visto no mercado de apostas. Caso você queira checar mais informações sobre bônus de boas vindas, confira nossa lista de melhores sites de apostas com bônus.

Como conseguir o bônus de boas vindas para apostas esportivas

Seguindo o padrão do segmento de casas de apostas, o bônus Betmotion envolve três passos fundamentais: criar uma conta, usar o promocode Betmotion e fazer um depósito inicial. Se tiver dúvida sobre como se registrar e usar o código promocional Betmotion, veja abaixo:

Acesse o site ou use o Betmotion app, aplicativo móvel oficial da plataforma; Em seguida, clique em “Criar Conta”, no topo da tela inicial; Crie sua conta, leia as regras de cadastro e informe o promocode Betmotion; Faça um depósito mínimo de R$50; Confira se o bônus de boas vindas foi ativado corretamente.

Após seguir esse passo a passo, o jogador verá o bônus Betmotion em sua conta. Aliás, é importante selecionar o bônus correto na seção de registro. Como há diferentes ofertas disponíveis no site de apostas online, caso escolha a incorreta, não poderá cancelar ou escolher outra.

Termos e Condições para o bônus de apostas esportivas

Um dos pontos mais importantes para avaliar uma oferta é conferir as suas regras de uso. Quanto você precisa para ativá-la? Quais esportes estão inclusos para as apostas? Qual o prazo para cumprir as regras? E, mais importante ainda, a seguinte dúvida: qual o rollover?

Segundo nossa análise, o promocode Betmotion possui regras claras. Veja logo abaixo as principais:

Depósito mínimo: o primeiro depósito após o registro deve ser de pelo menos R$50. Além disso, você receberá 150% do valor do pagamento, até R$150. Ou seja, caso deposite mais que R$150, ainda ficará limitado a este valor máximo.

Apostas grátis: como adicional, o promocode Betmotion permite ao jogador ativar os R$20 de aposta grátis. Para isso, é preciso fazer um segundo depósito, também com valor mínimo de R$50.

Rollover: o requisito de saque a ser cumprido é de 7 vezes o bônus de boas vindas, somando o valor do depósito com o saldo extra, com odds a partir de 1.80. Em outras palavras, por exemplo, se a soma for R$100, suas apostas devem somar R$700 antes do primeiro saque.

Exclusividade: apenas novos apostadores podem ativar e usar este saldo extra. Além disso, só é possível optar por um bônus de boas vindas, dentre as várias opções.

Outras regras: também se aplicam regras gerais de bônus, como prazo de utilização, exclusividade para certos serviços e mais. Além disso, é preciso finalizar a promoção antes de ativar outra.

Segundo nossa avaliação, essa oferta possui regras justas e que não estão distantes do padrão do mercado. Como ponto principal a se destacar, o fato do código promocional Betmotion gerar um segundo bônus é algo que agradará jogadores que apostam com mais frequência.

Betmotion bônus - como conseguir?

Como já mostramos o passo a passo básico para usar o código promocional Betmotion, além das regras para utilizá-lo, vamos abordar uma outra questão: como fazer o registro na operadora. Sabemos que alguns jogadores têm dúvidas nesse procedimento. Por isso, confira abaixo:

Acesse a Betmotion e clique no ícone “Criar conta”, no topo da página, também disponível no Betmotion app. Insira seu nome completo, usuário, senha, e-mail, data de nascimento, número de telefone e moeda que utilizará nas apostas. Informe o código promocional, na última parte do formulário. Leia os Termos e Condições da empresa. Além disso, se desejar, marque a caixa para receber novidades, notícias, promoções e mais informações sobre a operadora. Confirme seu registro após clicar em “Criar Conta”.

Com isso, o passo seguinte será fazer o depósito para gerar o saldo extra e cumprir o rollover. Lembre-se que essa regra deve ser cumprida sempre com mercados de 1.80 ou acima disso.

Além disso, para receber a aposta grátis de R$20, você deverá fazer um segundo depósito.

Métodos de Pagamento da Betmotion

Como um dos requisitos para ativar a promoção ou apenas fazer qualquer aposta é ter saldo em sua conta, é útil conhecer os métodos de pagamento. Desse modo, analisando o site oficial, confira abaixo a lista completa:

Pix

Transferência bancária

Boleto bancário

Carteiras digitais

Criptomoedas.

Já as opções de saque são limitadas a Pix e transferência bancária. Sobre o depósito mínimo, é possível depositar a partir de R$1, usando Pix. O valor pode variar conforme o método escolhido, então este pode não ser o único valor disponível no site de apostas.

No que se refere ao tempo de processamento, o Pix e as carteiras digitais são as mais rápidas. Geralmente, suas transferências são processadas em minutos.

Além disso, não se esqueça das regras do bônus que tiver ativado. Por exemplo, o saldo extra mostrado nesse artigo exige um depósito mínimo de R$50, bem mais elevado que o menor valor possível. O mesmo vale para o saque e a regra do rollover, que prevê 7 vezes o que foi recebido somado ao depósito.

Serviço de suporte ao cliente

Se for sua primeira vez apostando na Betmotion, talvez tenha dúvidas sobre como utilizar algumas funcionalidades da operadora. Além disso, durante o uso da plataforma, pode acontecer algum problema ou erro.

Desse modo, a melhor solução é contatar o suporte ao cliente. Com isso, você conseguirá ter contato com um funcionário da operadora, que lhe instruirá sobre como agir. Nesse sentido, os canais disponíveis são:

Chat ao vivo: método mais ágil e prático de suporte ativo na plataforma. Você pode acessar clicando no ícone branco, no canto inferior direito da tela. Costuma responder em alguns minutos e funciona totalmente em português.

E-mail: demora mais tempo para ser respondido. Todavia, funciona mesmo se a plataforma estiver fora do ar. O endereço oficial está presente no site de apostas.

Perguntas frequentes: aborda diversas funcionalidades e recursos da operadora, com informações oficiais. Você pode utilizar logo após se registrar, já que é uma das formas mais rápidas de entender como a casa de apostas funciona.

Assim, notamos que o suporte ao cliente dado pela operadora é de qualidade. Você o encontrará totalmente traduzido, com respostas precisas e úteis para resolver diferentes questões.

Além disso, os apostadores podem recorrer ao suporte mesmo se o site ou o Betmotion app não estiverem funcionando. Claro, desde que recorra aos meios oficiais disponibilizados pela empresa.

Nossa análise da Betmotion

Nossa avaliação da plataforma encontrou diversos pontos positivos. Em primeiro lugar, o código bônus Betmotion se mostrou útil ao oferecer dois benefícios diferentes. Eles se encaixam em estratégias distintas, o que vai agradar uma grande parte dos apostadores.

Além disso, a plataforma possui diferentes canais de suporte, que funcionam com agilidade e em português. Por fim, seus métodos de registro são práticos, permitindo que mesmo novos jogadores se registrem sem muitas dificuldades.

Claro, há alguns pontos a melhorar. Destacamos os métodos de saque, com poucas opções disponíveis, como principal fator a evoluir.

Além disso, o app da Betmotion é exclusivo para smartphones Android. Se você possui um aparelho iOS, precisará jogar diretamente pela versão mobile do site. Além disso, algumas seções do site possuem informações contrastantes, provavelmente por conta da tradução.

Dito isso, vale a pena testar a operadora. Para isso, observe as informações que trouxemos no artigo e sempre aposte com responsabilidade

Do que gostamos Do que não gostamos Bônus de boas vindas flexível e com duas vantagens diferentes Aplicativo apenas para Android Canais de suporte ao cliente são ágeis e variados Métodos de saque pouco variados Processo de cadastro é prático e claro Falta de clareza em algumas informações técnicas

Perguntas Frequentes

Antes de concluir nosso guia, vamos responder algumas perguntas que interessam os iniciantes. Cada uma delas utiliza informações disponíveis em canais oficiais da empresa.

É legal apostar na Betmotion?

Sim, é legal apostar por lá. Os jogadores podem encontrar informações sobre isso no próprio site. Primeiro, a empresa possui licença de funcionamento emitida pela Antillephone Curaçao. Isso significa que a casa possui autorização para oferecer seus serviços.

Além disso, mostra que é fiscalizada com frequência. Suas regras de uso para quem possui conta também cumprem com o que é exigido pela lei brasileira.

É seguro apostar na Betmotion?

Sim, pois todas as páginas da empresa possuem certificado HTTPs ativo. Isso significa que todas as informações são criptografadas ao sair e entrar na operadora com sua conta.

Além disso, a plataforma é certificada pela Salsa Technology. Isso mostra que há a preocupação com a segurança digital, protegendo os dados dos seus usuários.

Qual é o código promocional Betmotion?

Você pode se registrar usando o código bônus Betmotion GOALBET. Com isso, terá um saldo extra inicial de 150% do seu primeiro depósito, até R$150. Além disso, a mesma oferta dá um extra de R$20 em aposta grátis, no segundo depósito. Observe as regras oficiais ao usar essas ofertas.

