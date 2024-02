Superbet é legal? Tire suas dúvidas

Veja neste guia que a Superbet é legal e quais os critérios para apontar isso.

Confira também os prós e contra do site de apostas esportivas. Nesta análise, você também entenderá como está a regulamentação do setor no Brasil. Para saber mais sobre a casa de apostas, veja nossa página sobre o código bônus Superbet.

Apostar na Superbet é legal no Brasil?

A primeira informação é que fazer apostas no Brasil é permitido. Isso é possível desde a lei 13.768/18, que estabeleceu que as apostas poderiam ser feitas em sites com sedes no exterior.

Por conta disso, a Superbet é legal e você pode fazer as apostas online normalmente. A casa de apostas ainda conta com licença de funcionamento. Isso indica que a operação do site em apostas é correta.

É permitido fazer apostas online?

A lei 13.768/18 autorizou as apostas no Brasil. Portanto, desde dezembro de 2018, os sites com sede no exterior estão permitidos. Desta forma, fazer apostas na Superbet é legal e em outras dezenas de sites de apostas.

Atualmente, o Brasil passa também por um processo de regulamentação. Isso vai estabelecer novas regras para cada site. Porém, nada disso impedirá o acesso as casas de apostas.

Visite a Superbet

A Superbet é confiável? Prós e contras da plataforma

Além de apontar que a Superbet é legal, podemos dizer também que o site de apostas é confiável. Isso porque a plataforma reúne características fundamentais para o funcionamento.

A principal delas é que o site conta com um sistema de criptografia. Desta forma, os usuários no Brasil podem se cadastrar na casa de apostas online e fazer depósitos com seus dados protegidos.

A marca também tem investido em patrocínios no Brasil. Isso está dentro da lei e aumenta a credibilidade da plataforma de apostas. Um dos acordos é com o São Paulo.

No entanto, como todos os sites de apostas, a Superbet tem também pontos positivos e negativos. Veja um pouco sobre o site mais abaixo:

Prós

Variedade de mercados de apostas.

Tem aplicativo de apostas.

Promoções variadas.

Contra

Rollover do bônus de boas-vindas é com apostas múltiplas.

Poucas opções de pagamento.

Tempo de espera no chat é maior em determinados horários.

Acesse a Superbet

Quais esportes disponíveis na Superbet?

A Superbet tem um catálogo amplo para apostas esportivas. São mais de 30 modalidades, que reúne os mais variados tipos. Você pode fazer palpites em futebol, basquete e também alguns esportes menos populares no Brasil.

Você também consegue fazer apostas em entretenimento, diversos tipos de eSports e muito mais. Portanto, não faltam possibilidades na plataforma.

O catálogo está dentro da média do que está disponível nos sites de apostas no Brasil e oferece apenas apostas esportivas que estão dentro da lei.

Visite a Superbet

Análise da Superbet

A Superbet é legal e traz uma plataforma de apostas compatível com o que é visto no mercado. Desta forma, ao se cadastrar, você vai ver no site, os principais recursos, como apostas ao vivo, cash out e uma grande variedade de mercado.

O principal é que a plataforma está de acordo com o que determina a lei no Brasil atualmente. Portanto, você pode fazer apostas online com segurança.

Apostar na Superbet é legal e a casa ainda conta com um bônus de boas-vindas para apostas esportivas. A oferta do site é de 100% no primeiro depósito, com um máximo de R$ 500.

A promoção está sujeita também a termos e condições da plataforma. Entre as exigências do site, está a necessidade de usar a soma do depósito mais o bônus pelo menos seis vezes.

Além disso, você pode fazer as apostas esportivas na plataforma em eventos múltiplos ou únicos. Independentemente da opção, cada um deles deve ter odds de no mínimo 1.60. Para saber mais termos além desses principais, consulte o site da Superbet.