Palpite Real Madrid x Barcelona - La Liga - 26/10/24

Pela primeira vez em sua carreira, Kylian Mbappé enfrentará o Barcelona como atleta do Real Madrid.

Falando em superestrelas, esse pode ser o último jogo de Vini Jr. antes de receber a provável Bola de Ouro, que terá seu vencedor oficial anunciado no início da próxima semana.

Líder absoluto, Barça brilha na atual temporada

As duas equipes estão vindo de vitórias marcantes pela UEFA Champions League diante de gigantes do futebol alemão.

Entretanto, olhando apenas para La Liga, o trabalho do Barça tem sido quase impecável, trazendo um saldo de gols de 23 após 10 rodadas.

Ainda antes do início de outubro, os comandados de Hansi Flick já marcaram quatro ou mais gols em seis diferentes ocasiões na atual temporada.

O ataque da equipe catalã acumula 33 gols em 10 rodadas de La Liga, 12 a mais do que os 21 do Real.

Palpite 1 - Real Madrid x Barcelona - Vitória do Barcelona ou empate: 1.82 na Betano.

Maior goleador nas principais ligas europeias

Analisando La Liga, Premier League, Bundesliga, Serie A e Ligue 1, nenhum atleta balançou as redes mais vezes em campeonatos nacionais do que Robert Lewandowski.

O atacante polonês está isolado como maior goleador de La Liga com 12 gols, o exato dobro dos vice-artilheiros Ayoze Pérez e Kylian Mbappé, cada um com seis.

Raphinha foi certamente a estrela da noite, marcando o hat trick no 4-1 contra o Bayern, mas Lewandowski não deixou de guardar o seu, chegando a 15 gols em 13 jogos na atual temporada.

Palpite 2 - Real Madrid x Barcelona - Robert Lewandowski marcar a qualquer momento: 2.20 na Betano.

Vini Jr., o céu é o limite para esse talento brasileiro

O Real Madrid adicionou mais uma para sua longa lista de noites especiais na UEFA Champions League na última terça-feira (22).

A equipe espanhola perdia em casa para o Borussia Dortmund, por 2-0, mas em um único tempo garantiu a virada e acabou vencendo com tranquilidade, aplicando 5-2 na equipe alemã.

Três dos cinco gols merengues foram marcados pelo brasileiro Vini Jr., balançado as redes pela sua terceira aparição consecutiva.

Vinícius Jr. enfrentou o Barcelona duas vezes no ano de 2024 e marcou quatro gols, um pelo segundo turno de La Liga e um hat-trick na final da Supercopa Espanhola, vencida pelo Madrid, por 4-1.

Palpite 3 - Real Madrid x Barcelona - Vini. Jr. marcar a qualquer momento: 2.50 na Betano.