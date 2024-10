Palpite Bragantino x Botafogo - Campeonato Brasileiro - 26/10/24

Pela 31ª rodada da principal liga nacional do país, o Bragantino recebe a equipe do Botafogo.

Pela 31ª rodada da principal liga nacional do país, o Bragantino recebe a equipe do Botafogo.

O duelo entre paulistas e cariocas será neste sábado (26/10), às 19h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Confira a seguir as dicas de apostas para este importante confronto.



Aposta Palpite Odd Resultado Botafogo vence 2.09 na Blaze Ambos marcam Sim/Não Não 1.91 na Blaze Jogador a marcar Igor Jesus a qualquer momento 2.75 na Blaze

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Blaze.

Botafogo não pode vacilar

Um ponto à frente do Palmeiras, o Botafogo, líder do campeonato, sabe que mesmo atuando fora de casa, não pode perder pontos.

Atuando longe de seus domínios, o time da Estrela Solitária carrega o fato de ser o melhor clube do torneio: em 15 jogos foram oito vitórias, quatro empates e três derrotas.

Por outro lado, o RB Bragantino não tem sido tão forte em casa. No Nabizão, a equipe de Bragança Paulista não venceu sete de 14 jogos.

Palpite 1 - Bragantino x Botafogo - Botafogo vence: 2.09 na Blaze.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Bragantino x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Pode ser um jogo de poucas oportunidades

Nos últimos quatro jogos oficiais do clube alvinegro, três deles terminaram com apenas uma ou nenhuma equipe conseguindo alterar o marcador.

Já analisando as partidas recentes do Massa Bruta, podemos observar que esse padrão aconteceu em seus dois últimos jogos, contra Vitória e Palmeiras.

Vale considerar ainda que em 30 jogos realizados, o Fogão sofreu apenas 26 gols, essa média indica que sofrem menos que um gol por jogo.

Palpite 2 - Bragantino x Botafogo - Não para ambos marcam: 1.91 na Blaze.

Igor Jesus em fase iluminada

Um dos principais nomes do setor ofensivo do Botafogo, claramente, é o de Igor Jesus, jogador que vem sendo fundamental para a equipe neste ano.



Suas boas atuações defendendo as cores do time da Estrela Solitária foram capazes de o levar para a Seleção Brasileira, na qual também vem sendo importante.

No ano de 2024, considerando clubes, ele realizou 46 jogos, dos quais marcou 25 gols e colaborou com 6 assistências. Ou seja, ele tem média de 0,54 gols por jogo.

Palpite 3 - Bragantino x Botafogo - Igor Jesus marca a qualquer momento: 2.75 na Blaze.