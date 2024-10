Palpite Flamengo x Juventude - Campeonato Brasileiro - 26/10/24

Pela 31ª rodada da principal liga nacional, o Flamengo recebe a equipe do Juventude.

O duelo entre cariocas e gaúchos será neste sábado (26/10), às 16h30, no Estádio Maracanã, Rio de Janeiro. Confira a seguir as dicas de apostas para este importante confronto.



Aposta Palpite Odd Resultado Flamengo vence 1.35 na Superbet Gols Mais/Menos Mais de 2,5 1.82 na Superbet Jogador para marcar ou dar assistência Arrascaeta 1.50 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Flamengo favorito diante do Juventude

A equipe carioca está embalada após conseguir se classificar para a grande final da Copa do Brasil, feito que alcançou pela terceira vez seguida.

Embora o foco principal seja no torneio, o time rubro-negro, ainda assim, quer também realizar uma campanha consistente na liga nacional.

Tendo um elenco muito mais qualificado e ainda tendo como trunfo o fator casa, o time do Flamengo é amplamente favorito para triunfar nesta rodada.

Palpite 1 - Flamengo x Juventude - Flamengo vence: 1.35 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Flamengo x Juventude pelo Campeonato Brasileiro nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

É esperado um jogo dinâmico no Maracanã

Nos últimos quatro confrontos diretos entre essas equipes, em todos eles a partida terminou com um número de gols acima dos 2,5.

Em 28 jogos realizados ao longo da história do duelo, 80 gols foram marcados (44 do Flamengo e 36 do Juventude). Ou seja, a média de gols do embate é de 2,85.

Com esses dados, e considerando que ambos os times têm jogadores qualificados, aguardamos um jogo no qual haverá pelo menos dois gols.

Palpite 2 - Flamengo x Juventude - Mais de 2,5 gols: 1.82 na Superbet.

Arrascaeta pode ser fundamental

Visando uma partida movimentada neste encontro de cariocas e gaúchos, os meio-campistas terão muita relevância nesta partida.

Jogadores como Giorgian de Arrascaeta podem ser fundamentais neste duelo, seja servindo os atacantes ou até mesmo marcando gols.

Nesta temporada, em 40 jogos, ele marcou oito gols e deu dez assistências, somando dezoito participações diretas (média de 0,45).

Palpite 3 - Flamengo x Juventude - Arrascaeta marca ou dá assistência: 1.50 na Superbet.