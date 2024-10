Palpite Atlético-MG x Internacional - Campeonato Brasileiro - 26/10/24

Pela 31ª rodada da principal liga nacional do país, o Atlético-MG recebe a equipe do Internacional.

Pela 31ª rodada da principal liga nacional do país, o Atlético-MG recebe a equipe do Internacional.

O duelo entre mineiros e gaúchos será neste sábado (26/10), às 16h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Confira a seguir as dicas de apostas para este importante confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado Chance Dupla Internacional ou Empate 1.35 na Blaze Mais de 2,5 gols ou Ambos marcam Sim/Não Sim 1.70 na Blaze Jogador a marcar Borré a qualquer momento 3.00 na Blaze

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Blaze.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Internacional em ascensão

A equipe do Internacional se encontra em uma fase excelente: já são dez jogos de invencibilidade (sete vitórias e três empates).

Esse desempenho formidável do time colorado foi o suficiente para os colocar no G-6. Contudo, eles não querem parar por aí e já miram o top 4.

Considerando ainda que o Galo já não tem muitas expectativas na liga e está concentrado na Libertadores, vemos os gaúchos como favoritos neste duelo.

Palpite 1 - Atlético-MG x Internacional - Internacional ou Empate: 1.34 na Blaze.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Atlético-MG x Internacional pelo Campeonato Brasileiro nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Dois times com grande poder ofensivo

Dos oito jogos mais recentes do Internacional, sete deles apresentaram essa característica de ser um jogo com mais de dois gols ou com ambas as equipes marcando.

Do outro lado, algo semelhante: das sete últimas vezes que o Atlético-MG esteve em campo, em todas essas partidas ocorreram mais de 2,5 gols ou os dois times indo às redes.

Dessa forma, e considerando que as duas equipes têm jogadores goleadores, existem indícios para acreditar em uma partida com muitos tentos.

Palpite 2 - Atlético-MG x Internacional - Mais de 2,5 gols ou Sim para ambos marcam: 1.70 na Blaze.

Borré pode ser decisivo

Ao considerar os artilheiros do Internacional no Campeonato Brasileiro 2024, podemos observar que Borré está se destacando positivamente.

O jogador colombiano é o atleta com mais gols da equipe colorada na liga, ao todo foram sete, o mais recente deles no triunfo sobre o Grêmio na rodada passada.

Neste ano, o atacante esteve envolvido em 40 jogos, dos quais marcou 13 gols: média de 0,32 por partida.

Palpite 3 - Atlético-MG x Internacional - Borré marca a qualquer momento: 3.00 na Blaze.