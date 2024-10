Palpite Vitória x Fluminense - Campeonato Brasileiro - 26/10/24

Pela 31ª rodada da principal liga nacional do país, o Vitória recebe a equipe do Fluminense.

Pela 31ª rodada da principal liga nacional do país, o Vitória recebe a equipe do Fluminense.

O duelo entre baianos e cariocas será neste sábado (26/10), às 16h30, no Estádio Barradão, em Salvador. Confira a seguir as dicas de apostas para este importante confronto.





Aposta Palpite Odd Resultado Chance Dupla Fluminense ou Vitória 1.36 na Parimatch Gols Mais/Menos Mais de 0,5 no segundo tempo 1.38 na Parimatch Pênalti concedido Sim/Não Sim 2.75 na Parimatch

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Parimatch.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Duelo direto contra o rebaixamento

O Fluminense conseguiu pontos importantes em seus jogos recentes, mas ainda luta contra o Z-4. Do outro lado, o Vitória se encontra em uma situação ainda mais delicada.

Com esse cenário, acreditamos que não haverá um empate neste duelo, até porque esse não será um bom resultado para nenhuma das equipes.

Além disso, vale observar que o Vitória é o clube que menos empatou na liga, sendo cinco igualdades. O segundo time com menos empates é o próprio Fluminense, que igualou o placar em seis ocasiões.

Palpite 1 - Vitória x Fluminense - Fluminense ou Vitória: 1.36 na Parimatch.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Vitória x Fluminense pelo Campeonato Brasileiro nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

A segunda etapa deve ter um ritmo acelerado

Este será um dos famosos casos de ‘jogo de seis pontos’. Afinal, além de poder conseguir três pontos importantes, o time vencedor impede que um concorrente direto pontue.

Com isso em mente, as duas equipes devem entrar ligadas e tentar impor um forte ritmo durante os 90 minutos, especialmente na segunda etapa.

O Vitória, vale mencionar, esteve em jogos com pelo menos um gol no segundo tempo em suas últimas três aparições. Já com o Flu, isso ocorreu em seus últimos 11 jogos.

Palpite 2 - Vitória x Fluminense - Mais de 0,5 gols no segundo tempo: 1.38 na Parimatch.

Deve ser um duelo de muita intensidade

Nesta temporada, até agora foram apitados 78 penalidades em 297 jogos. Assim, os torcedores assistiram a uma média de 0,26 pênaltis por jogo.

Nesse recorte, o Vitória teve seis pênaltis a favor no campeonato, sendo o sexto time com mais cobranças. Por outro lado, já causaram quatro.

Nesse sentido, considerando 30 rodadas disputadas, existe uma média de 0,33 penalidades em jogos do time baiano.

Palpite 3 - Vitória x Fluminense - Sim para haver pênalti: 2.75 na Parimatch.