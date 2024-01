Superbet Apostas: Guia completo de como apostar

A Superbet Apostas foi lançada recentemente e já conta com um bônus de boas-vindas.

Sendo assim, preparamos um guia completo para realizar as melhores Superbet apostas. Veja como se cadastrar com o código bônus Superbet e conseguir até R$500 de bônus.

Pegar bônus

Como a Superbet funciona?

A Superbet Apostas é uma plataforma com diversas opções para os apostadores escolherem. Por ela é possível fazer apostas esportivas e jogar no cassino online, inclusive na categoria ao vivo.

O primeiro passo para começar a jogar na Superbet Brasil é realizar o seu cadastro. Depois disso, você consegue fazer um depósito e estará pronto para fazer apostas esportivas ou jogar no cassino.

Em relação aos esportes, encontramos uma grande variedade de modalidades no catálogo. Por exemplo: futebol, basquete, tênis, futebol americano, vôlei e muito mais. Inclusive, estão disponíveis torneios de eSports em jogos variados.

Já no cassino, também conseguimos encontrar opções de diferentes categorias no site. As principais são os caça-níqueis e os jogos de crash de provedores consolidados no segmento. Além disso, também existe a seção ao vivo com roleta, blackjack e muito mais.

Em resumo, a Superbet Apostas funciona como outras operadoras consolidadas. O site Superbet possui a licença de Malta. Ou seja, é regulado pela Malta Gaming Authority, uma das principais autoridades de apostas do mundo.

Ao longo do artigo vamos mostrar detalhadamente como você pode se cadastrar, depositar e apostar no site. Portanto, continue lendo para aprender até mesmo como ativar o bônus de boas vindas.

Visite a Superbet

Como apostar em futebol na Superbet Apostas?

Fazer apostas esportivas na Superbet Brasil não é complicado. Contudo, preparamos um passo a passo explicativo para facilitar sua vida. Veja as instruções abaixo para aprender a apostar em futebol na plataforma:

Faça o seu cadastro na Superbet. Clique em “Depositar” para adicionar fundos na sua carteira e poder apostar. Selecione a opção “Esportes” e utilize o menu lateral para escolher “Futebol”. Você pode clicar em “Competições” para filtrar as ligas que preferir. Escolha uma partida e selecione seu palpite de acordo com sua avaliação. Por último, digite o valor no bilhete de aposta e confirme.

Após a confirmação você já pode acompanhar seu palpite conforme as atualizações do jogo. Para isso, basta clicar no ícone do seu perfil e selecionar “Minhas Apostas”. Nesse menu você pode também usar o Cash Out quando estiver disponível.

Apostas na Superbet são intuitivas e podem ser feitas tanto no computador, quanto no celular. Afinal, a plataforma tem uma versão mobile para navegador que funciona em celulares Android e iOS. O passo a passo anterior funciona também para essa versão.

Faça suas apostas

Em que posso apostar em futebol na Superbet?

A operadora tem um extenso catálogo de competições e mercados. Por exemplo, você consegue apostar em competições como Campeonato Brasileiro, Premier League, Liga dos Campeões, La Liga e muito mais. Ou seja, as principais ligas do mundo estão disponíveis na Superbet Brasil.

Além disso, o site Superbet também tem muitos mercados e opções para selecionar no futebol. Desse modo, os apostadores conseguem montar estratégias diferentes e procurar por oportunidades em cenários variados. Conheça a seguir alguns dos principais.

Aposte na Superbet

Resultado Final

Esse mercado é o mais básico e tradicional do site de apostas, também conhecido como "Moneyline". Nesse caso, você escolhe entre os 3 cenários possíveis de um jogo de futebol. Ou seja, vitória do time da casa, vitória do time visitante ou empate.

Chance Dupla

Esse mercado da Superbet Apostas é parecido com o Resultado Final, mas você pode escolher entre dois cenários. Desse modo, as probabilidades de acerto são mais altas quando você faz o seu palpite.

Total de Gols

Nesse caso você pode apostar no total de gols de um jogo. Isso significa escolher entre as linhas de “Mais/Menos” oferecidas pela plataforma. Por exemplo, ao apostar em +1.5 gol, você precisa que o jogo tenha no mínimo 2 gols para acertar o palpite.

Total de Escanteios

O mercado de escanteios é parecido com o mercado de gols. Afinal, você também deve tentar prever o número de escanteios que vão ocorrer durante o jogo. Neste mercado, você pode selecionar entre “Mais/Menos” para adivinhar os escanteios totais da partida ou de cada time.

Aposte agora

Qual é o bônus de boas-vindas da Superbet Brasil?

O Superbet bônus pode ser ativado por todos os novos clientes da operadora. Como se trata de um bônus de boas-vindas, o primeiro passo para ativação é abrir sua conta no site. Em seguida, você conseguirá ativar a oferta exclusiva para apostas esportivas.

Bônus de Boas-Vindas de Esportes

Essa promoção é exclusiva para apostas esportivas e consiste em duplicar o seu primeiro depósito no site. Desse modo, se você depositar um valor mínimo de R$50, receberá 100% deste saldo como bônus. O máximo que pode ser recebido por essa promoção é de R$500.

Esse Superbet bônus tem um requisito de aposta de 6 vezes antes de poder ser sacado. Isso significa que você deve apostar o saldo de depósito mais bônus 6 vezes. Além disso, só são válidas apostas simples com odds mínimas 1.6. Ou apostas múltiplas em que cada seleção tem odds 1.6.

Pegar bônus

Superspin

Esse Superbet bônus é diferente do bônus de boas-vindas, pois também está disponível para clientes antigos. Essa oferta consiste em girar uma roleta diariamente para ter a chance de vencer prêmios variados.

Alguns dos prêmios são giros extras para jogos do cassino, apostas extras em esportes, entre outros. O maior possível retorno do Superspin é um jackpot de R$50.000.

Como usar o código bônus Superbet?

Neste momento, não há nenhum código promocional ativo para ser usado na plataforma. No entanto, vamos mostrar como você pode ativar o bônus de boas-vindas da Superbet Apostas. Siga o passo a passo a seguir para aproveitar a oferta:

Acesse o site da Superbet Brasil, clique em “Registre-se” e finalize o seu cadastro. Selecione o bônus de apostas esportivas no banner após a abertura de sua conta. Faça um primeiro depósito de pelo menos R$50 na sua conta, clicando em “Depositar”. Assim que o valor for compensado, você receberá o saldo bônus na sua conta. O máximo que pode ser recebido é de R$500 e é necessário completar o rollover antes de sacar.

Como você pode perceber, não foi necessário usar um código promocional para conseguir ativar a oferta. Por enquanto, não é possível usar esse tipo de código. Portanto, novos clientes brasileiros da Superbet bets poderão ativar o bônus seguindo as instruções acima.

Como fazer um depósito na sua conta?

É essencial realizar o seu primeiro depósito para conseguir ativar a oferta de boas-vindas. Além disso, é necessário ser uma transferência elegível. Portanto, veja como fazer o seu primeiro depósito para ativar o bônus e começar a apostar na Superbet Brasil:

Faça login na sua conta na Superbet, clicando em “Entrar”. Em seguida, clique no botão “Depositar” em destaque, no canto superior direito. Na próxima tela, digite o valor que deseja depositar. Lembrando que o valor mínimo para receber o bônus é R$50. Clique em “Depositar” para gerar o QR Code do Pix. Acesse o aplicativo do seu banco e faça o pagamento do Pix.

Por enquanto, o único método de pagamento disponível é o Pix. Desse modo, todas as transferências têm compensação imediata. Isso significa que em poucos minutos você conseguirá começar a apostar na Superbet Brasil.

Assim que o seu depósito entrar na sua carteira, você receberá os créditos do bônus de boas-vindas. Em seguida, estará pronto para começar a fazer apostas online em esportes ou jogar no cassino.

Como fazer um saque?

Da mesma forma que acontece com os depósitos, todos os saques são via Pix. Além disso, a Superbet é confiável e paga corretamente. Desse modo, veja como você pode solicitar a retirada do seu saldo:

Acesse a Superbet. Clique no ícone do seu perfil e selecione “Minha Conta”. Em seguida, clique em “Retirada” no menu lateral esquerdo. O site utilize o seu CPF como chave Pix para realizar o pagamento. Insira o valor que deseja sacar e confirme a solicitação.

Assim que o pagamento for aprovado, o seu saque será processado. Dessa forma, geralmente o valor entra rapidamente na sua conta bancária. O saque mínimo da Superbet Apostas é de R$50, e o valor máximo por solicitação é de R$100.000.

Uma das vantagens de fazer apostas na Superbet é que não há nenhuma taxa de saques no momento. Sendo assim, quando você for retirar o seu saldo, não será descontado nenhum valor.

Faça suas apostas

O que é o Superbet app?

Ainda não existe um Superbet app disponível para download. Contudo, os apostadores podem acessar a plataforma pelo navegador de seus dispositivos móveis.

A operadora tem uma versão mobile desenvolvida para o navegador que pode ser acessada por qualquer sistema operacional. Ou seja, tanto usuários com iOS quanto Android podem usar a versão para smartphone da Superbet Brasil.

Embora não exista um aplicativo, essa versão consegue cumprir o seu papel. Afinal, todos os recursos da Superbet Apostas estão otimizados para uso mobile. Por exemplo, é possível abrir sua conta, depositar, apostar, usar o bônus de boas-vindas e muito mais.

Essa versão é responsiva e durante nossos testes não apresentou travamentos ou lentidão. Além disso, sua interface é intuitiva e bem organizada, simplificando a navegação pelo site. De maneira geral, é uma alternativa apropriada para quem procura fazer apostas na Superbet pelo celular.

Aposte na Superbet