Palpite Athletico-PR x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro - 26/10/24

Vindo de um decepcionante empate pela semifinal da Sul-Americana, o Cabuloso torna as atenções para a briga por G6.

O Furacão cada vez mais encara com enorme preocupação a sua situação na tabela, brigando contra o rebaixamento logo em seu centenário.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.3 na Blaze Total de gols Menos de 2.5 1.66 na Blaze Jogador marcar a qualquer momento Nikão 4.3 na Blaze

Questionamentos em ambos os lados

Poucos confrontos neste momento da temporada poderiam apresentar um tema tão acentuado de fases negativas de ambos os lados.

A Raposa apostou em uma troca de técnico na reta final da temporada que até então não apresenta resultados. Da mesma forma, o Furacão vem em queda livre nas últimas semanas.

Empates andam sendo os placares mais comum para Fernando Diniz desde que assumiu o Cruzeiro, com quatro de suas cinco partidas terminando sem um vencedor.

Palpite 1- Athletico-PR x Cruzeiro - Empate: 3.3 na Blaze

Momentos ruins, ataques sem brilho

Cumprindo com o que se pode esperar de dois times longe de sua melhor fase, Athletico-PR e Cruzeiro não produzem bem ofensivamente.

A Raposa não sabe o que é marcar mais de um gol pelo Brasileirão desde o dia primeiro de setembro, quando fez 3-1 no Athletico-GO.

O Athletico-PR até marcou duas vezes na última rodada do Brasileirão, mas esses foram seus únicos dois gols nas quatro aparições mais recentes.

Palpite 2 - Athletico-PR x Cruzeiro - Menos de 2.5 gols; 1.66 na Blaze

Nikão é um raro ponto positivo

Como já foi citado acima, o ataque do Furacão não vem causando muito estrago, o pouco que produz tem normalmente saído dos pés de Nikão.

O Athletico-PR tem três gols nas cinco partidas mais recentes por todas as competições, dois foram marcados pelo veterano camisa 11.

Considerando que o outro gol do Athletico-PR neste recorte veio de uma assistência de Nikão, o Furacão não tem um gol sem a participação direta do seu camisa 11 desde o dia 19 de setembro

Palpite 3 - Athletico-PR x Cruzeiro - Nikão marcar a qualquer momento: 4.3 na Blaze