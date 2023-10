Betsson é confiável? Analisamos a casa de apostas

Confira se a Betsson é confiável para apostas esportivas no Brasil.

Saiba por que a Betsson é confiável, quais as regras aplicáveis e Betsson bônus. Aliás, para conhecer outras casas de apostas com ofertas, veja nossas páginas sobre código promocional Betano e código bônus bet365.

Pegar bônus

Bônus de boas-vindas

Atualmente, a plataforma de apostas online Betsson, além de ser confiável, ainda conta com um bônus para os iniciantes. Destaca-se que existem dois bônus de boas-vindas principais que podem ser obtidos pelos jogadores que cumprirem os requisitos. Por isso, os T&C da casa se aplicam, com as regras podendo alterar ou encerrar as promoções a qualquer momento.

Esportes

Na casa, os fãs de esportes têm uma opção viável para acompanhar suas competições favoritas e apostar com Betsson bônus. Assim, a partir de um depósito de pelo menos R$20, os clientes terão acesso à oferta "Aposta sem Risco".

Nessa promoção, os jogadores vão receber uma bonificação para ser usada em apostas com odds de 2.0 ou mais. Caso a aposta feita com esses bônus falhe, a operadora devolve o mesmo valor como crédito de aposta. É possível conseguir até R$250, ao depositar R$250 ou mais, também existindo outros valores resgatáveis com depósitos menores.

Destaca-se que todos os valores para diferentes bonificações podem ser checados na aba da promoção. Ademais, antes de poder retirar os valores dos bônus, é preciso ter apostado em pelo menos 3x em eventos válidos.

Pegar bônus

Cassino

Os clientes que estão procurando por jogos ou então outras funcionalidades de cassino vão poder encontrar muitas alternativas na casa. Os novos usuários podem resgatar até 400% de bonificação sobre o primeiro depósito e mais 100 giros. Entretanto, as bonificações são baseadas no valor do depósito inicial; logo, os apostadores precisam estar atentos ao montante utilizado.

A partir de um depósito mínimo de R$50, os clientes vão começar a ter acesso a duas bonificações simultaneamente. Em outras palavras, a partir desse valor os usuários começam a ter uma bonificação para depósito e giros para jogos. Dessa forma, a porcentagem do bônus cresce conforme o montante e pode chegar até R$2000 e aos 100 giros.

Conforme o colocado, os jogadores interessados na promoção podem checar todos os valores no site da casa. Nela, é possível checar os termos e condições da promoção na íntegra, especialmente as formas de pagamento válidas nessa promoção. Antes de poder realizar o saque dos bônus, é preciso cumprir algumas condições de rollover para cada uma das ofertas.

Pegar bônus

Vantagens e desvantagens

A Betsson é confiável, é também se trata de uma empresa com muito destaque no mercado nacional. Ainda assim, a casa apresenta pontos fracos e fortes, e para ajudar os jogadores trazemos os principais de cada um.

Vantagens

Quais as vantagens de apostar pela plataforma? Veja abaixo o que nossa avaliação encontrou:

Bônus disponíveis: a operadora possui diferentes promoções que podem ser utilizadas por novatos ou veteranos. Além disso, as ofertas estão disponíveis para diferentes modalidades, categorias e mercados de apostas.

Diversidade de cobertura para modalidades esportivas: a casa dispõe de um catálogo completo para os eventos esportivos. Diante disso, ela cobre os principais eventos esportivos dos maiores esportes da atualidade.

Atendimentos 100% em português: os clientes que precisarem de auxílio especializado, podem ter acesso meios de contato em português. Nesse sentido, é possível entrar em contato com a plataforma na língua natural, facilitando a comunicação.

Desvantagens

Encontramos alguns pontos onde o serviço pode melhorar. Veja abaixo quais são:

Sem chat 24/7: ou seja, mesmo com o atendimento em português, não é possível tirar dúvidas a qualquer momento. Desse jeito, os clientes podem precisar recorrer ao E-mail para tentar ser atendidos em determinados horários.

Rollover com requisitos altos: nesse caso, apesar de oferecer boas promoções, os requisitos são altos graças ao tempo para cumprimento. Ademais, os jogadores precisam estar atentos às datas das ofertas para poder tentar resgatá-las.

Betsson é confiável ?

Antecipadamente adiantamos que sim, a Betsson é confiável. Até porque, a empresa tem um longo histórico de atuação no mercado, prestando serviços há mais de 60 anos. Ademais, ainda possui uma licença de autorização emitida pela Malta Gaming Authority.

A casa oferece serviços variados como cassino, cassino ao vivo e apostas esportivas em categorias de pré-jogo e ao vivo. Dessa forma, ela dispõe de funções que podem agradar vários tipos de clientes, oferecendo mercados para poderem apostar.

Além das apostas, a casa é patrocinadora oficial de equipes de futebol como o Boca Juniors e o Racing Club. Aliás, ela também atua em competições próprias, a exemplo, o Campeonato e o Ascenso Betsson.

Diante do colocado, a empresa apresenta características que acabam conferindo aceitação da marca por parte dos apostadores. Seja pelo longo tempo atuando, ou então, por conta dos patrocínios e das funções da casa, a casa de apostas se mostra confiável.

Betsson é seguro?

Por se tratar de uma casa de apostas online, é preciso que os usuários tenham certeza da segurança da empresa. Até porque, esse é um critério para saber se uma casa vale a pena no mercado em que ela trabalha.

Nesse sentido, podemos começar apresentando o fato da operadora funcionar devidamente legalizada para fornecer serviços de apostas esportivas e cassino. Isso, pois ela funciona registrada e pelo registro de número C-34836 de Malta.

Ademais ela é operada pelo Grupo BML, com todas as informações apresentadas até aqui, podendo ser vistas no site oficial. O site, por sua vez, opera com tecnologia que criptografa os dados dos usuários, os deixando mais seguros.

Por último, a casa opera seguindo a política de jogo responsável, operando com o Global Gambling Guidance Group (G4). Dessa maneira, eles oferecem funções no site que servem para auxiliar o apostador a jogar com responsabilidade.

Betsson no Reclame Aqui

As melhores plataformas de apostas online, tem métodos para seus clientes prestarem reclamações ou tirarem dúvidas sobre as empresas. Assim, boa parte das operadoras fornecem meios de contato direto para a comunicação entre as partes.

Conforme o colocado acima, esses métodos podem favorecer a comunicação entre cliente e empresa promovendo uma melhor experiência. Entretanto, outro método exterior pode ser utilizado para estabelecer o diálogo e também registrar o histórico das práticas da casa.

O Reclame Aqui é o principal site para os usuários prestarem suas inquietações sobre empresas que existem atualmente no Brasil. Nele é possível ter acesso à reputação e a avaliação de empresas, por meio da ação de diversos usuários.

Nesse momento, a Betsson tem uma conta oficial no site apresentado, contando com uma reputação média boa de 7.5. Além disso, ela respondeu mais de 99% das reclamações, solucionando 76.7% de todos os comentários.

Diante do exposto, a casa oferece uma ótima atuação no atendimento aos seus clientes no Reclame Aqui. Mediante isso, os apostadores podem considerar a operadora uma opção válida. Até porque ela ainda fornece outras formas para contato em seu site oficial.

Betsson app para dispositivos Android e iPhone

Em tempos de crescente popularização de smartphones, as operadoras, cada vez mais, vem tentando trazer versões para esses dispositivos. Nesse sentido, a Betsson é confiável, por possuir um aplicativo para que seus usuários possam apostar nos celulares.

A partir do site oficial, os jogadores vão encontrar uma aba específica para conseguirem ter acesso ao app. Nela é possível encontrar os lugares para realizar download e também um passo a passo para conseguirem instalar o aplicativo.

Resumidamente, é preciso que os jogadores modifiquem as configurações de segurança dos seus dispositivos, permitindo a instalação de fontes desconhecidas. Em seguida, os usuários podem instalar e jogar no aplicativo, isso, pois ele disponibiliza várias das principais funções do site.

Baixar o app

Futebol na Betsson Brasil

Aqueles jogadores com um time do coração podem visitar a operadora para poderem realizar suas apostas esportivas em futebol. Afinal, a Betsson é confiável, e tem cobertura dos principais campeonatos nacionais como Brasileirão, Copa do Brasil e muito mais.

Os fãs dos campeonatos europeus e outras competições internacionais também vão encontrar diversos mercados para visitarem na casa. Aliás, a casa conta com uma divisão dos campeonatos por país, sendo possível procurar as competições disponíveis de diferentes nações.

Por fim, os usuários ainda podem utilizar o bônus de boas-vindas para apostas esportivas na hora de apostar. Dessa forma, a operadora pode alojar grande parte dos torcedores, por conta de suas funções e cobertura.

Aposte agora

Odds e taxas de pagamento da Betsson

Anteriormente, tratamos do porquê a casa ser uma boa opção para os fãs de futebol. Todavia, os apostadores de vários esportes podem encontrar na casa um lugar para apostar. Até porque ela tem uma boa cobertura e também oferta diferentes odds em seus mercados.

Ressalta-se que conforme a análise da nossa equipe as odds da casa estão na média do mercado. Diante disso, os jogadores podem realizar suas apostas esportivas tranquilos, pois não vão estar sendo influenciados por multiplicadores injustos.

A partir do momento em que resolverem utilizar a operadora, os clientes podem ficar tranquilos quanto às transferências. O motivo disso é que a casa não cobra taxas de transferência, contudo, recomendamos checar previamente os métodos de pagamento.

Destaca-se que a casa pode alterar suas políticas a respeito de taxas e transferências, visto isso, é importante visitar o site. Nele é possível ver os termos e condições e acompanhar as novidades e alterações de políticas da plataforma.

Como sacar dinherio na Betsson?

Os clientes que tenham saldo válido em suas contas podem sacar eles por uma das formas de pagamento da empresa. Assim, para poder realizar o saque, basta que os leitores sigam algumas etapas:

Realize o login na Betsson ;

Depois, vá à opção "Sacar", que está disponível no site;

Em seguida, coloque suas informações pessoais nos campos especificados;

Adicione o montante que deseja retirar e também o método de pagamento de sua preferência;

Por último, confirme e finalize o processo.

Serviço de Atendimento ao Cliente

A Betsson é confiável e oferece diferentes formas de atendimento ao cliente para os seus usuários. Afinal, é preciso que os usuários tenham meios para contatar a casa enquanto utilizam o site. Diante disso, a operadora disponibiliza dois métodos principais para entrar em contato e tirar dúvidas:

Chat ao vivo;

E-mail;

Perguntas frequentes.

Conclusão sobre a Betsson

Através das pesquisas de nossa equipe para desenvolver essa análise da casa, pudemos ter acesso a várias funções da operadora. Devido à nossa experiência, pudemos confirmar que a Betsson é confiável e apresenta características que podem interessar aos apostadores.

A casa oferece uma variedade de mercados para as principais modalidades esportivas e também jogos para o cassino. Além disso, ela é uma plataforma confiável e com uma boa reputação, tendo inclusive um aplicativo para smartphones.

Nesse sentido, vale ressaltar os bônus de boas-vindas que ela possui. A promoção para apostas esportivas pode começar a ser resgatada a partir de R$20 e oferece uma aposta com retorno de valor, no caso de o palpite fracassar. O valor da bonificação varia de acordo com o montante apostado. Ademais, ele só pode ser usado em mercados com odds mínimas de 2.0.

Do que gostamos Do que não gostamos Casa segura Ausência de chat ao vivo em tempo integral Promoções e Bônus Rollovers com pouco tempo para serem cumpridos Vários métodos de pagamento

Pegar bônus

Perguntas Frequentes

Durante o artigo trouxemos um recorte de algumas das principais funções e características da casa. Porém, os jogadores que tiverem dúvidas sobre questões mais pontuais podem conferir algumas das dúvidas recorrentes sobre casas de apostas.

Qual é o valor mínimo de saque na Betsson?

Os usuários que desejarem realizar um saque vão precisar se atentar aos limites dos métodos de pagamento que escolherem. Entretanto, o valor mínimo de saque para transferência bancária é de R$20.

Quais são os métodos de transferência da Betsson?

A casa tem várias formas de transferência, dentre as principais estão Pix, cartões de crédito, carteiras digitais e boleto bancário.

Quanto tempo a Betsson demora a pagar?

Essa questão depende do método de pagamento, entretanto o intervalo de tempo pode variar de alguns minutos a 72 horas.

Visite a Betsson