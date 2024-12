Palpite Lazio x Inter de Milão - Serie A - 16/12/24

Realizando um confronto direto na briga pelo título na Serie A, Inter e Lazio se encontram, colocando um ponto final na 16ª rodada.

Realizando um confronto direto em meio a essa frenética briga pelo título na Serie A, Inter e Lazio se encontram, colocando um ponto final na 16ª rodada.

Confira os nossos palpites para esse duelo pesadíssimo entre os atuais campeões e a Lazio.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.35 na Superbet Jogador marcar a qualquer momento Lautaro Martínez ou Marcus Thuram 1.83 na Superbet Total de gols Dois ou menos 1.92 na Superbet

Invencibilidade de ambos os lados

As duas equipes já foram derrotadas na atual temporada, só que não no cenário desse confronto.

Mesmo tendo um jogo a menos como mandante do que Napoli e Inter, a Lazio possui a melhor campanha da Serie A como mandante, vencendo seis e empatando uma.

A Inter de Milão aparece como o visitante mais indigesto na Itália, somando 14 dos 18 disputados longe do San Siro.



Palpite 1 - Lazio x Inter de Milão - empate: 3.35 na Superbet.

Inter tem a principal dupla de ataque da Serie A

Analisando o futebol europeu como um todo, encontrar uma dupla de frente que comanda mais respeito do que essa da Inter não é tarefa fácil.

Na temporada passada, Lautaro Martinez foi o grande nome do título Nerazzurri, terminando o Campeonato Italiano como o artilheiro da competição.

Um ano depois, é a vez de Marcus Thuram ocupar o topo do ranking de artilharia. Combinados, Thuram e Martínez marcaram 15 dos 34 gols da Inter de Milão na atual edição da Serie A.



Palpite 2 - Lazio x Inter de Milão - Lautaro Martínez ou Marcus Thuram marcar a qualquer momento: 1.83 na Superbet.

Grandes jogos e placares baixos

O 4-3 sofrido diante da Juventus foi a exceção da Inter de Milão na atual temporada, normalmente terminando seus principais jogos com placares baixos.

Nos confrontos contra os ingleses pela Liga dos Campeões, a Inter bateu o Arsenal por 1-0 e empatou sem gols com o Manchester City.

Mais recentemente, a Inter de Milão empatou com o Napoli por 1-1 e foi superada por 1-0 pelo Bayer Leverkusen, dois oponentes com títulos nacionais recentes.

Palpite 3 - Lazio x Inter de Milão - Dois gols ou menos: 1.92 na Superbet.