Betsson Brasil: Análise completa com bônus, prós e contras

Vai apostar pela Betsson Brasil? Veja nossa análise completa sobre a casa de apostas.

A Betsson Brasil está ganhando grande fama entre os apostadores brasileiros, já que oferece mercados para os principais campeonatos nacionais. Mas será que vale a pena se cadastrar e apostar por lá?

Para saber os prós e contras da Betsson, fizemos uma avaliação de tudo que a operadora oferece aos seus clientes. De Betsson bônus a odds, confira o guia abaixo para saber se a plataforma é uma boa opção.

Bônus de boas vindas para apostas esportivas

A principal oferta da Betsson é o bônus de apostas esportivas. Assim, novos apostadores podem reivindicar uma aposta sem risco de R$50, que pode ser usada em quaisquer esportes disponíveis na plataforma.

Explicando melhor, é uma oferta em que os usuários fazem um palpite que, se não for bem sucedido, será creditado de volta na conta. Saiba tudo sobre o Betsson bônus.

Vantagens e desvantagens da Betsson Brasil

Vale a pena apostar pela Betsson apostas? Procuramos saber quais vantagens a casa de apostas oferece para seus clientes. Além disso, registramos alguns pontos baixos que devem ser considerados pelo apostador mais cauteloso. Confira tudo nos tópicos a seguir.

Vantagens

Entregando uma experiência bem completa, esses são os motivos que mostram se vale a pena apostar pela Betsson:

Muitos mercados de apostas esportivas: há dezenas de esportes para o jogador escolher, com um número ainda maior de campeonatos e eventos. Ainda, a casa de apostas cobre até torneios não muito populares, como segundas divisões de campeonatos estaduais;

há dezenas de esportes para o jogador escolher, com um número ainda maior de campeonatos e eventos. Ainda, a casa de apostas cobre até torneios não muito populares, como segundas divisões de campeonatos estaduais; Vários métodos de pagamento: depositar pela Betsson é rápido e seguro, com várias formas diferentes, como boleto bancário. Ainda, a casa de apostas não cobra taxas para nenhuma transferência;

depositar pela Betsson é rápido e seguro, com várias formas diferentes, como boleto bancário. Ainda, a casa de apostas não cobra taxas para nenhuma transferência; Promoções: a casa de apostas disponibiliza dois bônus de boas vindas. Além disso, seus clientes podem aproveitar outras ofertas, disponíveis com regras e formatos distintos. Isso dá uma certa liberdade que agradará vários apostadores, sem exigir código promocional.

Desvantagens

Algumas coisas podem melhorar para tornar a experiência de apostar pela Betsson Brasil ainda melhor. São as seguintes:

Falta de app: a Betsson não oferece um app para smartphones, seja para Android ou iOS;

a Betsson não oferece um app para smartphones, seja para Android ou iOS; Suporte ao cliente: apesar de responder em português, o suporte ao vivo pode melhorar, já que está disponível apenas das 10h às 00h.

Betsson Brasil é confiável?

Sim, a Betsson Brasil é confiável, de acordo com nossos testes. Primeiramente, todos os métodos de pagamento são seguros, providos por instituições financeiras de renome. Ou seja: seus dados bancários, cartão e outras informações estarão seguros.

Ademais, a casa de apostas possui Termos e Condições bem claros. Através deles, os clientes podem saber quais limites, requisitos e outras questões precisam observar ao apostar por lá, sem nenhuma surpresa ou tópico com regras confusas.

Fora tudo isso, ainda recebeu vários prêmios por seus serviços de atendimento, plataforma imparcial e outras qualidades. Por isso, podem dizer que sim, a Betsson é confiável.

Betsson Brasil é seguro?

Para saber se a Betsson apostas é segura, testamos o serviço conforme alguns critérios. Primeiro, conferimos o login. Entrar na conta da Betsson apostas exige usuário e senha, com uma senha complexa podendo ser configurada.

Ainda, exige procedimentos extras para alterar a senha. Com isso, vimos que o login é seguro, então a casa de apostas foi aprovada no primeiro testo.

Em segundo lugar, conferimos se as páginas do site são criptografadas e possuem protocolo HTTPS ativo. Essas tecnologias impedem invasões ou vazamentos de dados. De acordo com nossa análise, todos esses recursos são encontrados na plataforma.

Com isso, concluímos que a Betsson Brasil é segura. Seus clientes podem criar conta, apostar e fazer pagamentos por lá sem preocupações.

Licença de Apostas e Jogos

Ao avaliar uma casa de apostas, é preciso levar em conta sua licença de funcionamento. No caso da Betsson, encontramos os seguintes dados nesse sentido:

Licença de funcionamento: MGA/CRP/108/2004, emitida pela Malta Gaming Authority;

MGA/CRP/108/2004, emitida pela Malta Gaming Authority; Empresa Responsável pelo site: BML Group Limited.

Assim, a operadora cumpre todas as leis de Malta, país onde possui sede. Como a legislação local é bem rigorosa para serviços de apostas, é outro motivo para confiar na Betsson apostas.

Betsson no Reclame Aqui

Para sermos imparciais em nossas análises, buscamos saber quais são as reclamações de quem tem uma conta na Betsson apostas. Nesse sentido, buscamos a página da empresa no Reclame Aqui.

Por lá, as reclamações possuem um bom indice de resposta e solução. Vale dizer que a maioria das reclamações se referem a questões técnicas, como interpretações das regras de cada oferta ou dos Termos e Condições gerais.

Dessa forma, não encontramos reclamações que realmente colocassem em dúvida a qualidade da casa de apostas. Afinal, é comum que plataformas com esse volume de clientes tem problemas de vez em quando.

Betsson Brasil app para Dispositivos Android e iPhone

Por enquanto, não há app da Betsson para celular ou tablet. Seja você o dono de um iPhone ou de um Android, terá que usar o site através do navegador do aparelho. Mas será que a experiência é boa?

Sim, a versão mobile é bem feita. Desde o botão para entrar na conta até o menu do apostador, o serviço adaptou com qualidade sua plataforma. Você não terá dificuldades de usá-la em seu celular, mesmo que não costume apostar.

Futebol na Betsson Brasil

Sabemos que grande parte dos apostadores brasileiros querem usar a Betsson apenas para apostas em futebol. Por isso, concentramos nossa análise no esporte.

Assim, a Betsson oferece um catálogo realmente interessante para a categoria. Claro, a cobertura é melhor para os torneios mais relevantes da atualidade. Por exemplo, a série A e B do Brasileirão é coberta integralmente, tanto no modo pré-jogo, como nas apostas ao vivo.

O mesmo vale para dezenas de outros países com torneios famosos, como:

Inglaterra;

França;

Espanha;

Itália;

Portugal e outros.

Copas também estão, por lá, como a Copa do Brasil, Copa Del Rey e outras. Ainda, há os torneios de seleções, como as eliminatórias da Copa do Mundo.

Fora essas competições, ainda há os torneios não tão populares, mas com mercados interessantes e que vão agradar os principais entusiastas. Estaduais, por exemplo, estão presentes em grande número, mesmo dos estados que não contam com times na série A.

Odds e taxas de pagamento da Betsson Brasil

As odds da Betsson são bem variadas, já que a casa oferece milhares de mercados. Por isso, há desde cotações bem interessantes, com valores bons mesmo para favoritos, até opções mais arriscadas. Cabe ao jogador encontrar a que acha mais interessante e fazer a conta dos ganhos.

Sobre as taxas, o serviço não cobra por saques e nem tem taxas de manutenção. Entretanto, recomendamos que leia os Termos e Condições no site antes de criar sua conta, para saber mais sobre isso.

Como sacar dinheiro na Betsson Brasil?

As retiradas na Betsson podem ser feitas através de transferência bancária. Assim, o saque mínimo na plataforma é de R$50 e pode ser feito fazendo o seguinte:

Acesse o site da Betsson e entre com sua conta; Em seguida, clique em “Sacar”, ao lado de “Depositar”; Insira os dados da sua conta bancária; Informe o valor a ser retirado da Betsson apostas; Confirme seu saque.

Antes de fazer retiradas, lembre-se apenas de conferir as regras de saque se tiver algum bônus ativo. Pode ser necessário apostar mais algumas vezes antes de poder retirar o bônus e ganhos da sua conta.

Serviço de Atendimento ao Cliente

Está em dúvida sobre algum recurso da plataforma de apostas online? Ou teve algum problema com código promocional? Se sim, poderá usar esses canais de suporte:

Central de Ajuda;

Chat;

Email.

Como ponto a melhorar, o chat atende apenas das 10h às 00h. Além disso, o email costuma levar 24 horas para ser respondido.

Conclusão sobre a Betsson Brasil

A casa de apostas oferece um pacote completo para seus clientes. Ao apostar por lá, é possível encontrar boas odds, Betsson bônus variados e outras vantagens. Todavia, fique atento ao intervalo em que o chat não funciona, além da falta de app.

O que gostamos O que não gostamos Cobre os principais times e torneios de futebol Não há app para dispositivos móveis Bônus e ofertas variados Chat não funciona 24 horas Diversas formas de depósito

Betsson Brasil - Perguntas Frequentes

Ficou com alguma dúvida sobre a plataforma? Confira mais dados logo abaixo.

Quanto tempo demora a Betsson Brasil a pagar?

Os saques costumam ser processados em algumas horas, mas pode levar mais tempo, dependendo do horário e do dia quando o saque foi solicitado.

Como funciona a Betsson Brasil?

A Betsson apostas online funciona 100% pelo navegador. Basta entrar no site, criar uma conta e começar a apostar por lá.

Como a Betsson Brasil paga?

O site de apostas online oferece saques via transferência bancária.

Como fazer aposta na Betsson Brasil?

Basta criar uma conta, depositar e escolher um dos mercados, lembrando de escolher o bônus certo.

Qual o mínimo para sacar na Betsson Brasil?

É possível sacar a partir de R$50 ao usar a operadora.

Qual o prêmio máximo da Betsson ?

É preciso consultar as regras da casa para saber sobre o prêmio máximo.

