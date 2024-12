Palpite Rayo Vallecano x Real Madrid - La Liga - 14/12/24

Entrando em campo antes do Barcelona, o Real Madrid tem a possibilidade de assumir a liderança provisória de La Liga.

Confira os nossos palpites para esse confronto entre o segundo e o 12º colocado do Campeonato Espanhol.



Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Real Madrid 1.53 na KTO Jogador marcar a qualquer momento Jude Bellingham 3.80 na KTO Total de gols de uma equipe Rayo Vallecano ter menos do que 0.5 2.20 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.



Em meio a questões, Real Madrid briga pelo título

Apesar de todas as críticas ao Real e os elogios ao Barcelona nesta temporada, a equipe merengue tem em suas mãos a oportunidade de liderar o espanhol quando cumprir seu jogo a menos, atualmente dois pontos atrás do Barça.

Parte desses questionamentos surge por conta da expectativa altíssima em torno de um clube que se reforçou após uma temporada de extremo sucesso.

O Real vem de duas grandes vitórias, superando com facilidades o Girona fora de casa, mesmo Girona que deu enorme trabalho ao Liverpool em derrota por 1-0 neste meio de semana. Mais recentemente, a equipe merengue bateu o líder da Serie A fora de casa, superando a Atalanta em duelo de cinco gols.

Palpite 1 - Rayo Vallecano x Real Madrid - Vitória do Real Madrid; 1.53 na KTO.

Jude Bellingham em seu melhor momento da temporada

Sem repetir o início meteórico da temporada passada, o camisa 5 do Real demorou um pouco mais para entregar a sua forma artilheira.

Considerando clube e seleção, Bellingham tem crescido bastante nos últimos meses, marcando em seis de suas últimas sete aparições.

O craque inglês demonstrou seu vasto repertório nesta semana diante da Atalanta, marcando em um belo chute de esquerda após assistência de Vini. Jr.



Palpite 2 - Rayo Vallecano x Real Madrid - Jude Bellingham marcar a qualquer momento; 3.80 na KTO.

Menos de um gol cedido por partida para o Real

A equipe comandada por Carlo Ancelotti pode não replicar os excelentes números ofensivos do Barcelona de Hansi Flick, mas defensivamente tem se provado melhor, sofrendo apenas 13 gols em 16 jogos.

Considerando apenas as partidas válidas por La Liga, o Real Madrid segurou o clean sheet em quatro dos seus cinco jogos mais recentes, exceção à derrota fora de casa para o Bilbao.

O Girona, que tem 22 gols no Campeonato Espanhol, acabou passando em branco na sua casa diante do Real Madrid, derrotado por 3-0 na rodada passada.

Palpite 3 - Rayo Vallecano x Real Madrid - Rayo Vallecano não marcar: 2.20 na KTO.