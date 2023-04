Betsson bônus: uma aposta grátis de até R$500

Com o Betsson bônus boas-vindas, esta casa de apostas oferece uma promoção interessante para seus novos clientes. Pois, ao fazer a primeira aposta, o usuário tem a chance de receber uma aposta grátis de até R$500.

Em um site de fácil navegação e diversas opções de apostas esportivas, a Betsson Brasil também disponibiliza outras promoções para seus usuários.

Portanto, a seguir, descubra as vantagens e os requisitos exigidos por este Betsson bônus. Bem como detalhes sobre o que pode encontrar nesta casa.

O que eu posso conseguir com o Betsson bônus?

Ao se cadastrar na Betsson e utilizar o bônus de boas vindas, o usuário pode conseguir uma aposta grátis. Sendo que o valor dessa aposta varia como se fosse um bônus de primeiro depósito. Ou seja, o valor desta free bet dependerá do valor do primeiro depósito na plataforma. E isso da seguinte forma:

Ao depositar entre R$50 e R$249,99, você recebe uma Aposta Grátis de R$50,00;

Ao depositar entre R$250,00 e R$499,99, você recebe uma aposta grátis de R$250,00;

E, ao depositar a partir de R$500,00, você recebe uma aposta grátis de R$500,00.

E aqui destacamos que a Betsson também oferece frequentes promoções para seus clientes já cadastrados. Como as que estão na tabela a seguir:

Oferta de Betsson Bônus Detalhes da Promoção Código Promocional Betsson Bônus de boas vindas em esportes Aposta grátis de até R$500 APOSTE COM BETSSON Cotas turbinadas Odds aumentadas todos os dias em determinados jogos APOSTE COM BETSSON Múltipla segura Até R$270 de reembolso APOSTE COM BETSSON

Note que, esses são apenas alguns exemplos de promoções presentes na casa. Assim, sugerimos que confira todas as ofertas ativas no momento diretamente na página de promoções do site da Betsson. Para que desse modo possa escolher aquelas que mais se adequam às suas preferências e estratégias de apostas.

Betsson bônus: guia passo a passo

Se você está pensando em aproveitar o Betsson bônus, saiba que atualmente não é preciso indicar nenhum código de bônus Betsson para liberar essa promoção. Para isso bastando apenas seguir alguns passos simples. Veja como funciona:

Antes de tudo, acesse o site da Betsson; Em seguida, ao chegar no site da casa, clique no botão “Criar Conta” e preencha o formulário de cadastro; Assim que sua conta estiver aberta, você deverá fazer o login na plataforma; Depois, vá à seção de depósitos e efetue o seu primeiro depósito de acordo com as regras da promoção. Neste momento, indique que quer receber o Betsson bônus de boas-vindas da seção de apostas esportivas; Logo que o depósito entrar em sua conta, você receberá de forma automática o bônus correspondente. Após ter este bônus de primeiro depósito em sua conta, você já poderá usá-lo no seu cupom Betsson para fazer apostas esportivas. Ao mesmo tempo também para conhecer mais de perto toda a experiência de apostas que a Betsson proporciona.

Contudo, tenha em mente que terá de cumprir com os termos e condições da promoção enquanto estiver apostando com esta aposta grátis, free bet. E por isso falaremos mais a respeito.

Betsson bônus: detalhes da oferta

Por certo, se você está pensando em aproveitar o Betsson bônus de boas vindas para apostas esportivas, é extremamente importante ficar por dentro dos detalhes desta oferta.

Portanto, confira abaixo os principais termos e condições desta promoção.

O Betsson bônus boas-vindas em apostas esportivas vale para os novos clientes, com no mínimo 18 anos de idade, que abrirem uma conta na plataforma pela primeira vez e efetuarem o primeiro depósito elegível:

Atualmente não é preciso informar nenhum código promocional Betsson para liberar a promoção;

Esta oferta de boas-vindas para Apostas Esportivas pode ser solicitada em até 30 dias depois do cadastro. Desse modo, ela não é válida após esse período;

Para ser elegível, você deve efetuar o primeiro deposito minimo de R$50. Ou equivalente em outra moeda aceita na sua conta Betsson;

Ao depositar entre R$50 e R$249,99, você recebe uma Aposta Grátis de R$50,00. Ao depositar entre R$250,00 e R$499,99, você recebe uma aposta grátis de R$250,00. E, ao depositar a partir de R$500,00, você recebe uma aposta grátis de R$500,00;

A Aposta Grátis ficará disponível durante 7 dias após o primeiro depósito ser creditado. Ao passo que deve ser realizada em odds a partir de 1.20;

Os ganhos da sua Aposta Grátis serão creditados como Dinheiro de bônus. E este deve ser apostado três vezes (3x) em 14 dias, em eventos com odds a partir de 1.50. Isto é, um rollover de 3x. Aplicam-se os T&Cs.

Para completar, nós recomendamos expressamente que você verifique por completo todos os termos e condições de uso desta promoção diretamente no site da casa. Pois apenas assim, saberá se o Betsson bônus é de verdade vantajoso para você ou não.

Betsson outras promoções

Para quem gosta de bônus e promoções aqui é interessante destacar que a Betsson Brasil oferece diversas outras oportunidades. Isso tanto para novos clientes, como para apostadores já cadastrados.

Em sua seção de cassino e na pôquer, por exemplo, também é possível receber um bônus boas-vindas e free spins.

E na seção de apostas esportivas, há frequentes ofertas para todos os gostos. Quer seja com o uso de um código de bônus Betsson ou não. Dessa forma, é sempre bom visitar a página de promoções da casa. Pois lá você pode encontrar odds melhoradas, múltiplas seguras, previsões premiadas, torneios, prêmios em dinheiro, e outras mais.

Como as amostras que selecionamos a seguir:

Betsson Esportes: Cota turbinada

Nesta promoção, a Betsson oferece cotações turbinadas em eventos esportivos específicos. Ou seja, as odds são aumentadas para que os jogadores possam ter um retorno mais eleva

do em suas apostas vencedoras.

Esta oferta é atualizada diariamente, e as cotações turbinadas são exibidas na página de promoções da casa. Ademais, para participar não é necessário informar nenhum código de bônus Betsson.

Betsson Esportes: múltipla segura até R$90

Já nesta oferta para apostas múltiplas, o apostador deve fazer uma seleção de ao menos 5 eventos esportivos. E, caso apenas uma de suas apostas não saia vencedora, receberá um reembolso de até R$90. Ao passo que é possível participar desta promoção 3 vezes ao dia, o que pode totalizar R$270 de reembolso.

A saber que, dentre as regras da oferta estão:

O valor da aposta deve ser de no mínimo R$6;

Valem apenas mercados de vencedor da partida;

Cada seleção deve ter odds mínimas de 1.40;

A aposta combina total deve ter odd de 5.30;

O reembolso será realizado apenas se um único evento não vencer.

Aqui mais uma vez recomendamos a leitura completa dos T&C diretamente no site da casa.

Betsson cadastro: como se registrar

Se você está interessado em aproveitar o Betsson bônus boas-vindas ou apenas quer experimentar as apostas da casa, não se preocupe. Pois registrar uma conta na plataforma da Betsson é fácil. Como podemos mostrar agora em um guia passo a passo:

Primeiramente, acesse o site Betsson; Depois, quando já estiver no site da Betsson, clique no botão verde "Criar Conta"; Logo, preencha o formulário de cadastro que irá abrir. Nele informe seus dados pessoais e credenciais para o login em sua conta. Bem como, indique se quer estabelecer um limite de depósito para jogar; Em seguida, leia cuidadosamente os termos e condições e a política de privacidade da plataforma. Assim, se concordar com as regras e tiver mais de 18 anos, aceite-as no campo apropriado; Para concluir, clique no botão "Criar uma Conta" e confirme a abertura da mesma. Uma vez que complete este rápido processo, você já pode fazer o login em sua conta e depositar fundos. Para logo, começar o mais esperado. Isto é, apostar em seu cupom Betsson.

Betsson mercados de apostas esportivas

Para que sua experiência de apostas seja variada, na Betsson apostas online há um amplo catálogo de modalidades esportivas. Ao mesmo tempo em que ela oferece diferentes tipos de mercados e cotações competitivas.

Portanto, nela você poderá apostar nos esportes mais populares e nos menos conhecidos. Como por exemplo:

Futebol

Tênis

Basquete

Vôlei

MMA

e-Sports

Ciclismo

Críquete

Rugby

Netball

Dardos

e muitos outros.

Betsson futebol

Para os fãs de futebol, a casa oferece muitas oportunidades de apostas que englobam campeonatos de diferentes ligas e países. Assim, na Betsson futebol é possível apostar em torneios internacionais renomados, como a Copa América e a Champions League, dentre outros. E igualmente em competições locais, como o Campeonato Gaúcho 2, a Série C do Brasileirão, etc.

Ademais, em jogos importantes chegamos a ver mais de 500 tipos de cotações disponíveis. As quais garantem entretenimento do começo ao fim de uma partida, ou mesmo de um longo campeonato. Como por exemplo:

Vencedor do encontro

Resultados por tempo

Resultado da partida após 10 minutos

Número de gols

Handicaps

Artilheiro

E muitos mais. Betsson apostas e transmissão ao vivo

Outro ponto positivo a respeito da Betsson apostas esportivas é que você tem a opção de fazer suas apostas antes do início do jogo e também durante a partida, em tempo real. E isso, em apostas simples, combinadas e em sistema.

Ademais, uma novidade da casa é a disponibilização da transmissão ao vivo de muitos jogos. A qual você pode assistir quando estiver logado em sua conta, quer seja pelo computador, quer seja pelo celular.

Mas note que, para ver os jogos é preciso ter o mínimo de R$ 0.30 de saldo. E logo, basta acessar a seção "Ao vivo", selecionar o jogo desejado, e clicar em "Transmissão". Para desse modo assistir e apostar simultaneamente.

Betsson app

O Betsson app é outra opção que a casa oferece para seus clientes. Embora o site funcione bem em dispositivos móveis, este app permite ainda mais praticidade e agilidade ao apostar.

A saber que ele você pode baixá-lo tanto em aparelhos Android como iOS. No entanto, é importante ressaltar que atualmente ele ainda não tem uma versão em português. Mesmo assim, é uma boa alternativa para quem sabe inglês e quer fazer apostas de forma comoda, a qualquer hora e em qualquer lugar.

Betsson métodos de pagamento

Quanto aos métodos de pagamento, a Betsson oferece as opções mais populares para seus clientes. Assim, dependendo da região que o apostador esteja, é possível usar por exemplo:

Betsson Pix

Boleto

Pay4Fun

Mastercard

Maestro

Visa

Neteller

Eco

Skrill

Bank Transfer

etc.

Atualmente, o valor do deposito minimo e do saque mínimo dependerá da localização do cliente e do método de pagamento que escolher.

Mas aqui é importante lembrar que para realizar um saque, é necessário utilizar o mesmo método de pagamento utilizado no depósito. E caso o método que selecionar não esteja disponível para saque, a Betsson oferecerá outras opções.

Dessa forma, em caso de dúvidas, a Betsson pede que o apostador entre em contato com sua equipe de atendimento ao cliente.

Betsson atendimento ao cliente

Se você tiver alguma dúvida sobre como usar o Betsson Pix ou outro método de pagamento, se quiser saber melhor como funciona o Betsson bônus boas-vindas, como receber free spins, ou qualquer outro assunto, a equipe de atendimento da Betsson está disponível diariamente de 10h a 24h. E você pode contatá-la através de:

Envio de emails

Chat ao vivo

E podemos dizer que você provavelmente deve ser bem atendido. Visto que a qualidade do atendimento da Betsson já foi reconhecida em várias premiações e por anos consecutivos. Como na conquista do:

Título de Customers Service Operator do EGR Operator Awards Nórdico em 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022;

Título de Customers Service Operator do EGR Operator Awards em 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020;

Titulo de Customers Service Operator do EGR Operator Awards Italia em 2020.

Nossa análise sobre a Betsson

Em resumo da nossa análise sobre a Betsson, podemos afirmar que ela é uma boa casa de apostas online. Pois com uma plataforma de fácil usabilidade, ela disponibiliza uma ampla gama de opções de apostas. Assim agrada desde os fãs do futebol até quem prefere os esportes virtuais, eSports, etc. Igualmente, ela também oferece bônus e promoções frequentes.

Embora ainda possa melhorar em áreas como chat ao vivo 24 horas e um app móvel em português, em nossa opinião, a Betsson é uma casa de apostas que vale a visita.