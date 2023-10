Betano ou Dafabet: Qual o melhor site de apostas?

Está indeciso entre escolher o site da Betano ou Dafabet para suas apostas esportivas? Veja nossa análise.

Neste artigo sobre faremos uma comparação entre as duas casas de apostas, para ajudá-lo a decidir qual a melhor: Betano ou Dafabet.

Vamos analisar aspectos como categorias esportivas, variedade de mercados de apostas, odds e disponibilidade de aplicativos para dispositivos móveis. Assim, você poderá tomar uma decisão informada sobre qual delas atende melhor às suas necessidades.

Betano ou Dafabet? Betano Dafabet Bônus de boas-vindas Bônus até R$500 + R$20 em apostas grátis Bônus até R$600 + R$150 Freebet Mercados de apostas Futebol, basquete, tênis, vôlei e muito mais Futebol, Basquete, Basebol, vôlei e muito mais Odds Odds distintas Odds variadas App para celular Betano app para Android Dafabet app para Android Streaming/ apostas ao vivo Possui recursos de streaming e apostas ao vivo Apostas ao vivo, porém sem streaming Nota de 1 a 100 98 95 Crie sua conta Apostar na Betano Apostar na Dafabet

Bônus de boas-vindas: Betano vence

Os bônus de boas-vindas são promoções comuns em casas de apostas, destinadas a atrair novos clientes. Alguns sites oferecem a primeira aposta “sem risco”, enquanto outros proporcionam bônus com base no primeiro depósito para que os clientes façam mais apostas online, com créditos de aposta. Este é o caso das duas das plataformas em análise.

No site da Betano, há um bônus de 100% sobre o valor do seu primeiro depósito, com um limite máximo de R$500 em créditos de aposta, além de R$20 em apostas grátis. Isso significa que, se você depositar R$100, receberá um bônus adicional de R$100 para suas apostas esportivas, independentemente do resultado do seu palpite. Para usar esse valor, é necessário criar uma conta no site e cumprir os termos e condições da oferta.

Já a Dafabet oferece um bônus de até R$600 e R$150 em freebet. A oferta conta com um rollover elaborado, assim como a sua concorrente. Entretanto, as condições desta parecem mais complicadas do que a primeira.

A Dafabet, por exemplo, exige que você solicite a sua freebet de R$150 através do atendimento ao cliente via email ou chat ao vivo depois de completar o requisito de aposta do 3º bônus por depósito, além de diversos outros requisitos.

Em nossa opinião, o bônus de boas-vindas da Betano parece compensar mais, apesar de ter um valor limite de bônus menor do que a sua concorrente. Entretanto, recomendamos que você realize a sua própria pesquisa e leia os termos e condições completos de cada oferta para decidir qual vale mais a pena para o seu estilo de jogo.

Para mais detalhes sobre os bônus de boas-vindas da Betano ou Dafabet, leia nossos artigos sobre código promocional Betano e código promocional Dafabet.

Esportes disponíveis: Betano ganha

Escolher uma casa de apostas esportivas é uma decisão subjetiva e depende das suas preferências para apostas. É fundamental pesquisar o que cada plataforma oferece, começando pelas categorias esportivas. Embora o futebol seja atualmente o esporte mais popular para apostas online, existem diversas outras modalidades disponíveis no mercado. Na Betano, por exemplo, você terá acesso às seguintes opções:

Futebol

Basquete

Tênis

Esports

Voleibol

MMA e muitos outros

Já na Dafabet, encontramos os seguintes esportes:

Futebol

Basquete

Tênis

Basebol

Futebol americano

Entre outros

É evidente que a Betano oferece uma variedade mais extensa de opções esportivas para apostas online, o que a coloca à frente nesse aspecto. No entanto, é importante notar que a Dafabet, embora tenha menos opções, ainda abrange os esportes mais populares.

Outro ponto importante é que cada modalidade pode ter eventos diferentes, conforme a época do ano. Por exemplo, ao apostar na pré-temporada, os jogadores podem não encontrar seus esportes favoritos, já que não possuem campeonatos ocorrendo.

Além disso, nem todos os esportes possuem o mesmo número de eventos. Por exemplo, tênis de mesa possui bem menos torneios do que o futebol, comparando de forma lógica.

Para saber mais sobre os palpites, leia nossas dicas de Betano apostas e Dafabet apostas.

Diversidade de mercados: empate

Quando se trata do catálogo de esportes, o site Betano se destaca com uma vantagem sobre a Dafabet. No entanto, é crucial analisar também a variedade de mercados de apostas oferecidos em cada categoria.

Analisamos partidas de futebol no Campeonato Brasileiro nas duas plataformas para comparar as ofertas. Na Betano ou Dafabet você encontrará os mercados de apostas mais populares, incluindo os listados abaixo:

Resultado final

Acima/abaixo

Total de gols

Dupla chance

Empate anula aposta

Resultado correto, ambas as equipes marcam, handicaps e muito mais

Por contarem com os mercados de apostas mais procurados pelos apostadores no futebol, consideramos um empate técnico para o mercado de apostas.

Novos jogadores podem se aprofundar na experiência nas casas de apostas por meio dos nossos artigos de Betano para iniciantes e Dafabet para iniciantes.

Betano ou Rivalo odds: Dafabet a frente

As odds, ou cotações, presentes nas partidas das casas de apostas, servem para estimar a chance de um determinado resultado ocorrer em um evento esportivo. Quanto maiores forem as odds, maiores são os retornos, indicando que o site considera menos provável que aquele resultado específico se concretize.

Para analisar qual das duas plataformas oferece odds mais altas, analisamos algumas partidas do Campeonato Brasileiro deste ano. Vamos utilizar uma partida entre Corinthians e Palmeiras para exemplificar, começando pelo site da Betano:

Vitória do Corinthians: 3.45

Empate: 3.15

Vitória do Cruzeiro: 2.25

Já na Dafabet, as odds estavam da seguinte forma:

Vitória do Corinthians: 3.50

Empate: 3.30

Vitória do Palmeiras: 2.27

Como podemos observar neste exemplo, o site Dafabet ofereceu odds ligeiramente mais altas para os resultados possíveis entre Corinthians e Palmeiras. Em nossa análise, verificamos que isto aconteceu com certa frequência nas partidas do Campeonato Brasileiro, e por isso, damos a vantagem para a Dafabet.

Entretanto, é importante mencionar que as odds podem ser alteradas a qualquer momento, inclusive durante um jogo ao vivo. Por isso, poderá encontrar odds mais altas ou mais baixas na Betano ou Dafabet em cada situação.

Para saber mais, veja também nosso artigo sobre como calcular odds.

Aplicativo Betano ou Dafabet: empate

Um aplicativo destinado para dispositivos móveis pode aprimorar a experiência dos apostadores, permitindo que as apostas sejam feitas a qualquer momento e em qualquer lugar. Neste quesito, a Betano ou Dafabet oferecem apps para aparelhos com o sistema operacional Android.

Ambos os aplicativos podem ser baixados facilmente através dos respectivos sites e contam com as mesmas funcionalidades via computador, incluindo os bônus de boas-vindas. No caso da Dafabet, existe um aplicativo para jogos de cassino e um para apostas esportivas. Saiba mais sobre o Betano app na nossa página dedicada ao assunto.

Um lado negativo do aplicativo da Betano ou Dafabet é que eles não estão disponíveis para dispositivos móveis do sistema iOS. No entanto, é importante ressaltar que as duas casas de apostas podem ser acessadas facilmente através do navegador de seu celular ou tablet, independentemente do sistema operacional utilizado.

Streaming e apostas ao vivo: Betano vence

Tanto a Betano quanto a Dafabet oferecem a opção de realizar apostas ao vivo em diversas categorias esportivas. Dessa forma, você poderá acompanhar o desenvolvimento dos jogos em tempo real para embasar os seus palpites. Em ambos os sites, você encontrará uma seção dedicada chamada "Ao Vivo" que lista todas as partidas disponíveis para apostas ao vivo no momento.

No entanto, quando se trata de serviços de streaming ao vivo, apenas a Betano oferece essa funcionalidade. Com esta função você poderá acompanhar alguns eventos ao vivo na própria plataforma, sem precisar pagar um valor adicional para utilizá-la.

Já na Dafabet você poderá verificar apenas os acontecimentos de uma determinada partida através das estatísticas que são atualizadas em tempo real. Por esse motivo, consideramos a Betano como a vencedora neste tópico.

Nossa opinião: Betano ou Dafabet, qual é a melhor?

Então, qual é a melhor escolha entre Betano ou Dafabet?

Por um lado, a Betano oferece uma variedade maior de modalidades esportivas disponíveis, um bônus de boas-vindas mais distinto e conta com o serviço de streaming ao vivo para alguns eventos esportivos.

Já a Dafabet costuma oferecer odds ligeiramente mais altas e empata com a sua concorrente em recursos como os mercados de apostas disponíveis e app para dispositivos móveis. Portanto, em nossa análise, acreditamos que a Betano seja uma plataforma mais abrangente do que a Dafabet para os apostadores.

Entretanto, devemos ressaltar que esta é apenas a opinião do nosso editorial. A escolha de uma casa de apostas é subjetiva e depende das preferências e necessidades de cada apostador. Por esse motivo, aconselhamos que você realize a sua própria pesquisa em ambos os sites para decidir aquele que vale mais a pena.

Lembre-se também que é possível se cadastrar nas duas plataformas para obter o melhor da experiência em cada empresa.

Gostou da comparação e descobriu qual a melhor plataforma bet para você? Veja também nossos artigos sobre Betano ou bet365 para ver qual das duas gigantes é mais adequada para o seu perfil.