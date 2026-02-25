Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Shohei OtaniGetty Images
Yuta Tokuma

WBCの歴代MVP・ベストナインまとめ

WBC（ワールドベースボールクラシック）の歴代MVP・ベストナインを紹介。

Netflixの料金と同額でLINEプレミアム特典が利用可能！

LINE×Netflix

Netflix利用は新プラン「LYPプレミアム with Netflix」がお得！

Netflix見放題＆実質追加料金なしでLINE特典が使える！

LYPプレミアムとNetflixそれぞれ初めて登録の場合は実質1カ月分無料

LYPプレミアム with Netflix

初めての方は1カ月分実質無料

今すぐ登録

第6回ワールドベースボールクラシック（WBC）が2026年3月に開催される。

ここではWBCの歴代MVPとベストナインを振り返る。

Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料今すぐ登録

0