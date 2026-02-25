WBCの歴代MVP・ベストナインまとめ

第6回ワールドベースボールクラシック（WBC）が2026年3月に開催される。
ここではWBCの歴代MVPとベストナインを振り返る。
優勝チーム：日本
MVP：松坂大輔（日本）
ベストナイン
投手：松坂大輔（日本）、ヤデル・マルティ（キューバ）、パク・チャンホ（韓国）
捕手：里崎智也（日本）
一塁手： イ・スンヨプ（韓国）
二塁手： ユリエスキ・グリエル（キューバ）
三塁手： エイドリアン・ベルトレ（ドミニカ共和国）
遊撃手： デレク・ジーター（アメリカ）
外野手：イチロー（日本）、ケン・グリフィー・ジュニア（アメリカ）、ジョーン・ロドリゲス（キューバ）
優勝チーム：日本
MVP：松坂大輔（日本）
ベストナイン
投手：松坂大輔（日本）、岩隈久志（日本）、ポン・ジュングン（韓国）
捕手： イバン・ロドリゲス（プエルトリコ）
一塁手： キム・テギュン（韓国）
二塁手： ホセ・ロペス（ベネズエラ）
三塁手： イ・ボムホ（韓国）
遊撃手： ジミー・ロリンズ（アメリカ）
外野手：青木宣親（日本）、フレデリク・セペダ（キューバ）、ヨエニス・セスペデス（キューバ）
優勝チーム：ドミニカ共和国
MVP：ロビンソン・カノ（ドミニカ共和国）
ベストナイン
投手：前田健太（日本）、フェルナンド・ロドニー（ドミニカ共和国）、ネルソン・フィゲロア（プエルトリコ）
捕手： ヤディアー・モリーナ（プエルトリコ）
一塁手： エドウィン・エンカーナシオン（ドミニカ共和国）
二塁手： ロビンソン・カノ（ドミニカ共和国）
三塁手： デビッド・ライト（アメリカ）
遊撃手：井端弘和（日本）、ホセ・レイエス（ドミニカ共和国）
外野手： ネルソン・クルーズ（ドミニカ共和国）、アンヘル・パガン（プエルトリコ）、マイケル・ソーンダース（カナダ）
優勝チーム：アメリカ
MVP：マーカス・ストローマン（アメリカ）
ベストナイン
投手：千賀滉大（日本）、マーカス・ストローマン（アメリカ）、ジョシュ・ゼイド（イスラエル）
捕手： ヤディアー・モリーナ（プエルトリコ）
一塁手： エリック・ホズマー（アメリカ）
二塁手： ハビアー・バエズ（プエルトリコ）
三塁手： カルロス・コレア（プエルトリコ）
遊撃手： フランシスコ・リンドーア（プエルトリコ）
外野手： ウラディミール・バレンティン（オランダ）、グレゴリー・ポランコ（ドミニカ共和国）、クリスチャン・イエリッチ（アメリカ）
指名打者： カルロス・ベルトラン（プエルトリコ）
優勝チーム：日本
MVP：大谷翔平（日本）
ベストナイン
投手：大谷翔平（日本）、ミゲル・ロメロ（キューバ）、パトリック・サンドバル（メキシコ）
捕手： サルバドール・ペレス（ベネズエラ）
一塁手： ジャン・ユーチェン（台湾）
二塁手： ハビアー・バエズ（プエルトリコ）
三塁手： ヨアン・モンカダ（キューバ）
遊撃手： トレイ・ターナー（アメリカ）
外野手：吉田正尚（日本）、ランディ・アロサレーナ（メキシコ）、マイク・トラウト（アメリカ）
指名打者：大谷翔平（日本）
開催期間： 2026年3月5日 〜 3月17日（現地時間）
出場国数： 20チーム
開催地：日本・ 東京（東京ドーム）、アメリカ・マイアミ（ローンデポ・パーク）、ヒューストン（ダイキン・パーク）、プエルトリコ・サンファン（ヒラム・ビソーン・スタジアム）
放送配信：「Netflix」でライブ配信
