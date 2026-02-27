WBC2026優勝予想ランキング 侍ジャパンは何位？

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が2026年3月に開催。大会連覇を目指す日本代表をはじめ、アメリカ代表やメキシコ代表、ドミニカ共和国代表など強豪が世界一の称号を目指す。
本記事では、アメリカ『FOX SPORTS』が発表したパワーランキングトップ10を紹介する。
出場回数：6大会連続6度目
最高成績：2位(2006)
前回大会成績：4位
キューバは2023年WBCでモンカダの活躍により準決勝まで進出した。今大会も同選手を筆頭にトロント・ブルージェイズの投手ロドリゲスや、中日ドラゴンズのクローザーであるマルティネスら有力な投手陣をそろえるが、前回大会と同様の成功を収めるのは容易ではない。
出場回数：6大会連続6度目
最高成績：2位(2009)
前回大会成績：1次ラウンド
前回大会でプールステージ敗退の韓国は、今大会で多くのMLB選手を招集。サンフランシスコ・ジャイアンツのイ・ジョンフやロサンゼルス・ドジャーズのキム・ヘソンらが出場する。さらに、前回大会で苦しんだ投手陣には元MLBオールスター選手のリュ・ヒョンジンが加わり、虎視眈々と上位進出を目指す。
出場回数：6大会連続6度目
最高成績：準々決勝(2023)
前回大会成績：準々決勝
2023年WBCで準々決勝進出のイタリアは、着実に力を伸ばしている。パスクアンティーノが再び出場し、今大会ではカンザスシティ・ロイヤルズのカリアノーネなどの若手有望選手もチームに入った。さらに、エースのノラもメンバーに名を連ねる。ただし、アメリカとメキシコのいるプールを勝ち上がることは容易ではない。
出場回数：6大会連続6度目
最高成績：1次ラウンド
前回大会成績：1次ラウンド
カナダはこれまで一度も1次ラウンドを突破したことがないが、今回は突破のチャンスがあるかもしれない。前回大会で敗退の要因となったアメリカやメキシコとは同組にならず、プエルトリコやキューバと同じプールに入った。MLBで活躍するネイラー兄弟をはじめ、オニールやロペスと強力な打線を擁し、投手陣もなかなかの顔ぶれだ。
出場回数：6大会連続6度目
最高成績：2位(2013,2017)
前回大会成績：準々決勝
前回WBC準々決勝敗退のプエルトリコは、今大会で理想的なメンバーを揃えられたとは言えない。多くの主力が出場を辞退した。それでも、地力は十分にあり、ロサンゼルス・ドジャーズの新守護神ディアスが出場し、その他にもルーゴやアレナド、ニューヨーク・ヤンキースの有望投手ロドリゲスらも主力だです。2大会ぶりの決勝進出を目指す。
出場回数：6大会連続6度目
最高成績：3位(2023)
前回大会成績：3位
メキシコは前回大会で優勝した日本をあと一歩まで追い詰めたが、最終的には3位に終わった。再躍進を目指す今大会もアロサレーナ、デュラン、アランダらが中心選手として再び出場する。さらに、ブラッドリーやムニョスが加わった投手陣は強力で、再び上位進出を狙える戦力は十分に揃っている。
出場回数：6大会連続6度目
最高成績：4位(2009)
前回大会成績：準々決勝
大会前には政情不安に揺れたベネズエラだが、主将ペレスの筆頭に今大会は多くのMLB選手が出場予定。アクーニャJr.やチョーリオらを擁する打線はどこにも引けを取らない。その他にもスアレスやアラエスとパワーのある打撃陣を揃え、ロペスとスアレスの強力な先発陣が控えている。今大会のダークホースになり得る存在だ。
出場回数：6大会連続6度目
最高成績：優勝(2006,2009,2023)
前回大会成績：優勝
日本はWBCを複数回制した唯一のチームで、前回大会で圧倒的な強さを見せたメンバーのうち10人が再び代表入り。大注目の大谷は今回指名打者としてのみの出場になるが、新たにMLB入りした村上宗隆や岡本和真を含む9人のMLB選手が揃う。井端監督の下、日本は多くのNPBスター選手とともに十分な準備期間を経て、大会連覇を目指す。
出場回数：6大会連続6度目
最高成績：優勝(2013)
前回大会成績：1次ラウンド
2013年WBC優勝のドミニカ共和国だが、前回大会ではベネズエラとプエルトリコに敗れてプールステージ敗退となった。今回その悔しさは強く意識されており、ソトやゲレーロJr.をはじめとしたMLBスターが揃い、豪華な顔ぶれだ。打線が最大の武器だが、今回はサンチェスやセベリーノら投手陣もより充実する。今大会こそ復活が期待される。
出場回数：6大会連続6度目
最高成績：優勝(2017)
前回大会成績：2位
2023年WBCでアメリカは準優勝した。復権を目指す今大会、現役サイ・ヤング賞のスクバルやスケネスらが投手陣に加わり、前回大会よりも大幅な戦力アップに。打線にはジャッジを中心にラリーやシュワーバーを擁するなど、スター選手揃いだ。史上最強のアメリカチームとの呼び声が高く、2023年決勝敗退の雪辱を果たす布陣だ。
