2026-27UEFAチャンピオンズリーグ出場権を獲得したチームは？

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）本戦（リーグフェーズ）出場枠は、UEFAランキングに基づいて決定。前シーズンのCL優勝クラブ、UEFAヨーロッパリーグ優勝クラブに加え、UEFAランキング上位10カ国の1部リーグ王者、同ランキング上位6カ国の1部リーグ2位、同ランキング上位5カ国の1部リーグ3位、同ランキング上位4カ国の1部リーグ4位までのクラブ。さらに、2025-26シーズンのUEFAランキング上位2カ国にはさらに1枠ずつが追加される。

なお、すでにリーグ・アンを制して2026-27シーズンのCL出場権を獲得していたパリ・サンジェルマン（PSG）がCL優勝を成し遂げたため、CL予選チャンピオンパスに出場するUEFAクラブランキング最上位のクラブ（シャフタール・ドネツク）がCLリーグフェーズ出場権を獲得した。また、2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグを制したアストン・ヴィラもすでに国内リーグ経由でCL出場権を獲得していたため、CL予選チャンピオンパスとリーグパスに出場するクラブの中でUEFAクラブランキングで最上位のクラブ（スポルティングCP）がCLリーグフェーズ出場権を獲得した。

そのため、すでに29クラブのリーグフェーズ出場が決定しており、残り7クラブはCL予選のチャンピオンパス（5枠）とリーグパス（2枠）で争われる。

CLリーグフェーズにストレートインできる国別出場枠は以下の通り。

UEFAランキング 国 出場枠 備考 1 イングランド 5 昨季UEFAランキング1位 2 イタリア 4 - 3 スペイン 5 昨季UEFAランキング2位 4 ドイツ 4 - 5 フランス 3 - 6 オランダ 2 - 7 ポルトガル 1 + 1 CL予選出場クラブの中でUEFAクラブランキング最上位が追加 8 ベルギー 1 - 9 チェコ 1 - 10 トルコ 1 - 23 ウクライナ 1 CL予選チャンピオンパスの中のUEFAクラブランキング最上位が追加

※UEFAランキング5位以下の国には、さらに1クラブがCL予選に回り、リーグフェーズ出場権獲得を目指す（ポルトガルとウクライナを除く）。