2026-27UEFAチャンピオンズリーグ出場権を獲得したチームは？

ヨーロッパの2025-26シーズンの全日程が終了。パリ・サンジェルマンがUEFAチャンピオンズリーグ（CL）連覇を成し遂げ、主要リーグの順位が確定して、2026-27シーズンのCL本戦に出場するクラブが続々と決まっている。
本記事では、国内リーグ経由で来季CL本戦（リーグフェーズ）出場権を獲得したクラブを紹介する。
ヨーロッパの2025-26シーズンの全日程が終了。パリ・サンジェルマンがUEFAチャンピオンズリーグ（CL）連覇を成し遂げ、主要リーグの順位が確定して、2026-27シーズンのCL本戦に出場するクラブが続々と決まっている。
本記事では、国内リーグ経由で来季CL本戦（リーグフェーズ）出場権を獲得したクラブを紹介する。
2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）本戦（リーグフェーズ）出場枠は、UEFAランキングに基づいて決定。前シーズンのCL優勝クラブ、UEFAヨーロッパリーグ優勝クラブに加え、UEFAランキング上位10カ国の1部リーグ王者、同ランキング上位6カ国の1部リーグ2位、同ランキング上位5カ国の1部リーグ3位、同ランキング上位4カ国の1部リーグ4位までのクラブ。さらに、2025-26シーズンのUEFAランキング上位2カ国にはさらに1枠ずつが追加される。
なお、すでにリーグ・アンを制して2026-27シーズンのCL出場権を獲得していたパリ・サンジェルマン（PSG）がCL優勝を成し遂げたため、CL予選チャンピオンパスに出場するUEFAクラブランキング最上位のクラブ（シャフタール・ドネツク）がCLリーグフェーズ出場権を獲得した。また、2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグを制したアストン・ヴィラもすでに国内リーグ経由でCL出場権を獲得していたため、CL予選チャンピオンパスとリーグパスに出場するクラブの中でUEFAクラブランキングで最上位のクラブ（スポルティングCP）がCLリーグフェーズ出場権を獲得した。
そのため、すでに29クラブのリーグフェーズ出場が決定しており、残り7クラブはCL予選のチャンピオンパス（5枠）とリーグパス（2枠）で争われる。
CLリーグフェーズにストレートインできる国別出場枠は以下の通り。
|UEFAランキング
|国
|出場枠
|備考
|1
|イングランド
|5
|昨季UEFAランキング1位
|2
|イタリア
|4
|-
|3
|スペイン
|5
|昨季UEFAランキング2位
|4
|ドイツ
|4
|-
|5
|フランス
|3
|-
|6
|オランダ
|2
|-
|7
|ポルトガル
|1 + 1
|CL予選出場クラブの中でUEFAクラブランキング最上位が追加
|8
|ベルギー
|1
|-
|9
|チェコ
|1
|-
|10
|トルコ
|1
|-
|23
|ウクライナ
|1
|CL予選チャンピオンパスの中のUEFAクラブランキング最上位が追加
※UEFAランキング5位以下の国には、さらに1クラブがCL予選に回り、リーグフェーズ出場権獲得を目指す（ポルトガルとウクライナを除く）。