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champions league trophyGetty Images
Yuta Tokuma

2026-27UEFAチャンピオンズリーグ出場権を獲得したチームは？

チャンピオンズ リーグ
パリ・サンジェルマン
アストン・ヴィラ
ヨーロッパリーグ
プレミアリーグ
リヴァプール
アーセナル
マンチェスター・シティ
マンチェスター・ユナイテッド
ナポリ
セリエ A
インテル
バルセロナ
ラ・リーガ
レアル・マドリー
ビジャレアル
アトレティコ・マドリー
バイエルン
ブンデスリーガ
ボルシア・ドルトムント
リーグ・アン
PSVアイントホーフェン
エールディビジ
スポルティングCP
リガポルトガル
ジュピラー･プロリーグ
ガラタサライ
スーパーリグ
スラヴィア・プラハ
チェコ1部リーグ
ローマ
コモ
ベティス
RBライプツィヒ
シュトゥットガルト
ランス
リール
フェイエノールト
ポルト
クラブ・ブルッヘ
シャフタール・ドネツク

【UEFAチャンピオンズリーグ】ヨーロッパの2025-26シーズンの全日程が終了。2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場権を獲得したチームを紹介する。

CL決勝は5/31(日)午前1時キックオフ！
psg arsenal

WOWOW

チャンピオンズリーグ2025-26決勝

PSG対アーセナルは日本時間5/31(日)午前1時キックオフ！

WOWOWで独占中継・ライブ配信！

CL決勝を独占中継・ライブ配信

ヨーロッパの2025-26シーズンの全日程が終了。パリ・サンジェルマンがUEFAチャンピオンズリーグ（CL）連覇を成し遂げ、主要リーグの順位が確定して、2026-27シーズンのCL本戦に出場するクラブが続々と決まっている。

本記事では、国内リーグ経由で来季CL本戦（リーグフェーズ）出場権を獲得したクラブを紹介する。

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  • champions league trophyGetty Images

    UEFAチャンピオンズリーグ国別出場枠

    2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）本戦（リーグフェーズ）出場枠は、UEFAランキングに基づいて決定。前シーズンのCL優勝クラブ、UEFAヨーロッパリーグ優勝クラブに加え、UEFAランキング上位10カ国の1部リーグ王者、同ランキング上位6カ国の1部リーグ2位、同ランキング上位5カ国の1部リーグ3位、同ランキング上位4カ国の1部リーグ4位までのクラブ。さらに、2025-26シーズンのUEFAランキング上位2カ国にはさらに1枠ずつが追加される。

    なお、すでにリーグ・アンを制して2026-27シーズンのCL出場権を獲得していたパリ・サンジェルマン（PSG）がCL優勝を成し遂げたため、CL予選チャンピオンパスに出場するUEFAクラブランキング最上位のクラブ（シャフタール・ドネツク）がCLリーグフェーズ出場権を獲得した。また、2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグを制したアストン・ヴィラもすでに国内リーグ経由でCL出場権を獲得していたため、CL予選チャンピオンパスとリーグパスに出場するクラブの中でUEFAクラブランキングで最上位のクラブ（スポルティングCP）がCLリーグフェーズ出場権を獲得した。

    そのため、すでに29クラブのリーグフェーズ出場が決定しており、残り7クラブはCL予選のチャンピオンパス（5枠）とリーグパス（2枠）で争われる。

    CLリーグフェーズにストレートインできる国別出場枠は以下の通り。

    UEFAランキング出場枠備考
    1イングランド5昨季UEFAランキング1位
    2イタリア4-
    3スペイン5昨季UEFAランキング2位
    4ドイツ4-
    5フランス3-
    6オランダ2-
    7ポルトガル1 + 1CL予選出場クラブの中でUEFAクラブランキング最上位が追加
    8ベルギー1-
    9チェコ1-
    10トルコ1-
    23ウクライナ1CL予選チャンピオンパスの中のUEFAクラブランキング最上位が追加

    ※UEFAランキング5位以下の国には、さらに1クラブがCL予選に回り、リーグフェーズ出場権獲得を目指す（ポルトガルとウクライナを除く）。

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    • 広告
  • psg Getty Images

    チャンピオンズリーグ優勝｜パリ・サンジェルマン

    • 昨季リーグ順位：リーグ・アン1位
    • CL最高成績：優勝（2024-25,2025-26）
    • 昨季CL成績：優勝
  • aston villaGetty Images

    ヨーロッパリーグ優勝｜アストン・ヴィラ

    • 昨季リーグ順位：プレミアリーグ4位
    • CL最高成績：優勝（1981-82）
    • 昨季CL成績：ヨーロッパリーグ優勝
  • arsenal Getty Images

    イングランド｜アーセナル

    • 昨季リーグ順位：プレミアリーグ1位
    • CL最高成績：決勝(2005-06,2025-26)
    • 昨季CL成績：決勝進出
  • manchester cityGetty Images

    イングランド｜マンチェスター・シティ

    • 昨季リーグ順位：プレミアリーグ2位
    • CL最高成績：優勝(2022-23)
    • 昨季CL成績：ラウンド16
  • manchester unitedGetty Images

    イングランド｜マンチェスター・ユナイテッド

    • 昨季リーグ順位：プレミアリーグ3位
    • CL最高成績：優勝(1967-68,1998-99,2007-08)
    • 昨季CL成績：出場なし
  • liverpoolGetty Images

    イングランド｜リヴァプール

    • 昨季リーグ順位：プレミアリーグ5位
    • CL最高成績：優勝6回(1976-77,1977-78,1980-81,1983-84,2004-05,2018-19)
    • 昨季CL成績：準々決勝
  • inter Getty Images

    イタリア｜インテル

    • 昨季リーグ順位：セリエA 1位
    • CL最高成績：優勝（1963-64,1964-65,2009-10）
    • 昨季CL成績：ノックアウトフェーズプレーオフ
  • napoli Getty Images

    イタリア｜ナポリ

    • 昨季リーグ順位：セリエA 2位
    • CL最高成績：準々決勝（2022-23）
    • 昨季CL成績：リーグフェーズ
  • roma Getty Images

    イタリア｜ローマ

    • 昨季リーグ順位：セリエA 3位
    • CL最高成績：決勝（1983-84）
    • 昨季CL成績：ヨーロッパリーグ ラウンド16
  • como Getty Images

    イタリア｜コモ

    • 昨季リーグ順位：セリエA 4位
    • CL最高成績：初出場
    • 昨季CL成績：出場なし
  • barcelona Getty Images

    スペイン｜バルセロナ

    • 昨季リーグ順位：ラ・リーガ1位
    • CL最高成績：優勝（1991-92,2005-06,2008-09,2010-11,2014-15）
    • 昨季CL成績：準々決勝
  • real madridGetty Images

    スペイン｜レアル・マドリード

    • 昨季リーグ順位：ラ・リーガ2位
    • CL最高成績：優勝（1955–56,1956–57,1957–58,1958–59,1959–60,1965–66,1997–98,1999–2000,2001–02,2013–14,2015–16,2016–17,2017–18,2021–22,2023–24）
    • 昨季CL成績：準々決勝
  • villarrealGetty Images

    スペイン｜ビジャレアル

    • 昨季リーグ順位：ラ・リーガ3位
    • CL最高成績：準決勝（2005-06,2021-22）
    • 昨季CL成績：リーグフェーズ
  • atleti Getty Images

    スペイン｜アトレティコ・マドリード

    • 昨季リーグ順位：ラ・リーガ4位
    • CL最高成績：決勝（2013-14,2015-16）
    • 昨季CL成績：準決勝
  • betisGetty Images

    スペイン｜ベティス

    • 昨季リーグ順位：ラ・リーガ5位
    • CL最高成績：グループステージ（2005-06）
    • 昨季CL成績：ヨーロッパリーグ準々決勝
  • bayern Getty Images

    ドイツ｜バイエルン・ミュンヘン

    • 昨季リーグ順位：ブンデスリーガ1位
    • CL最高成績：優勝6回（1973–74,1974–75,1975–76,2000–01,2012–13,2019–20）
    • 昨季CL成績：準決勝
  • dortmund Getty Images

    ドイツ｜ドルトムント

    • 昨季リーグ順位：ブンデスリーガ2位
    • CL最高成績：優勝1回（1996-97）
    • 昨季CL成績：ノックアウトフェーズプレーオフ
  • leipzig Getty Images

    ドイツ｜RBライプツィヒ

    • 昨季リーグ順位：ブンデスリーガ3位
    • CL最高成績：準決勝（2019-20）
    • 昨季CL成績：出場なし
  • stuttgart Getty Images

    ドイツ｜シュトゥットガルト

    • 昨季リーグ順位：ブンデスリーガ4位
    • CL最高成績：ラウンド16（2003-04,2009-10）
    • 昨季CL成績：ヨーロッパリーグ ラウンド16
  • lemsGetty Images

    フランス｜RCランス

    • 昨季リーグ順位：リーグ・アン2位
    • CL最高成績：グループステージ
    • 昨季CL成績：出場なし
  • lilleGetty Images

    フランス｜リール

    • 昨季リーグ順位：リーグ・アン3位
    • CL最高成績：ラウンド16（2021-22,2024-25）
    • 昨季CL成績：ヨーロッパリーグ ラウンド16
  • psv Getty Images

    オランダ｜PSV

    • 昨季リーグ順位：エールディヴィジ1位
    • CL最高成績：優勝1回（1987-88）
    • 昨季CL成績：リーグフェーズ
  • feyenoordGetty Images

    オランダ｜フェイエノールト

    • 昨季リーグ順位：エールディヴィジ2位
    • CL最高成績：優勝（1969-70）
    • 昨季CL成績：ヨーロッパリーグ リーグフェーズ
  • porto Getty Images

    ポルトガル｜ポルト

    • 昨季リーグ順位：プリメイラ・リーガ1位
    • CL最高成績：優勝（1986-87,2003-04）
    • 昨季CL成績：ヨーロッパリーグ準々決勝
  • sportingGetty Images

    ポルトガル｜スポルティングCP

    • 昨季リーグ順位：プリメイラ・リーガ2位
    • CL最高成績：準々決勝（1982–83,2025-26）
    • 昨季CL成績：準々決勝
  • bruggeGetty Images

    ベルギー｜クルブ・ブルッヘ

    • 昨季リーグ順位：ベルギー・プロリーグ1位
    • CL最高成績：決勝（1977-78）
    • 昨季CL成績：ノックアウトフェーズプレーオフ
  • galatasaray Getty Images

    トルコ｜ガラタサライ

    • 昨季リーグ順位：スュペル・リグ1位
    • CL最高成績：準決勝（1988-89）
    • 昨季CL成績：ラウンド16
  • slaviaGetty Images

    チェコ｜スラヴィア・プラハ

    • 昨季リーグ順位：チェコ・ファーストリーグ1位
    • CL最高成績：グループステージ/リーグフェーズ（2007-08,2019-20,2025-26）
    • 昨季CL成績：リーグフェーズ
  • shakhtarGetty Images

    ウクライナ｜シャフタール・ドネツク

    • 昨季リーグ順位：ウクライナ・プレミアリーグ位
    • CL最高成績：準々決勝（2010-11）
    • 昨季CL成績：カンファレンスリーグ準決勝
  • champions league logoGetty Images

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