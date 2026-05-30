■パリ・サンジェルマン | クヴィチャ・クワラツヘリア

PSGの注目は現在絶好調のクワラツヘリア。ナポリで大ブレイクした同選手は、昨冬にPSGに加入して、いきなりクラブ史上初のCL優勝を含む3冠に貢献した。今季序盤こそは物足りなかったが、CLノックアウトフェーズ8試合で7得点3アシストの好パフォーマンスを披露するなど、今季チームトップタイの公式戦19得点を記録する。

バイエルン戦でも2試合で2得点1アシストを記録したりと絶好調のクワラツヘリアは、アーセナルとの決勝でも活躍が期待される。特に相手右サイドバックに負傷者が出ていることから、同選手を中心に左サイドから鉄壁の相手守備陣を攻略したいところだ。フィニッシャーとしての調子を取り戻すデンベレととともに攻撃陣を牽引して大会連覇に導けるか。

■アーセナル | ガブリエウ・マガリャンイス

対するアーセナルの注目選手は守備陣の要ガブリエウだ。2020年にチームに加入して以降、評価を高め、指揮官アルテタが絶対の信頼を置くセンターバックに成長した。今季CLとプレミアリーグで最少失点を記録するチームの中で、同選手は守備陣の中で最多となる公式戦50試合に出場。サリバとのCBコンビは安定感抜群だ。

安定した守備を武器にするアーセナルにとって、ガブリエウの貢献度は計り知れない。大会記録に迫る攻撃力を誇るPSGとの大一番でも同選手を中心とした守備陣がどこまで踏ん張ることができるか。昨年のバロンドール受賞者デンベレとのマッチアップは注目必須だ。また、得意のセットプレーでもガブリエウが相手守備陣の問題を作り出せるか。