チャンピオンズリーグ(CL)決勝パリ・サンジェルマンvsアーセナルの予想スタメン・見どころ・注目選手
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パリ・サンジェルマンvsアーセナル｜試合の見どころ
キックオフ：2026年5月31日(日)1:00
放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム（録画放送）
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）もいよいよ決勝。昨季王者パリ・サンジェルマン（PSG）とアーセナルがファイナルで激突する。
昨季悲願のCL制覇を成し遂げたPSGは、今季リーグフェーズで苦戦を強いられ、プレーオフに回ったが、以降調子を上げ、モナコ、チェルシー、リヴァプールを撃破。準決勝ではバイエルン相手に2試合合計6-5の打ち合いを制して大会連覇に王手を掛けた。中でも、今大会のPSGは攻撃陣が好調。デンベレ、クワラツヘリアを中心に大会記録に迫る44得点をマークしており、鉄壁を誇るアーセナル守備陣をどのように攻略するか注目だ。さらに、PSGは2020年から7度のうち3度CL決勝の舞台に立つなど、大舞台での経験という強みもある。名将と評価されるエンリケの下、自慢の攻撃陣が躍動して2017年のレアル・マドリード以来となるCL史上2クラブ目の大会連覇なるか。
対するアーセナルは、今季CLで順調な戦いを見せる。リーグフェーズで新フォーマットになって以来初となる8戦全勝を飾って首位通過すると、レヴァークーゼン、スポルティングに勝利し、準決勝でアトレティコ・マドリード相手に2試合合計2-1の接戦を制して20年ぶりのCL決勝進出を決めた。そんなアーセナルの武器は何といってもアルテタの下で構築された鉄壁の守備陣。守護神ラヤ、サリバとガブリエウのCBコンビが安定感抜群で14試合でわずかに6失点を喫したのみだ。試合前予想ではやや劣勢だが、鉄壁の守備、そして得意のセットプレーで王者PSGの連覇を食い止められるか。22年ぶりのプレミアリーグ優勝を成し遂げた勢いとともに大一番に臨みたいところだ。
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パリ・サンジェルマン｜予想スタメン
■GK
サフォノフ
■DF
ハキミ、マルキーニョス、パチョ、メンデス
■MF
ザイール＝エメリ、ヴィニーニャ、ネヴェス
■FW
ドゥエ、デンベレ、クワラツヘリア
■監督
エンリケ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ハキミ
負傷選手情報：なし
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アーセナル｜予想スタメン
■GK
ラヤ
■DF
モスケラ、サリバ、ガブリエウ、カラフィオーリ
■MF
ライス、スビメンディ、ウーデゴール
■FW
サカ、ギェケレシュ、トロサール
■監督
アルテタ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：マドゥエケ
負傷選手情報：ティンバー、ホワイト
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パリ・サンジェルマンvsアーセナル｜注目選手
■パリ・サンジェルマン | クヴィチャ・クワラツヘリア
PSGの注目は現在絶好調のクワラツヘリア。ナポリで大ブレイクした同選手は、昨冬にPSGに加入して、いきなりクラブ史上初のCL優勝を含む3冠に貢献した。今季序盤こそは物足りなかったが、CLノックアウトフェーズ8試合で7得点3アシストの好パフォーマンスを披露するなど、今季チームトップタイの公式戦19得点を記録する。
バイエルン戦でも2試合で2得点1アシストを記録したりと絶好調のクワラツヘリアは、アーセナルとの決勝でも活躍が期待される。特に相手右サイドバックに負傷者が出ていることから、同選手を中心に左サイドから鉄壁の相手守備陣を攻略したいところだ。フィニッシャーとしての調子を取り戻すデンベレととともに攻撃陣を牽引して大会連覇に導けるか。
■アーセナル | ガブリエウ・マガリャンイス
対するアーセナルの注目選手は守備陣の要ガブリエウだ。2020年にチームに加入して以降、評価を高め、指揮官アルテタが絶対の信頼を置くセンターバックに成長した。今季CLとプレミアリーグで最少失点を記録するチームの中で、同選手は守備陣の中で最多となる公式戦50試合に出場。サリバとのCBコンビは安定感抜群だ。
安定した守備を武器にするアーセナルにとって、ガブリエウの貢献度は計り知れない。大会記録に迫る攻撃力を誇るPSGとの大一番でも同選手を中心とした守備陣がどこまで踏ん張ることができるか。昨年のバロンドール受賞者デンベレとのマッチアップは注目必須だ。また、得意のセットプレーでもガブリエウが相手守備陣の問題を作り出せるか。
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パリ・サンジェルマンvsアーセナル｜放送・配信予定
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。
サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド
月額加入
2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
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・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり
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