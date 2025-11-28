現在の欧州最高のチームと呼ぶのはバイエルン戦次第といったところだったが、ミケル・アルテタ監督が率いるチームはプレミアリーグのみならず、CLでも優勝候補と言っても過言ではないだろう。3-1で勝利したバイエルン戦でも素晴らしいプレーを披露。相手からすれば、ルイス・ディアスの不在が痛かったが、アーセナルも何人が出られなかった選手がいた。いずれにせよ、この試合でのアーセナルはスカッドに層の厚さを感じさせ、だからこそこうして欧州の頂きに立つ上で絶好の位置にいる。