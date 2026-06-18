GOALでは、ヒューストンで行われた試合のポルトガル代表選手を採点する。
【選手採点：ポルトガル】C・ロナウドは精彩を欠く…ベルナルド・シウヴァも輝けず
- Getty Images Sport
GK＆DF
ディオゴ・コスタ（5/10）：
キックの精度にばらつきがあり、緊張していた。コンゴ民主共和国のゴールとなったマスカクのハイクロスには、飛び出してキャッチすべきだった。
ジョアン・カンセロ（6/10）：
守備は堅実で、攻撃でも正確なプレーを見せたが、右サイドの突破は物足りなかった。見事なオーバーヘッドで得点を挙げたが、オフサイドで取り消された。
トマス・アラウホ（5/10）：
安定した守備を見せたが、ウィサの同点弾ではマークを怠り、味方が数的優位だったバックポストでボールばかりを見ていた。
レナト・ベイガ（6/10）：
負傷離脱したディアスの穴をフィジカルと読みで埋め、背後への好パスも供給したが、味方の活用が不足した。
ヌーノ・メンデス（5/10）：
サイドを駆け上がり常に脅威だったが、決定的なラストパスがたびたび不発。グラウンドでの競り合いでも多く負けた。
- Getty Images Sport
MF
ヴィティーニャ（6/10）：
正確なパスで攻撃を組み立てたが、最終ラインを突破するまでは至らず、ハーフウェイライン付近に留まった。
ジョアン・ネヴェス（7/10）：
完璧なヘディングで1-0のリードをもたらし、空中戦の強さを示した。ピッチを縦横無尽に走り、常にチャンスを創出していた。
ブルーノ・フェルナンデス（5/10）：
マンチェスター・ユナイテッドのキャプテンとしては精彩を欠いた。ボールには常に絡もうとしたが、最終ライン付近での独創性はほとんど見られなかった。
- AFP
FW
ベルナルド・シウヴァ（3/10）：
右ウイングで起用されたが、レアル・マドリーへの予想外のフリー移籍に見合う活躍はできず、前半のみで交代。
クリスティアーノ・ロナウド（3/10）：
FIFAはロナウドを初戦に出場させるため出場停止を解除し、批判を招いた。彼は試合時間のほとんどを孤立し、ポルトガルの2度の好機を無駄にした。これにより主要大会9試合連続無得点。
ペドロ・ネト（6/10）：
ネヴェスの先制点をアシストしたが、それ以外の活躍はなし。先発を維持するには、マークする相手にさらにプレスをかける必要がある。
- AFP
サブ＆監督
フランシスコ・コンセイソン（7/10）：
ハーフタイムにシウヴァと交代で出場。スピードとテクニックでチームに活を入れ、先発アピールに成功。
ラファエウ・レオン（5/10）：
71分にネトに代わって出場したが、存在感を示すことはできず、攻撃の幅を広げることもできなかった。
ネルソン・セメド（5/10）：
メンデスの代役として後半20分間出場したが、裏への脅威は見せられなかった。
ゴンサロ・ラモス（評価なし）：
83分にヴィティーニャに代わって出場。
ロベルト・マルティネス（3/10）：
予測可能な布陣と全盛期を過ぎたロナウドへの信頼が裏目に出た。第2節のウズベキスタン戦で勝てなければ、大きなプレッシャーにさらされるだろう。