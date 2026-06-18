ディオゴ・コスタ（5/10）：

キックの精度にばらつきがあり、緊張していた。コンゴ民主共和国のゴールとなったマスカクのハイクロスには、飛び出してキャッチすべきだった。

ジョアン・カンセロ（6/10）：

守備は堅実で、攻撃でも正確なプレーを見せたが、右サイドの突破は物足りなかった。見事なオーバーヘッドで得点を挙げたが、オフサイドで取り消された。

トマス・アラウホ（5/10）：

安定した守備を見せたが、ウィサの同点弾ではマークを怠り、味方が数的優位だったバックポストでボールばかりを見ていた。

レナト・ベイガ（6/10）：

負傷離脱したディアスの穴をフィジカルと読みで埋め、背後への好パスも供給したが、味方の活用が不足した。

ヌーノ・メンデス（5/10）：

サイドを駆け上がり常に脅威だったが、決定的なラストパスがたびたび不発。グラウンドでの競り合いでも多く負けた。