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【選手採点：ポルトガル】C・ロナウドは精彩を欠く…ベルナルド・シウヴァも輝けず

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ポルトガル
クリスティアーノ・ロナウド
ワールドカップ
ポルトガル 対 コンゴ民主共和国
特集＆コラム

ポルトガルはグループリーグ初戦でコンゴ民主共和国と1-1で引き分け、期待外れのスタートとなった。ジョアン・ネヴェスの先制点はヨアン・ウィサに同点とされた。ロナウドは前線で焦燥感を露わにし、ベルナルド・シウヴァも存在感を示せなかった。マルティネス監督率いるチームは、優勝候補の期待に応えられなかった。

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GOALではヒューストンで行われた試合のポルトガル代表選手を採点する。

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GK＆DF

    ディオゴ・コスタ（5/10）：

    キックの精度にばらつきがあり、緊張していた。コンゴ民主共和国のゴールとなったマスカクのハイクロスには、飛び出してキャッチすべきだった。

    ジョアン・カンセロ（6/10）：

    守備は堅実で、攻撃でも正確なプレーを見せたが、右サイドの突破は物足りなかった。見事なオーバーヘッドで得点を挙げたが、オフサイドで取り消された。

    トマス・アラウホ（5/10）：

    安定した守備を見せたが、ウィサの同点弾ではマークを怠り、味方が数的優位だったバックポストでボールばかりを見ていた。

    レナト・ベイガ（6/10）：

    負傷離脱したディアスの穴をフィジカルと読みで埋め、背後への好パスも供給したが、味方の活用が不足した。

    ヌーノ・メンデス（5/10）：

    サイドを駆け上がり常に脅威だったが、決定的なラストパスがたびたび不発。グラウンドでの競り合いでも多く負けた。

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  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MF

    ヴィティーニャ（6/10）：

    正確なパスで攻撃を組み立てたが、最終ラインを突破するまでは至らず、ハーフウェイライン付近に留まった。

    ジョアン・ネヴェス（7/10）：

    完璧なヘディングで1-0のリードをもたらし、空中戦の強さを示した。ピッチを縦横無尽に走り、常にチャンスを創出していた。

    ブルーノ・フェルナンデス（5/10）：

    マンチェスター・ユナイテッドのキャプテンとしては精彩を欠いた。ボールには常に絡もうとしたが、最終ライン付近での独創性はほとんど見られなかった。

  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    FW

    ベルナルド・シウヴァ（3/10）：

    右ウイングで起用されたが、レアル・マドリーへの予想外のフリー移籍に見合う活躍はできず、前半のみで交代。

    クリスティアーノ・ロナウド（3/10）：

    FIFAはロナウドを初戦に出場させるため出場停止を解除し、批判を招いた。彼は試合時間のほとんどを孤立し、ポルトガルの2度の好機を無駄にした。これにより主要大会9試合連続無得点。

    ペドロ・ネト（6/10）：

    ネヴェスの先制点をアシストしたが、それ以外の活躍はなし。先発を維持するには、マークする相手にさらにプレスをかける必要がある。

  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    サブ＆監督

    フランシスコ・コンセイソン（7/10）：

    ハーフタイムにシウヴァと交代で出場。スピードとテクニックでチームに活を入れ、先発アピールに成功。

    ラファエウ・レオン（5/10）：

    71分にネトに代わって出場したが、存在感を示すことはできず、攻撃の幅を広げることもできなかった。

    ネルソン・セメド（5/10）：

    メンデスの代役として後半20分間出場したが、裏への脅威は見せられなかった。

    ゴンサロ・ラモス（評価なし）：

    83分にヴィティーニャに代わって出場。

    ロベルト・マルティネス（3/10）：

    予測可能な布陣と全盛期を過ぎたロナウドへの信頼が裏目に出た。第2節のウズベキスタン戦で勝てなければ、大きなプレッシャーにさらされるだろう。

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