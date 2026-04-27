キックオフ：2026年4月29日(水)4:00

放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

欧州王者パリ・サンジェルマン（PSG）とバイエルン・ミュンヘンによる注目の一戦が2025-26チャンピオンズリーグ（CL）準決勝で実現する。

昨季悲願のCL制覇を成し遂げたPSGは、リーグフェーズで苦戦を強いられ、プレーオフに回ったものの、モナコ、チェルシーを撃破し、準々決勝ではリヴァプールを2試合合計4-0と圧倒して昨季に続く準決勝進出を決めた。連覇に王手を掛けるために迎えるこの一戦ではバイエルンと対戦。リーグフェーズではホームで1-2で敗れたりと、CLでは5試合未勝利と相性は良くない。それでも、昨夏のクラブワールドカップでは2-0で勝利しており、この試合でこの経験を活かせるか。好調の攻撃陣同士の対戦となる中で、CL3試合連続無失点中の守備陣が踏ん張れるかがこの一戦のカギを握りそうだ。

対するバイエルン・ミュンヘンは、リーグフェーズを2位で突破し、ノックアウトフェーズではアタランタを破り、準々決勝では2試合合計6-4のレアル・マドリードとの打ち合いを制して準決勝進出。PSGとの大一番を前に、バイエルンはすでにブンデスリーガ優勝を決め、DFBポカールでも決勝進出と3冠の可能性を残してこの一戦を迎える。好調の攻撃陣の中でニャブリの離脱は痛手で、ファーストレグでは指揮官コンパニが出場停止といった逆境があるものの、今季リーグフェーズで敵地でPSGに2-1で勝利しており、自信を持ってこの試合に臨めそうだ。また、伊藤洋輝は強豪PSG戦でピッチに立てるか。