パリ・サンジェルマンvsバイエルン・ミュンヘンの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ(CL)準決勝1stレグ
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パリ・サンジェルマンvsバイエルン・ミュンヘン｜試合の見どころ
キックオフ：2026年4月29日(水)4:00
放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド
欧州王者パリ・サンジェルマン（PSG）とバイエルン・ミュンヘンによる注目の一戦が2025-26チャンピオンズリーグ（CL）準決勝で実現する。
昨季悲願のCL制覇を成し遂げたPSGは、リーグフェーズで苦戦を強いられ、プレーオフに回ったものの、モナコ、チェルシーを撃破し、準々決勝ではリヴァプールを2試合合計4-0と圧倒して昨季に続く準決勝進出を決めた。連覇に王手を掛けるために迎えるこの一戦ではバイエルンと対戦。リーグフェーズではホームで1-2で敗れたりと、CLでは5試合未勝利と相性は良くない。それでも、昨夏のクラブワールドカップでは2-0で勝利しており、この試合でこの経験を活かせるか。好調の攻撃陣同士の対戦となる中で、CL3試合連続無失点中の守備陣が踏ん張れるかがこの一戦のカギを握りそうだ。
対するバイエルン・ミュンヘンは、リーグフェーズを2位で突破し、ノックアウトフェーズではアタランタを破り、準々決勝では2試合合計6-4のレアル・マドリードとの打ち合いを制して準決勝進出。PSGとの大一番を前に、バイエルンはすでにブンデスリーガ優勝を決め、DFBポカールでも決勝進出と3冠の可能性を残してこの一戦を迎える。好調の攻撃陣の中でニャブリの離脱は痛手で、ファーストレグでは指揮官コンパニが出場停止といった逆境があるものの、今季リーグフェーズで敵地でPSGに2-1で勝利しており、自信を持ってこの試合に臨めそうだ。また、伊藤洋輝は強豪PSG戦でピッチに立てるか。
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パリ・サンジェルマン｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
サフォノフ
■DF
ハキミ、マルキーニョス、パチョ、メンデス
■MF
ザイール＝エメリ、ヴィニーニャ、ネヴェス
■FW
ドゥエ、デンベレ、クワラツヘリア
■監督
エンリケ
累積リーチ：なし
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ヴィティーニャ
負傷選手情報：なし
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バイエルン・ミュンヘン｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
ノイアー
■DF
スタニシッチ、ウパメカノ、ター、ライマー
■MF
キミッヒ、パヴロヴィッチ、オリーズ、ムシアラ、ディアス
■FW
ケイン
■監督
コンパニ
累積リーチ：なし
出場停止選手：コンパニ
出場が不透明な選手：ビショフ、カール
負傷選手情報：ウルライヒ、ニャブリ
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パリ・サンジェルマンvsバイエルン・ミュンヘン｜注目選手
■パリ・サンジェルマン | ウスマヌ・デンベレ
PSGの注目はエースのデンベレ。昨季後半に大活躍を残してクラブ史上初のCL制覇に導き、バロンドールに輝いた同選手は、今季序盤に負傷を抱えたりと難しい時間を過ごした。それでも、状態を上げており、リヴァプール戦で2得点を挙げるなど、公式戦16得点9アシストを記録する。
調子を上げるデンベレはバイエルン戦でもカギを握る存在になり得る。クラブワールドカップ決勝では1得点を挙げてチームの勝利に導いた。バイエルンとの一戦で自らが得点を挙げた試合ではすべてで勝利しており、この試合でも得点をマークすれば敵地でのセカンドレグに向けて大きなアドバンテージを得られる可能性がある。
■バイエルン・ミュンヘン | ルイス・ディアス
対するバイエルンの注目は左ウィングのディアス。昨季までリヴァプールで活躍した同選手は、今季からドイツに新天地を求めて主にチームの左サイドで活躍。ここまで公式戦25得点20アシストと驚異のスタッツを記録してブンデスリーガ優勝に貢献した。
ディアスはリーグフェーズのPSG戦で大爆発。チームを勝利に導く2得点を挙げた一方で、ハキミを危険なタックルをして一発退場になった。この試合でも左サイドで先発が予想されており、再び因縁のハキミとのマッチアップが予想される中、前回の一戦のようなパフォーマンスを披露してチームに勝利をもたらすことができるか。
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パリ・サンジェルマンvsリヴァプール｜テレビ放送・ネット配信予定
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。
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※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり
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