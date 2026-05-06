バイエルン・ミュンヘンvsパリ・サンジェルマンの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ(CL)準決勝2ndレグ
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バイエルン・ミュンヘンvsパリ・サンジェルマン｜試合の見どころ
キックオフ：2026年5月7日(木)4:00
放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド、leminoプレミアム(録画配信)
バイエルン・ミュンヘンとパリ・サンジェルマン（PSG）による2025-26チャンピオンズリーグ（CL）準決勝は、PSGが5-4でバイエルンに先勝してセカンドレグを迎える。
バイエルンは今季CLリーグフェーズを2位で通過して、ノックアウトフェーズでアトランタに2試合合計10得点で圧勝し、準々決勝では近年苦手だったレアル・マドリードに連勝してベスト4入り。準決勝ファーストレグでは敵地で一時3点差をつけられるも、ディアスらの得点により1点ビハインドでホームでのセカンドレグに臨む。CLでは5年ぶりにPSGに敗れたバイエルンだが、今季本拠地ではわずかに1敗のみと得意としており、逆転の芽は十分にありそうだ。今季欧州一の攻撃力を誇るケインやオリーズらを擁する攻撃陣が期待通りに躍動し、初戦で5失点の守備陣がどこまで踏ん張れるか。
対するPSGは、ディフェンディング・チャンピオンとして迎えた今季、リーグフェーズで苦戦したものの、ノックアウトフェーズプレーオフでモナコ、ラウンド16でチェルシー、準々決勝でリヴァプールに勝利して3季連続の準決勝進出。ホームでのファーストレグではバイエルンから5得点を奪い、1点のアドバンテージを手にした。バイエルンの本拠地では4戦1勝3敗と苦手としている。それでも今季CLアウェーゲームでは7戦5勝と得意としており、ノックアウトフェーズ以降は3戦全勝だ。デンベレやクワラツヘリアが初戦のように確実にチャンスをものにして2季連続決勝進出を目指す。
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バイエルン・ミュンヘン｜予想スタメン
■GK
ノイアー
■DF
スタニシッチ、ウパメカノ、ター、デイヴィス
■MF
キミッヒ、パヴロヴィッチ、オリーズ、ムシアラ、ディアス
■FW
ケイン
■監督
コンパニ
累積リーチ：なし
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ビショフ、カール
負傷選手情報：ウルライヒ、ニャブリ
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パリ・サンジェルマン｜予想スタメン
■GK
サフォノフ
■DF
ザイール＝エメリ、マルキーニョス、パチョ、メンデス
■MF
ルイス、ヴィニーニャ、ネヴェス
■FW
ドゥエ、デンベレ、クワラツヘリア
■監督
エンリケ
累積リーチ：なし
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：ハキミ、シュヴァリエ
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バイエルン・ミュンヘンvsパリ・サンジェルマン｜注目選手
■バイエルン・ミュンヘン | ハリー・ケイン
バイエルンの注目はストライカーのケイン。トッテナムで大活躍した同選手は、2023年夏に加入して以降、チームの得点源として大活躍。毎シーズンで得点を量産し、中でも今季はCL得点ランキングトップタイの13得点を含む公式戦54得点を記録している。
ケインはファーストレグでも1得点1アシストと期待通りの活躍を見せたが、チームを勝利に導くには至らず。それでも、CL6試合連続得点中と手の付けられない状態の同選手が再び打ち合いになることが予想される今回の試合でも輝きを放つことができるか。
■パリ・サンジェルマン | クヴィチャ・クワラツヘリア
PSGの注目はウィングのクワラツヘリアだ。ナポリでブレイクした同選手は、昨冬に加入すると、主力の1人としてクラブ史上初のCL優勝を含むトレブル達成に貢献。今季はやや影響力を下げていたが、年明け以降特にCLで本来の姿を示している。
バイエルンとの初戦でもクワラツヘリアは2得点を挙げてチームの勝利に貢献。セカンドレグでもPSG攻撃陣のキーマンになることが予想される中、脆さを露呈したバイエルン守備陣の問題になれるか。最近の好調を維持して再び左サイドで違いを作り出したいところだ。
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バイエルン・ミュンヘンvsパリ・サンジェルマン｜放送・配信予定
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。
サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド
月額加入
2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入
1,540円(月額)
[初月無料]
・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり
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