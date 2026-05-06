キックオフ：2026年5月7日(木)4:00

放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド、leminoプレミアム(録画配信)

バイエルン・ミュンヘンとパリ・サンジェルマン（PSG）による2025-26チャンピオンズリーグ（CL）準決勝は、PSGが5-4でバイエルンに先勝してセカンドレグを迎える。

バイエルンは今季CLリーグフェーズを2位で通過して、ノックアウトフェーズでアトランタに2試合合計10得点で圧勝し、準々決勝では近年苦手だったレアル・マドリードに連勝してベスト4入り。準決勝ファーストレグでは敵地で一時3点差をつけられるも、ディアスらの得点により1点ビハインドでホームでのセカンドレグに臨む。CLでは5年ぶりにPSGに敗れたバイエルンだが、今季本拠地ではわずかに1敗のみと得意としており、逆転の芽は十分にありそうだ。今季欧州一の攻撃力を誇るケインやオリーズらを擁する攻撃陣が期待通りに躍動し、初戦で5失点の守備陣がどこまで踏ん張れるか。

対するPSGは、ディフェンディング・チャンピオンとして迎えた今季、リーグフェーズで苦戦したものの、ノックアウトフェーズプレーオフでモナコ、ラウンド16でチェルシー、準々決勝でリヴァプールに勝利して3季連続の準決勝進出。ホームでのファーストレグではバイエルンから5得点を奪い、1点のアドバンテージを手にした。バイエルンの本拠地では4戦1勝3敗と苦手としている。それでも今季CLアウェーゲームでは7戦5勝と得意としており、ノックアウトフェーズ以降は3戦全勝だ。デンベレやクワラツヘリアが初戦のように確実にチャンスをものにして2季連続決勝進出を目指す。

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