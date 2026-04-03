各世代が夢の共演！「ボールを持ったときにドキドキできる」。福西崇史氏が選ぶ日本代表ベストイレブン

日本代表の熱戦をフルマッチで振り返るスカパー！「日本代表名勝負アーカイブ」。シリーズ4回目は、2002年3月の日本代表vsウクライナ代表戦を元日本代表の福西崇史氏の解説で取り上げている。GOALではこの試合に出場した福西氏にインタビューを実施。「とにかく好きにやってほしい」と自身が評する「日本代表ベストイレブン」を選定してもらった。（取材・文＝浅野凜太郎）

■GK楢崎正剛

キーパーは楢崎正剛と川口能活さんの二択でした。だから好みにはなるんですけど、僕の性格的には、どっしりタイプの楢崎正剛かな。川口さんはどちらかというと、アグレッシブなタイプで、身体能力もすごい。一方で、正剛は僕と同じように（構える）タイプで似ていると思います。安心感はもちろん、難しいボールを簡単に取っているように見えました。

■右センターバック田中マルクス闘莉王

松田直樹もいいけど、やっぱり闘莉王かな。日本人離れした身体能力でしたね。後ろの選手には「ここぞ」という場面で守ってほしいんだけど、そのなかで闘莉王の能力の高さには、思わず目がいっちゃう。高さにしても対応力にしても、抜きん出ていました。

■センターバック中央井原正巳

中央は井原さんだね。ジュビロ磐田でちょっとだけ一緒にやらせてもらったけど、全盛期をテレビで観ていたから。アジアの壁で、リベロといえば井原さん。止めるべきところで止めてくれるし、えげつないプレーができる人です。勝負どころの感覚といったものは、あの世代の人のすごさがあるんですよね。

■左センターバック冨安健洋

左に冨安を置くのは、各世代のすごい選手が集まったらどうなるのか気になるから。もともとすごいポテンシャルを持った選手だったと思うけど、環境を整えてあげれば、あれだけ成長するのかと驚いた選手なんです。

このバックラインは僕の好奇心でしかなくて、パッと見たときに一番強いと思いました。フラット・スリーではないですよ（笑）。

■左ウィングバック三笘薫

世界を含めて、誰もが認めるドリブルを持っている。この武器はさすがに代えがたいものですし、このベストイレブンのなかで観てみたい。（カタール）W杯を経験して守備面も育ったから、ウィングバックでも任せられる。三笘を置くことで、「試合を観る楽しみが増えると思います。

■左ボランチ名波浩

名波さんは何でもできるから。ジュビロのときは「N-BOX」の中心で、他の選手がのびのびとサッカーできるようにしてくれます。僕はジュビロでそのすごさを間近で見ていたし、名波さんが隣にいると自分も“踊らさせてもらえる”んですよ。つまり好きにやらせてくれる。そういう意味でも名波さんは外せないし、このチームの軸ですね。

■右ボランチ遠藤航

僕らの時代でいうセリエAが、いまのプレミアリーグだと思います。その世界のトップリーグのなかでどれだけ日本人ができるのかを考えたときに、遠藤選手は世界で戦える、争っていることが、実力の証明ですよね。

いまの世界サッカーのなかで奪えることのすごさ。もちろん攻撃に関しては、苦手な部分があるかもしれないけど、それも成長しつつある。それに攻撃は名波さんに任せてもいいと思うから、このコンビを見てみたい。

自分はこのベストイレブンにいりませんね（笑）。