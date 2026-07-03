FIFAワールドカップ2026決勝トーナメント ラウンド32が、日本時間7月4日(土)に開催される。
本記事では、7月4日のW杯デイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
【7月4日】FIFAワールドカップ2026の試合日程・放送/配信予定
|日時
|グループ・節
|対戦カード
|放送/配信予定
|7/4(土)
3:00
|決勝トーナメント
ラウンド32
|オーストラリア vs エジプト
|【放送】
NHK総合
NHK BSP4K
【配信】
DAZN
|7/4(土)
7:00
|決勝トーナメント
ラウンド32
|アルゼンチン vs カーボベルデ
|【放送】
日本テレビ系列
NHK BSP4K(録画19:00～)
【配信】
DAZN
|7/4(土)
10:30
|決勝トーナメント
ラウンド32
|コロンビア vs ガーナ
|【放送】
NHK BSP4K(録画21:00～)
【配信】
DAZN
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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
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