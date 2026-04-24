ACLE決勝 町田vsアル・アハリはどこで見られる？配信サービス・テレビ放送の有無・視聴方法まとめ

AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)2025-26シーズン決勝、FC町田ゼルビア対アル・アハリの一戦に注目が集まっている。クラブ史上初のアジア制覇が懸かる大舞台だけに、日本国内での視聴方法を気にするファンも多い。

本記事では、ACLE決勝の町田vsアル・アハリの視聴方法について紹介する。

ACLE決勝 町田vsアル・アハリの試合日程は？

AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)2025-26シーズン決勝、FC町田ゼルビアとアル・アハリによる一戦は、2026年4月26日(日)に日本時間で開催される。アジア王者を決める最終決戦として、今季の集大成となるビッグマッチだ。

キックオフは日本時間1時15分。現地サウジアラビアでは4月25日(土)19時15分にスタートする。深夜帯での開催となるため、日本から観戦する場合は時間帯に注意が必要となる。

会場はサウジアラビア・ジェッダにあるキング・アブドゥッラー・スポーツシティ。中立地で行われる一発勝負の舞台で、FC町田ゼルビアがクラブ史上初のアジア制覇に挑む。

項目 内容 試合日(日本時間) 2026年4月26日(日) キックオフ 1:15 対戦カード FC町田ゼルビア vs アル・アハリ 会場 キング・アブドゥッラー・スポーツシティ(ジェッダ)

ACLE決勝 町田vsアル・アハリの注目選手は？

AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)2025-26シーズン決勝、FC町田ゼルビアとアル・アハリの一戦は、個の力と組織力がぶつかる構図となる。町田は堅守速攻を武器に勝ち上がってきた一方、アル・アハリはスター選手を揃えたタレント集団。キーマンの出来が試合の行方を大きく左右する。

FC町田ゼルビアの注目選手

初出場ながら決勝進出を果たした町田は、組織的な守備と鋭いカウンターが特徴。限られたチャンスを仕留める個の力にも注目が集まる。

相馬勇紀：準決勝で決勝ゴールを挙げるなど勝負強さを発揮。今大会でも複数得点を記録し、攻撃の中心を担う存在。

テテ・イェンギ：準々決勝で決勝点を奪うなど、大舞台で結果を残してきたストライカー。

オ・セフン：高さとポストプレーで前線の起点となり、縦に速い攻撃を支えるキープレーヤー。

アル・アハリの注目選手

欧州トップレベルの実績を持つ選手が揃うアル・アハリは、個の打開力と決定力が最大の武器。攻守ともにハイレベルなタレントが並ぶ。

アイヴァン・トニー：準決勝で決勝点を奪うなど、重要な場面で結果を出すストライカー。

ガレーノ：直近2試合連続ゴールと勢いに乗るアタッカーで、スピードと突破力が脅威。

リヤド・マフレズ：創造性と得点力を兼ね備えた攻撃の中心で、試合を決める一撃を持つ。

ロベルト・フィルミーノ：前回大会MVPの実績を持ち、前線でのリンクプレーと得点力で存在感を発揮。

フランク・ケシエ：中盤の要として攻守に関与し、試合のバランスをコントロールする。

町田の組織力がアル・アハリの個の力をどこまで封じられるかが焦点。両チームのキーマンのパフォーマンスが、アジア王者の行方を左右する。

ACLE決勝 町田vsアル・アハリのテレビ放送/ネット配信予定は？

AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)2025-26シーズンの決勝は、日本では配信サービスを通じて視聴する形式となり、『DAZN』がライブ配信を一括して担当する。大会の全試合をカバーしているため、ファイナルも同サービスのみでの視聴となる。

地上波やBS、CSでの中継は予定されておらず、リアルタイムで観戦するにはオンライン配信の利用が前提となる。配信開始は日本時間2026年4月26日(日)1時15分のキックオフに合わせて行われる。

対戦はアル・アハリとFC町田ゼルビア。日本勢が決勝に進出したことで関心は高く、国内からの視聴需要も大きくなる見込みだ。

深夜帯の試合となるため、見逃し配信の有無や対応デバイスなども含めて事前に確認しておきたい。

配信サービス：DAZN(独占ライブ配信)

テレビ放送：なし

配信日時(日本時間)：2026年4月26日(日)1:15

対戦カード：アル・アハリ vs FC町田ゼルビア

ACLE決勝の視聴方法

2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は『DAZN』が独占放映権を保有しており、決勝を含む全試合をライブ配信する。『DAZN』に加入する場合はいくつかの選択肢があるが、8月30日(日)まで期間限定販売されているサッカー特化型プラン「DAZN SOCCER」が特におすすめ。「DAZN SOCCER」は年間プラン(月々払い)でのみ提供となるが、『DAZN』が配信するすべてのサッカーコンテンツを視聴することが可能。ACLEだけでなく、6月11日(木)開幕の2026年北中米ワールドカップ(W杯)、Jリーグ、ラ・リーガ、ブンデスリーガ全試合などを楽しむことができる。

また、「DAZN SOCCER」に7月20日(月・祝)までに加入すると最初の3カ月が月々980円(税込)になるキャンペーンを実施。通常は年間総額31,200円(税込)となるところ、キャンペーン期間中に加入すれば4,860円引きで初年度年間総額26,340円(税込)となる。

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DAZN

「DAZN SOCCER」へは、公式サイトから該当プランを選択し、案内に従って支払い情報などを入力するだけで加入することが可能。ただし、DAZNアプリからの加入は受け付けておらず、Webブラウザでのみ加入できる点には注意が必要だ。

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