2030年ワールドカップ開催国は？100周年記念大会の開催地と日程まとめ

2030年ワールドカップは第1回大会から100周年を迎える記念大会でもある。

本記事では、2030年ワールドカップの開催国、開催方式、記念試合の実施国について紹介する。

2030年のワールドカップ開催国は？

2030年のFIFAワールドカップは、スペイン、ポルトガル、モロッコを中心に開催される。大会の大部分はこの3カ国で行われ、ヨーロッパとアフリカをまたぐ共同開催となる。

また、2030年大会は1930年の第1回ワールドカップから100周年を迎える記念大会でもある。そのため、開幕に関連する記念試合は南米のウルグアイ、アルゼンチン、パラグアイでも実施される予定だ。

第1回大会の開催地であるウルグアイでは、モンテビデオのエスタディオ・センテナリオで記念セレモニーと初戦が行われる見込み。その後、スペイン、ポルトガル、モロッコへ舞台を移し、残りの試合が開催される。

主な開催国：スペイン、ポルトガル、モロッコ

100周年記念試合：ウルグアイ、アルゼンチン、パラグアイ

記念セレモニー：ウルグアイ・モンテビデオ

決勝会場予定：スペイン・マドリード

2030年のワールドカップの日程は？

FIFAワールドカップ2030は、2030年6月から7月にかけて開催される予定だ。今大会はワールドカップ100周年を記念する特別大会として、史上初となる3大陸・6カ国開催が採用される見込みとなっている。

大会は6月13日の開幕を予定しているが、その前に100周年記念イベントとしてウルグアイ、アルゼンチン、パラグアイで特別試合が実施される。第1回大会の開催地であるウルグアイでは、モンテビデオで記念セレモニーと初戦が行われる予定だ。

その後、スペイン、ポルトガル、モロッコを舞台に本格的な大会がスタート。グループステージからノックアウトステージまでが行われ、7月21日の決勝戦で世界王者が決定する見込みとなっている。

6月8日〜9日：100周年記念セレモニー・記念試合(ウルグアイ、アルゼンチン、パラグアイ)

6月13日〜14日：公式開会式・開幕戦

6月15日〜16日：グループステージ第1節

6月21日〜22日：グループステージ第2節

7月21日：決勝戦

なお、日程や開催スケジュールは今後FIFAから正式発表される可能性があり、変更となる場合があります。

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