井上拓真が、「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」への出場を予定している。

本記事では、井上拓真の次戦日程や開始時間、中継予定を紹介する。

井上拓真の次戦はいつ？試合日程

井上拓真は次戦、東京ドームで行われる「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」のWBC世界バンタム級タイトルマッチへの出場を予定。大会は2026年5月2日(土)15:00に開演予定となっている。当日は7試合が開催されるが、井上拓真戦は5試合目に行われる。

井上拓真戦の他、「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」では世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチの井上尚弥vs中谷潤人、スーパーバンタム級の武居由樹vsワン・デカンなどが開催予定だ。

大会：NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人

試合数：7試合

開催日：2026年5月2日(土)

時刻：開場 12:30｜開演 15:00(予定)

会場：東京ドーム

井上拓真 次戦の対戦相手は誰？

WBC世界バンタム級チャンピオンの井上拓真は、WBC世界バンタム級タイトルマッチで世界4階級制覇チャンピオンの井岡一翔と対戦する。井上拓真は2025年11月の那須川天心戦で3-0の判定勝利を収め、現王座を獲得していた。2018年にも同タイトルを獲得していたが、その後は初の防衛戦で陥落しており、今回は初防衛が懸かる一戦となる。

対する井岡一翔は、2025年12月にマイケル・オールドスゴイティをKOで撃破して挑戦権を獲得。オーソドックスなスタイルをベースに相手に打たせない戦いを得意とする選手だが、井上拓真も冷静にポイントを得ていくテクニカルな戦いを得意としているため、技巧派同士の見ごたえのある戦いになりそうだ。

項目 井上拓真 井岡一翔 戦績 23戦21勝(5KO)2敗 37戦32勝(17KO)1分け4敗 所属 大橋 志成 身長 164cm 164cm リーチ 163cm 164cm

井上拓真 次戦の中継予定

井上拓真vs井岡一翔を含む「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」はネット『Lemino』がライブ配信を行う。その他、地上波でのテレビ放送などは行われない。

『Lemino』の配信形式はPPVとなり、チケット価格は2026年5月1日(金)23:59までが事前価格で税込6,050円、5月2日(土)0:00からの当日価格が税込7,150円。『Lemino』公式サイト以外にも『チケットぴあ』、『ローソンチケット』、『イープラス』、『WOWOW百貨店』、『DAZN』を通じても『Lemino』PPVを購入することが可能。ただし、『DAZN』での購入時は「DAZN有料会員専用ページ・プレイヤー」となり、『WOWOW百貨店』も「WOWOW加入者のみ」購入可能なうえ、PPV価格自体も変わらないため、『Lemino』以外で購入するメリットは薄い。その他、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」に加入中の方であれば、追加料金なしで視聴することが可能だ。

生配信および見逃し配信の視聴可能期間は、2026年5月2日(土)14:30(予定)～2026年5月31日(日)23:59までの予定となっている。

PPVチケット販売情報

番組：NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人

事前価格：税込6,050円

当日価格：税込7,150円

販売場所：Lemino、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス、WOWOW百貨店、DAZN

※事前価格は2026年5月1日(金)23:59まで。以降は当日価格。

※「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ユーザーが誤購入した場合も払い戻しはなし。

※別途、各社所定のシステム手数料等が発生。

※WOWOW百貨店ではWOWOW加入者のみ購入可能。

※DAZNでの購入時は、DAZN有料会員専用ページ・プレイヤーでのみ視聴可能。

Lemino PPVの購入方法は？

『Lemino』公式サイトを通じてのPPVチケット購入手順は以下の通り。

※配信情報は2026年4月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。