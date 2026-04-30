井上拓真と井岡一翔はどっちが強い？ファイトスタイル・戦績まとめ

日本ボクシング界を代表する実力者、井上拓真と井岡一翔の対戦に注目が集まっている。

本記事では、両者のファイトスタイルや戦績について紹介する。

井上拓真のファイトスタイルと対戦戦績は？

井上拓真は、世界バンタム級戦線で安定した実績を積み上げてきたテクニカルファイターだ。プロ通算成績は23戦21勝(5KO)2敗。敗戦はいずれも世界タイトル戦での判定負けに限られており、トップレベルでも崩れにくい安定感が際立つ。

これまでにWBC世界バンタム級王座をはじめ、WBA世界王座や暫定王座、さらには国内外の地域タイトルを複数獲得。着実にキャリアを積み重ねながら、世界戦線で存在感を示してきた。

ファイトスタイルはディフェンスを基盤としたボクサーファイター型。「打たせないボクシング」を徹底し、バックステップやウィービング、ダッキングを駆使して被弾を最小限に抑える。そのうえで正確なジャブとストレートを軸にポイントを積み重ねるスタイルが特徴だ。

特に空間把握能力と対応力の高さは大きな武器。相手の動きに応じてポジションを修正し、試合の流れをコントロールする力に長けている。また、インファイトで見せる右ショートアッパーなど、局面での鋭い一撃も持ち合わせる。

KO率は約20％台と突出して高くはないが、これは一撃で倒すスタイルではなく、12ラウンドを通して主導権を握る戦い方を選択しているため。近年は前に出てプレッシャーをかける場面も増え、攻撃面での進化も見せている。

ディフェンスと精度を軸にした安定型のスタイルに加え、攻撃性を高めたことで、より完成度の高いボクサーへと進化している。

項目 内容 プロ戦績 23戦21勝(5KO)2敗 アマ戦績 57戦52勝5敗 主なタイトル WBC世界バンタム級王者、元WBA王者など スタイル ディフェンシブ・アウトボクサー 特徴 打たせない守備、正確なパンチ、試合コントロール能力 KO率 約20％台

井岡一翔のファイトスタイルと対戦戦績は？

井岡一翔は、日本ボクシング界を代表する技巧派ボクサーの一人だ。プロ通算成績は37戦32勝(17KO)4敗1分。敗戦はいずれも世界タイトル戦での判定負けに限られており、長年にわたって世界トップレベルで戦い続けてきた実績が際立つ。

キャリア面では、日本人男子初となる世界4階級制覇を達成。ミニマム級からスーパーフライ級まで複数階級でタイトルを獲得し、各階級で結果を残してきた点が最大の特徴となる。現在はさらなる高みとして、バンタム級での5階級制覇を視野に入れている。

ファイトスタイルは、オーソドックス構えをベースとしたボクサーファイター型。いわゆる「教科書的ボクシング」を高い次元で体現するスタイルで、無駄のない動きと精密な技術によって試合をコントロールする。

特筆すべきは距離感とディフェンス技術。相手の攻撃を最小限の動きで回避しながら、的確にカウンターを返す「省エネ型」の戦い方を徹底している。スウェーやダッキングの最中でもガードを崩さない基本の徹底が、安定した防御力につながっている。

攻撃面では、鋭いジャブからのコンビネーションに加え、左ボディーが最大の武器。相手のスタミナを削りながら試合を支配し、終盤にかけて主導権を握る展開を得意とする。

また、試合運びの冷静さも大きな強み。相手の動きを読み切るボクシングIQの高さにより、常に最適な選択を積み重ねるスタイルは、まさに戦略型ファイターと言える。

フィジカルで圧倒するタイプではなく、技術と判断力で試合を支配する完成度の高いボクサーとして、長年トップ戦線を維持している。

項目 内容 プロ戦績 37戦32勝(17KO)4敗1分 アマ戦績 105戦95勝10敗 主な実績 世界4階級制覇王者 スタイル ボクサーファイター(技巧派) 特徴 距離管理・ディフェンス・ボクシングIQ 武器 左ボディー、ジャブ、コンビネーション

井上拓真と井岡一翔はどっちが強い？

井上拓真と井岡一翔の比較は、「完成度」と「経験値」という異なる強みのぶつかり合いとなる。井上はバンタム級での実績とスピード、精度の高いボクシングで主導権を握るタイプ。一方の井岡は、長年にわたり世界戦を戦い抜いてきた経験と試合巧者ぶりで勝負する。

勝敗を分ける最大のポイントは距離の支配だ。井上が得意とする空間コントロールでテンポを作り、クリーンヒットを重ねる展開に持ち込めるか。それとも井岡が間合いを詰め、ボディワークとディフェンスで削り合いに持ち込むかで試合の流れは大きく変わる。

また、階級とフィジカルの差も無視できない要素となる。井上はバンタム級での経験値が豊富で、同階級における完成度の高さが強み。一方で井岡はバンタム級転向後のキャリアが浅く、年齢面も含めてフィジカル面でどこまで対応できるかが焦点となる。

総合的に見れば、若さやスピード、直近のパフォーマンスを踏まえると井上拓真が有利と見る向きが多い。ただし、12ラウンドを通じた技術戦や駆け引きの勝負になった場合、井岡一翔の経験値と試合運びが上回る可能性も十分にある。

結局のところ、この一戦は単純なパワーやスピードだけで決まるものではなく、試合運びや戦略が勝敗を左右する高度なテクニカルマッチになると予想される。

井上拓真vs井岡一翔の開催情報

WBC世界バンタム級タイトルマッチとして実現する井上拓真vs井岡一翔の一戦は、2026年5月2日(土)に東京ドームで開催される大型興行「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ」の第5試合として行われる。開場は12時30分、イベント開始は15時を予定している。

当日は全7試合がラインナップされており、国内トップクラスのカードが集結。メインカード以外にも世界タイトル戦を含む注目マッチが組まれており、ボクシングファンにとって見逃せない興行となる。

主な対戦カードおよび試合順は以下の通り。

MAIN(第7試合)

12R 世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ

井上尚弥(大橋) vs 中谷潤人(M.T)

12R 世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ 井上尚弥(大橋) vs 中谷潤人(M.T) SEMI(第6試合)

8R スーパーバンタム級

武居由樹(大橋) vs ワン・デカン(中国)

8R スーパーバンタム級 武居由樹(大橋) vs ワン・デカン(中国) 第5試合

12R WBC世界バンタム級タイトルマッチ

井上拓真(大橋) vs 井岡一翔(志成)

12R WBC世界バンタム級タイトルマッチ 井上拓真(大橋) vs 井岡一翔(志成) 第4試合

10R OPBF東洋太平洋ウェルター級タイトルマッチ

田中空(大橋) vs 佐々木尽(八王子中屋)

10R OPBF東洋太平洋ウェルター級タイトルマッチ 田中空(大橋) vs 佐々木尽(八王子中屋) 第3試合

10R フェザー級

阿部麗也(KG大和) vs 下町俊貴(グリーンツダ)

10R フェザー級 阿部麗也(KG大和) vs 下町俊貴(グリーンツダ) 第2試合

10R OPBF東洋太平洋＆WBOアジアパシフィックスーパーミドル級タイトルマッチ

ユン・ドクノ(韓国) vs 森脇唯人(ワールドS)

10R OPBF東洋太平洋＆WBOアジアパシフィックスーパーミドル級タイトルマッチ ユン・ドクノ(韓国) vs 森脇唯人(ワールドS) 第1試合

10R WBOアジアパシフィックフライ級タイトルマッチ

富岡浩介(RE:BOOT) vs 田中将吾(大橋)

※試合順および対戦カードは変更となる可能性あり。最新情報は大会公式およびLemino公式サイトを確認。

井上拓真vs井岡一翔の視聴方法

株式会社NTTドコモ

「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」は、ネット『Lemino』で生配信。形式はPPVとなり、配信チケットは事前販売が6,050円(税込)、当日販売が7,150円(税込)となっている。また、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」に契約している方であれば「特別な体験価値」特典として、追加料金なしで視聴することが可能だ。

PPVチケットの販売期間は2026年3月18日(水)12:00～5月10日(日)23:59まで。見逃し配信期間は、試合終了後～2026年5月31日(日)23:59までとなっている。

PPVチケットの購入手順は以下の通り。

※配信情報は2026年4月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。