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20260324 shohei ohtani(C)Getty images
【SPOTV NOW】年間プランが期間限定で実質50%オフ！3/31まで早期割引キャンペーンを実施中
Tsutomu Maeda

MLB開幕戦は日本時間の何時から？ドジャース戦などの試合開始時刻まとめ

MLB(メジャーリーグベースボール)2026の開幕戦は日本時間の何時から始まる？大谷翔平所属 ロサンゼルス・ドジャース戦などのプレイボール時間、中継予定、視聴方法を紹介。

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MLB(メジャーリーグベースボール)の2026シーズン開幕が迫っている。

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本記事では、MLB2026の日本時間での開始日時を紹介する。

MLB開幕戦は日本時間の何時から？

MLB2026は日本時間3月26日(木)に開幕。大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャースの初戦は、3月27日(金)午前9:30プレイボールのアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦だ。現地時間では3月26日(木)の20:30開始予定と、ゴールデンタイムの注目試合となっている。

なお、ドジャースの開幕戦では、山本由伸が先発予定。大谷翔平は打者としての出場が濃厚だ。

対戦カード開始日時会場テレビ放送ネット配信
日本時間現地時刻
ジャイアンツ vs ヤンキース3/26(木)9:053/25(水)20:05オラクル・パークJ SPORTS2SPOTV NOW
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Netflix
メッツ vs パイレーツ3/27(金)2:153/26(木)13:15シティ・フィールド-SPOTV NOW
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ブリュワーズ vs Wソックス3/27(金)3:103/26(木)14:10アメリカンファミリー・フィールドNHK BSプライムビデオ(MLB on SPOTV)
SPOTV NOW
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カブス vs ナショナルズ3/27(金)3:203/26(木)14:20リグリー・フィールド-SPOTV NOW
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オリオールズ vs ツインズ3/27(金)4:053/26(木)15:05オリオール・パーク-MLB.tv(Amazonあり)
アストロズ vs エンゼルス3/27(金)5:103/26(木)16:10ダイキン・パーク-SPOTV NOW
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レッズ vs Rソックス3/27(金)5:103/26(木)16:10グレートアメリカン・ボールパーク-SPOTV NOW
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パドレス vs タイガース3/27(金)5:103/26(木)16:10ペトコ・パーク-SPOTV NOW
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カージナルス vs レイズ3/27(金)5:153/26(木)16:15ブッシュ・スタジアム-MLB.tv(Amazonあり)
フィリーズ vs レンジャーズ3/27(金)5:153/26(木)16:15シチズンズ・バンク・パーク-MLB.tv(Amazonあり)
ドジャース vs Dバックス3/27(金)9:303/26(木)20:30ドジャー・スタジアムJ SPORTS3
NHK BS		プライムビデオ(MLB on SPOTV)
SPOTV NOW
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マリナーズ vs ガーディアンズ3/27(金)11:103/26(木)22:10T-モバイル・パーク-MLB.tv(Amazonあり)
ブルージェイズ vs アスレチックス3/28(土)8:073/27(金)19:07ロジャース・センターNHK BSプライムビデオ(MLB on SPOTV)
SPOTV NOW
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マーリンズ vs ロッキーズ3/28(土)8:103/27(金)19:10ローンデポ・パーク-MLB.tv(Amazonあり)
ブレーブス vs ロイヤルズ3/28(土)8:153/27(金)19:15トゥルイスト・パーク-MLB.tv(Amazonあり)

※試合日時・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報は各中継局およびリーグ公式サイトよりご確認ください。

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MLB2026 日本と現地の時差は？

MLB2026が開催されるアメリカと日本の時差は、サマータイムでは13～16時間となる。アメリカ本土には東部時間(ET)、中部時間(CT)、山岳部時間(MT)、太平洋時間(PT)の4つのタイムゾーンがあるが、MLB公式サイトは東部時間で表記されており、日本時間よりも13時間前となる。

タイムゾーン日本との時差主な都市
東部(ET)-13時間ニューヨーク
トロント(カナダ)
ボストン
フィラデルフィア
ワシントンD.C.
ボルチモア
デトロイト
ピッツバーグ
クリーブランド
シンシナティ
アトランタ
タンパ
マイアミ
中部(CT)-14時間シカゴ
カンザスシティ
ミルウォーキー
ミネソタ
セントルイス
ヒューストン
ダラス(アーリントン)
山岳部(MT)-15時間デンバー(コロラド州)
フェニックス(アリゾナ州)
太平洋(PT)-16時間シアトル
サンフランシスコ(サクラメント)
ロサンゼルス
サンディエゴ

※サマータイム(2026年3月8日～11月1日)の場合。

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MLB2026のおすすめ視聴方法

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SPOTV NOW』では、2026年3月31日(火)までの期間限定で早期割引キャンペーンを実施している。

キャンペーン期間中に「プレミアム年間プラン」もしくは「ベーシック年間プラン」に申し込むと、月額プランで登録するより、実質50%お得な価格でサービスを利用できる。年間を通してMLBを視聴したい方は、月額プランで12か月登録するよりも実質半額となる年間プランへの登録がおすすめだ。

SPOTV NOW』では2026シーズンもスプリングトレーニングからポストシーズンまで視聴可能となる。レギュラーシーズンは大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャース戦においては全試合日本語実況・解説付きで配信するほか、日本人選手が出場する試合を中心に1日最大8試合ライブ配信する。

【3月31日まで】早期割引キャンペーンの参加方法

  1. 「SPOTV NOW」の登録ページから希望するプランを選択
  2. 会員登録、またはSNSアカウント(Facebook・Apple・Yahoo!)を用いてログイン
  3. 各種情報を入力し、登録完了後すぐに視聴可能！

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