井岡一翔が、「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」への出場を予定している。

本記事では、井岡一翔の次戦日程や開始時間、中継予定を紹介する。

井岡一翔の次戦はいつ？試合日程

井岡一翔は次戦、東京ドームで行われる「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」のWBC世界バンタム級タイトルマッチへの出場を予定。大会は2026年5月2日(土)15:00に開演予定となっている。当日は7試合が開催されるが、井岡一翔戦は5試合目に行われる。

井岡一翔戦の他、「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」では世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチの井上尚弥vs中谷潤人、スーパーバンタム級の武居由樹vsワン・デカンなどが開催予定だ。

大会：NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人

試合数：7試合

開催日：2026年5月2日(土)

時刻：開場 12:30｜開演 15:00(予定)

会場：東京ドーム

井岡一翔 次戦の対戦相手は誰？

元世界4階級制覇王者の井岡一翔は、2025年12月にマイケル・オールドスゴイティをKOで撃破してWBC世界バンタム級王座の挑戦権を獲得し、「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」で井上拓真と激突する。井岡一翔はキャリアの中で、世界戦としてはミニマム級、ライトフライ級、フライ級、スーパーフライ級と階級を上げ、パワーこそ欠けるものの駆け引きの巧みさでタイトルを獲得してきた。

井上拓真も技巧派のスタイルであり、2025年11月の那須川天心戦で3-0の判定勝利を収めて現王座を獲得。初の防衛戦となるが、井岡一翔と同様にテクニカルなスタイルであり、KO率は高くないものの確実にポイントを積み重ねていく。井岡一翔としては経験を武器に、判定までを見据えた組み立てをしたいところか。

項目 井上拓真 井岡一翔 戦績 23戦21勝(5KO)2敗 37戦32勝(17KO)1分け4敗 所属 大橋 志成 身長 164cm 164cm リーチ 163cm 164cm

井岡一翔 次戦の中継予定

井上拓真vs井岡一翔を含む「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」はネット『Lemino』がライブ配信を行う。その他、地上波でのテレビ放送などは行われない。

『Lemino』の配信形式はPPVとなり、チケット価格は2026年5月1日(金)23:59までが事前価格で税込6,050円、5月2日(土)0:00からの当日価格が税込7,150円。『Lemino』公式サイト以外にも『チケットぴあ』、『ローソンチケット』、『イープラス』、『WOWOW百貨店』、『DAZN』を通じても『Lemino』PPVを購入することが可能。ただし、『DAZN』での購入時は「DAZN有料会員専用ページ・プレイヤー」となり、『WOWOW百貨店』も「WOWOW加入者のみ」購入可能なうえ、PPV価格自体も変わらないため、『Lemino』以外で購入するメリットは薄い。その他、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」に加入中の方であれば、追加料金なしで視聴することが可能だ。

生配信および見逃し配信の視聴可能期間は、2026年5月2日(土)14:30(予定)～2026年5月31日(日)23:59までの予定となっている。

PPVチケット販売情報

番組：NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人

事前価格：税込6,050円

当日価格：税込7,150円

販売場所：Lemino、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス、WOWOW百貨店、DAZN

※事前価格は2026年5月1日(金)23:59まで。以降は当日価格。

※「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ユーザーが誤購入した場合も払い戻しはなし。

※別途、各社所定のシステム手数料等が発生。

※WOWOW百貨店ではWOWOW加入者のみ購入可能。

※DAZNでの購入時は、DAZN有料会員専用ページ・プレイヤーでのみ視聴可能。

Lemino PPVの購入方法は？

『Lemino』公式サイトを通じてのPPVチケット購入手順は以下の通り。

※配信情報は2026年4月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。