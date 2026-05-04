NBAレイカーズの次戦はいつ？サンダー戦の日程・試合時間・中継予定まとめ

ロサンゼルス・レイカーズの次戦に注目が集まる中、オクラホマシティ・サンダー戦の試合日程や放送予定に注目が集まる。

本記事では、レイカーズvsサンダーの日程・中継予定について紹介する。

NBAレイカーズの次戦はいつ？サンダー戦の日程を紹介

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ロサンゼルス・レイカーズの次戦は、ウェスタン・カンファレンス準決勝でのオクラホマシティ・サンダー戦となる。レイカーズはヒューストン・ロケッツとのシリーズを4勝2敗で制し、3季ぶりにプレーオフ1回戦を突破。次のステージでは第1シードの強豪サンダーと対戦する。

シリーズ初戦は5月6日、日本時間で敵地ペイコム・センターで行われる予定。以降は2戦連続アウェーのあと、ホームのクリプト・ドットコム・アリーナに舞台を移して戦う構成となっている。

レギュラーシーズンではサンダーが4戦全勝と圧倒しており、レイカーズにとっては厳しい戦いが予想される。一方で、ロケッツ戦で好調だった八村塁のパフォーマンスや、チームの総合力が勝敗の鍵を握る。

なお、主力のコンディションも大きな焦点となっており、シリーズ序盤の戦い方が全体の流れを左右する可能性がある。日程を事前にチェックし、重要な一戦を見逃さないようにしたい。

試合 日程(日本時間) 会場 第1戦 5月6日(水) ペイコム・センター(敵地) 第2戦 5月8日(金) ペイコム・センター(敵地) 第3戦 5月10日(日) クリプト・ドットコム・アリーナ(ホーム) 第4戦 5月12日(火) クリプト・ドットコム・アリーナ(ホーム) 第5戦 5月14日(木) ペイコム・センター(必要時) 第6戦 5月17日(日) クリプト・ドットコム・アリーナ(必要時) 第7戦 5月19日(火) ペイコム・センター(必要時)

NBAレイカーズvsサンダーの注目選手は？

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ウェスタン・カンファレンス準決勝で対戦するロサンゼルス・レイカーズとオクラホマシティ・サンダー。シリーズの行方を左右するのは、両チームの主力選手のパフォーマンスにほかならない。

レイカーズでは、ロケッツ戦で存在感を示した八村塁がキーマンの一人。外角シュートの精度と得点力はシリーズを通して重要な武器となる。加えて、レブロン・ジェームズのゲームメイクと試合支配力も依然として大きく、経験値の高さが若いサンダーに対するアドバンテージとなる。

一方で、オースティン・リーブスの復調も注目ポイント。攻守で安定したパフォーマンスを発揮できれば、レイカーズの攻撃に厚みが生まれる。ただし、エースのルカ・ドンチッチはハムストリングの負傷により序盤戦の欠場が濃厚とされており、チームとしての対応力が試される。

サンダーでは、リーグを代表するスコアラーであるシェイ・ギルジャス＝アレクサンダーが中心。攻守両面で安定した活躍を見せるエースとして、シリーズの主導権を握る存在だ。さらに、チェット・ホルムグレンの高さと守備力は、インサイドを軸とするレイカーズにとって大きな壁となる。

加えて、ジェイレン・ウィリアムズのコンディションも焦点のひとつ。負傷の影響が懸念される中で出場可否がシリーズの流れを左右する可能性がある。両チームの主力の出来が、そのまま勝敗に直結する構図となる。

チーム 選手 ポイント レイカーズ 八村塁 高い得点力と3P精度が鍵 レイカーズ レブロン・ジェームズ ゲームコントロールと経験値 レイカーズ オースティン・リーブス 攻守のバランスと復調 レイカーズ ルカ・ドンチッチ 負傷による出場状況が焦点 サンダー シェイ・ギルジャス＝アレクサンダー 攻守の中心となるエース サンダー チェット・ホルムグレン リムプロテクトと高さの優位性 サンダー ジェイレン・ウィリアムズ 負傷状況と出場可否が鍵

NBAレイカーズvsサンダーはどこで見られる？

NBAプレーオフ2026は、ネット『Amazonプライムビデオ』、『NBA League Pass(Amazonあり)』、『NBA docomo』、衛星放送『WOWOW』で視聴することができるが、『NBA League Pass』以外のプレーオフ中継は一部のみとなる。

NBAプレーオフ2026の中継局一覧は以下の通り。

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なお、無料体験終了後は月額2,890円／3,190円／4,190円(税込)で自動更新となる。継続しない場合は、Amazonの「アカウントサービス」内にあるPrime Videoチャンネル管理画面から、いつでも解約手続きが可能だ。

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Amazonプライムビデオ登録ページで「プライム30日間の無料体験」を選択 お支払い情報などを入力 登録完了後、すぐに視聴開始

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※各種割引で変動 ・DAZNも追加料金なく見放題

・Amazonプライムが最大6カ月追加料金なし

・ギガの使用料に応じて月額料金が変動 ドコモポイ活MAX 無料 ギガ無制限 実質月額2,948円～11,948円

※各種割引で変動 ・DAZN(Bリーグ配信あり)も追加料金なく見放題

・Amazonプライムが最大6カ月追加料金なし

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