MLB2026は何で見れる？テレビ・スマホ・タブレット・PCは？

2026年のメジャーリーグベースボール(MLB)が開幕を迎えた。

本記事では、MLB2026が見られる機器や視聴方法を紹介する。

MLB2026は何で見られる？

MLB2026は様々な方法での視聴が可能。中継局によって、利用できる機器は異なる。

【テレビ視聴】

テレビ放送は主に『NHK』と衛星放送『J SPORTS』で実施。『NHK』は地上波『NHK総合』と衛星放送『NHK BS』『NHK BSプレミアム4K』で生放送が行われる。また、後述するネット配信プラットフォームによる中継もスマートテレビやスマホのキャスト機能、HDMI接続などを利用することでテレビに映すことが可能だ。

チャンネル 形態 月額(税込) 中継試合 NHK

(総合・BS・BSP4K・ONE) 地上波/衛星テレビ・ネット 受信料 ・注目試合を生中継

・ドジャースなど日本人中心に年間200試合以上

・ポストシーズンも含む J SPORTS 衛星テレビ 2,980円

[＋スカパー基本料429円] ・注目試合を生中継

【スマホ・タブレット・PC視聴】

ネット配信はAmazonプライムビデオの『SPOTVチャンネル』、『SPOTV NOW』、『MLB.tv(Amazonあり)』で主に中継。『Netflix』と『Apple TV』でも一部の試合が配信される。

以上のプラットフォームは、いずれもスマホ・タブレット・PCで視聴することが可能。さらに、テレビで視聴する方法もそれぞれ用意されている。

チャンネル 月額(税込) 中継試合 TV視聴方法 Amazonプライムビデオ「SPOTV」 600円

[30日間無料体験あり]

・年間350試合以上

・ポストシーズンは試合開催日に毎日1試合 ・Fire TV Stick (Amazonデバイス)

・スマートテレビ

・ゲーム機(PlayStation、Xbox)

・クロームキャスト(スマホ経由)

・Apple TV

・HDMI接続(スマホ・PC・タブレット経由) SPOTV NOW ベーシック：2,000円

プレミアム：3,000円

[3/31まで年間プラン早期割引！月々実質1,000円～] ・ドジャース戦全試合 日本語実況・解説ライブ配信

・日本人所属球団の試合を中心に毎日最大8試合をライブ配信(日本語実況最大4試合) ・Fire TV Stick (Amazonデバイス)

・スマートテレビ

・クロームキャスト(スマホ経由)

・Apple TV



※TVはプレミアムプランのみ MLB.tv(Amazon) 4,220円

[7日間無料体験あり] ・全試合ライブ配信

・英語音声 ・Fire TV Stick (Amazonデバイス)

・スマートテレビ

・ゲーム機(PlayStation、Xbox)

・クロームキャスト(スマホ経由)

・Apple TV

・HDMI接続(スマホ・PC・タブレット経由) Netflix 890円～

[LYP×Netflixもお得！] ・開幕戦 ジャイアンツvsヤンキース(3/26)

・ホームランダービー(7月開催) ・ストリーミングデバイス

・スマートテレビ

・ゲーム機(PlayStation、Xbox)

・キャスト・ミラーリング機能(スマホ経由)

・Apple TV

・HDMI接続(スマホ・PC・タブレット経由) Apple TV 900円

[7日間無料体験あり] ・現地金曜日開催試合を毎週2試合 ・ストリーミングデバイス

・スマートテレビ

・ゲーム機(PlayStation、Xbox)

・AirPlay(スマホ経由)

・Apple TV

・HDMI接続(スマホ・PC・タブレット経由)

MLB2026のおすすめ視聴方法

【SPOTV NOW】年間プランが期間限定で実質50%オフ！早期割引キャンペーンを実施中

SPOTV NOW

『SPOTV NOW』では、2026年3月31日(火)までの期間限定で早期割引キャンペーンを実施している。

キャンペーン期間中に「プレミアム年間プラン」もしくは「ベーシック年間プラン」に申し込むと、月額プランで登録するより、実質50%お得な価格でサービスを利用できる。年間を通してMLBを視聴したい方は、月額プランで12か月登録するよりも実質半額となる年間プランへの登録がおすすめだ。

『SPOTV NOW』では2026シーズンもスプリングトレーニングからポストシーズンまで視聴可能となる。レギュラーシーズンは大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャース戦においては全試合日本語実況・解説付きで配信するほか、日本人選手が出場する試合を中心に1日最大8試合ライブ配信する。

【3月31日まで】早期割引キャンペーンの参加方法

【Amazonプライムビデオ】SPOTVチャンネルなら30日間無料体験で視聴可能！350試合以上を配信

まずはAmazonプライムビデオの登録ページにアクセス

視聴したい試合をタップ 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ 支払い方法は継続更新時に必要なため入力（無料体験期間内の解約なら0円） これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、Amazonプライムの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額600円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

【MLB.tv】Amazon経由なら7日間無料トライアルで視聴可能！MLB全試合配信

Amazon

まずはAmazonのMLB.tvチャンネルページにアクセス

「詳細を見る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

MLB 2026｜関連情報

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