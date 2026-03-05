WBC2026のルール・レギュレーション・勝敗決定方法

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が2026年3月に開催。前回大会優勝の日本代表（侍ジャパン）をはじめ、強豪アメリカ代表やメキシコ代表、ドミニカ共和国代表などが出場して、頂点を目指して戦う。そんな世界一の野球国を決める大会はどのようなレギュレーションで開催されるのだろうか。

本記事では、WBC2026のルールやレギュレーション、勝敗決定方法を紹介する。

WBCのレギュレーション・仕組みは？

WBCは本戦に出場する20カ国がプールステージ（1次ラウンド）で5カ国ずつの4つのプールに分かれて総当たりを実施。上位2カ国がプールステージを突破する。

計8カ国が準々決勝に進み、ノックアウト方式で対戦。準々決勝の勝者は準決勝に進み、準決勝の勝者は決勝進出を果たして優勝国を決定する。

■1次ラウンドの組み合わせ

プールA プールB プールC プールD カナダ ブラジル オーストラリア ドミニカ共和国 コロンビア イギリス チャイニーズ・タイペイ イスラエル キューバ イタリア チェコ オランダ パナマ メキシコ 日本 ニカラグア プエルトリコ アメリカ 韓国 ベネズエラ

WBC2026のルール・レギュレーションは？

WBC2026では、日本プロ野球（NPB）やメジャーリーグ・ベースボール（MLB）とは異なるルールが採用されている。

■タイブレーク

試合の長時間化を防ぐために、WBCではタイブレークが導入される。前回大会では9回終了時に同点だった場合にノーアウト1塁2塁で10回以降のイニングを開始していたが、今大会ではMLBのレギュラーシーズン同様にノーアウト2塁の状態で行われる。

■投球制限

WBCでは厳格な投球制限が設けられている。1次ラウンドでは1試合の上限投球数は65球まで。準々決勝以降は緩和され、準々決勝では80球まで、準決勝以降は95球まで。

また、投球間隔も制限されており、50球以上投球した場合、最低でも中4日間の休養が必要。30球以上の投球または連続登板した場合、最低でも中1日の休養が必要となる。

その他、投球制限に関連するルールとして、前回同様にワンポイントリリーフも禁止されており、登板した際は打者3人を抑えるか、イニングを終了させる必要がある。

■コールドゲーム

日本では高校野球などで馴染みのあるコールドゲームルールも採用。5回終了時に15点差以上、7回終了時に10点差以上が付いた場合、コールドゲーム成立となる。ただし、これはプールステージでのみ適応され、準々決勝以降では行われない。

■ピッチクロック

試合時間短縮のために今大会から導入されるピッチクロック。投手は走者なしの場合15秒以内、走者ありの場合18秒以内に投球しなければならない。仮に時間がオーバーした場合、1ボールがカウントされる。打者にも同様にこのルールが適応され、ピッチクロック残り8秒になるまでに打席準備を完了しなければならず、違反した場合は1ストライクがカウントされる。

■ベースサイズの変更

WBCではベースサイズが拡大。MLB同様に一辺当たり18インチ（45.7センチ）のベースが使用され、NBPよりも各辺が3インチ（7.3センチ）拡大した。

■牽制数の制限

1打者に対して2度走者への牽制が認められており、3度目でアウトにできなければボークと判定される。

■ピッチコム

ピッチコムは、投手・捕手間のサインを電子的に伝達する機器で、今大会から使用される。ピッチコムにより、サイン盗み防止やサイン交換の時間短縮が期待される。

■リプレイレビュー

審判の判定に異議がある場合、各チームはリプレイレビューを要請できる。プールステージと準々決勝では1回、準決勝以降では2回認められており、失敗した場合は1回分の権利が消費される。

WBC2026の勝敗決定方法は？

WBCでは引き分けは存在しない。9回を終えて同点だった場合は、タイブレークが導入されて10回以降のイニングでノーアウト2塁から攻撃が行われ、勝敗が決定するまで行われる。

コールドゲームの規定も設けられており、5回終了時で15点差以上、7回終了時で10点差以上の得点差があった場合はコールドゲームが成立。ただし、プールステージでのみ適応される。

また、プールステージで順位を決定する場合、同一勝敗数の場合は、以下の順で順位を決定する。

当該チーム同士の対戦成績 当該チームとの対戦での失点率 当該チームとの対戦での自責点率 当該チームとの対戦での打率 主催者WBCIによる抽選

