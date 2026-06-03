全米女子オープンゴルフ2026の地上波テレビ中継・BS放送・ネット配信予定

米女子オープンゴルフ2026は、2026年6月4日(木)～7日(日)に開催される。

本記事では、全米女子オープンゴルフ2026のテレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

全米女子オープンゴルフ2026の大会スケジュールは？

女子ゴルフ最高峰のメジャー大会として知られる全米女子オープンゴルフ選手権が、2026年も開催される。世界トップクラスの選手たちが集結し、4日間にわたって熱戦を繰り広げる注目大会だ。

2026年大会は現地時間6月4日(木)から6月7日(日)まで開催予定。日本との時差の関係で、国内のファンは深夜から早朝にかけて観戦するスケジュールとなる見込みだ。

また、開催コースにはアメリカ・カリフォルニア州のリビエラ・カントリークラブを使用。同コースで全米女子オープンが開催されるのは史上初となり、2028年ロサンゼルス五輪のゴルフ競技会場にも選ばれていることから、大会前から大きな注目を集めている。

全米女子オープンゴルフ2026の大会スケジュールは以下の通り。

ラウンド 日程(日本時間) 第1日(予選ラウンド) 6月4日(木)夜～6月5日(金)午前 第2日(予選ラウンド) 6月5日(金)夜～6月6日(土)午前 第3日(決勝ラウンド) 6月6日(土)深夜～6月7日(日)午前 最終日(決勝ラウンド) 6月7日(日)夜～6月8日(月)午前

例年、日本勢も優勝争いに絡む活躍を見せており、2026年大会でもメジャータイトル獲得への期待が高まる。大会期間中は深夜帯の中継が中心となるため、テレビ放送やネット配信サービスの見逃し配信情報も事前に確認しておきたい。

全米女子オープンゴルフ2026のテレビ放送・ネット配信予定は？

U-NEXT

全米女子オープンゴルフ2026は、動画配信サービス『U-NEXT』で全ラウンドのライブ配信を実施予定。テレビではCS放送の『ゴルフネットワーク』が大会の模様を生中継する予定となっている。

『U-NEXT』では大会期間中、複数映像によるマルチフィード配信を予定。メインフィードでは国際映像を中心に配信し、注目組のプレーを追いかける専用フィードも用意される見込みだ。日本語実況・解説付きの時間帯も設定される予定で、詳細は配信ページにて順次案内される。

さらに、「ワールドゴルフパック」加入者向けには日本人選手を中心に追いかける専用配信も提供予定。日本勢の優勝争いをじっくり楽しみたいファンにとって注目の視聴プランとなる。

視聴方法 配信・放送形態 中継予定 U-NEXT

(31日間無料トライアル) インターネット配信 全ラウンド独占ライブ配信 ゴルフネットワーク CS放送 【第1日】6/5(金)3:00～11:00

【第2日】6/6(土)3:00～11:00

【第3日】6/7(日)6:00～11:00

【最終日】6/8(月)4:00～9:00

※すべて日本時間。

※放送・配信スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよび大会公式サイトをご確認ください。

全米女子オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法は？

U-NEXT

全米女子オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを独占生配信する。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中は全米女子オープンゴルフ2026を含む見放題作品を視聴することができる。

「日本勢徹底マークLIVE」を配信する「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

U-NEXT「ワールドゴルフパック」のお得な登録方法

U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × 全米プロゴルフ選手権 × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

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※本ページに記載の情報は、2026年6月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。