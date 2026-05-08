トップ戦線へと駆け上がる平良達郎の実績は、フライ級戦線の勢力図にも大きな影響を与えている。

本記事では、平良達郎のUFCでの通算戦績について紹介する。

平良達郎のUFCでの通算戦績まとめ

平良達郎は、フライ級戦線で急速に存在感を高めている日本人ファイターの一人だ。プロMMA通算戦績は18勝1敗、UFCでは8勝1敗と安定した成績を残しており、世界トップクラスとの対戦でも結果を出している。

その特徴は高いフィニッシュ能力にある。これまでの勝利のうちKO/TKOが6回、一本勝ちが8回と、約77%を超えるフィニッシュ率を記録。試合を長引かせず決着させるスタイルは、ランキング上位陣にとっても脅威となっている。

UFCでの主な勝利には、元王者ブランドン・モレノに対するTKO勝利をはじめ、パク・ヒョンソン戦での一本勝ち、アレックス・ペレス戦でのTKOなどが挙げられる。いずれも実力者相手に内容と結果を両立した試合となっている。

一方で唯一の敗戦は、2024年10月に行われたブランドン・ロイバル戦。スプリット判定での惜敗となり、キャリア初黒星を喫したが、僅差の内容からもトップ戦線で戦える実力を証明した一戦となった。

総合的に見ても、平良はすでにタイトル戦線に迫る実力を備えており、今後の動向から目が離せない存在となっている。

項目 内容 プロ通算戦績 18勝1敗 UFC戦績 8勝1敗 KO/TKO勝利 6回 一本勝ち 8回 主な勝利 モレノ、ペレス、パク・ヒョンソン、ヘルナンデス、アギラー 唯一の敗戦 ブランドン・ロイバル（判定負け） フィニッシュ率 約77%〜78%

平良達郎のUFC最新試合はいつ？

平良達郎は、日本時間5月10日(日)開催の「UFC328」でフライ級王座に挑戦する。対戦相手は現王者ジョシュア・ヴァン。当初は4月開催の大会での対戦が予定されていたが、王者の負傷によりスケジュールが変更され、今回のカードとして組まれる形となった。

大会当日はアーリープレリムから順に進行し、日本時間6時にスタート。続くプレリムは8時、メインカードは10時開始予定となっている。平良のタイトルマッチはメインカード内で実施される見込みで、上位カードとして注目度の高い位置に組まれている。

項目 内容 大会名 UFC328 試合日程 2026年5月10日(日) 対戦カード 平良達郎 vs ジョシュア・ヴァン 試合形式 フライ級タイトルマッチ アーリープレリム 06:00〜 プレリム 08:00〜 メインカード 10:00〜 試合順 メインカード第4試合予定

平良達郎 UFC最新試合の放送・配信情報

平良達郎がジョシュア・ヴァンと対戦する「UFC328」は、テレビでの中継は行われず、オンライン配信サービスを通じて視聴する形となる。ライブ配信および見逃し配信は『U-NEXT』と『UFCファイトパス』が対応する。

U-NEXTは月額プランでの提供となっており、初回登録者には31日間の無料トライアルが用意されている。一方、UFCファイトパスは月額制のプレミアムプラン(月額2,699円/税込)での視聴が可能。いずれも大会全体をライブで楽しめるほか、後から見返せるアーカイブ配信にも対応している。

大会 日時(日本時間) 主な対戦カード テレビ放送 配信サービス UFC328 2026年5月10日(日)

アーリープレリム：06:00〜

プレリム：08:00〜

メインカード：10:00〜 ジョシュア・ヴァン vs 平良達郎

ハムザト・チマエフ vs ショーン・ストリックランド ほか なし U-NEXT(31日間無料トライアルあり)

UFCファイトパス

平良達郎 UFC最新試合のおすすめ視聴方法

前述の通り、UFC328は『U-NEXT』がライブ配信する。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。UFC327も見放題作品の対象となっている。

『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。