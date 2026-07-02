【7/3】スイスvsアルジェリアの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、ラウンド32ではスイスとアルジェリアが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのラウンド32となるスイスvsアルジェリアの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

スイスvsアルジェリア｜キックオフ時間

ワールドカップ - 決勝ステージ BC Place Vancouver

スイスvsアルジェリア｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

スイスは、金曜日の朝にバンクーバーのBCプレイスで行われる試合で、アルジェリアのワールドカップ史上2度目となる決勝トーナメント進出の夢を打ち砕かなければならない。

スイスはグループステージを7得点3失点で終えたが、2022年のグループステージは4得点3失点で終えていた。 ムラト・ヤキン監督がスイスをベスト16に導けば、スイスがこの大会で4回連続でその段階に進出したことになる。スイスは直近の公式戦9試合で無敗を維持しており、そのうち6試合で勝利を収めている。過去10試合での唯一の敗北は、2024年11月のネーションズリーグでユーロ2024王者スペインに3対2で敗れた試合のみである。

一方、アルジェリアがワールドカップの決勝トーナメントに進出したのは史上2度目となる。ただし、ベスト16に進出したのは2014年の大会のみで、その時は最終的に優勝したドイツに2対1で敗れている。

金曜日の決勝トーナメントの勝者はコロンビアかガーナと対戦する。どちらの国も侮れないが、準々決勝に進出すれば、スイスまたはアルジェリアにとってFIFAランキングトップ10のチームと対戦する初めての機会となるため、ベスト8入りを狙うべきだろう。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

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