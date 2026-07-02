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【7/3】スイスvsアルジェリアの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

スイス 対 アルジェリア
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FIFAワールドカップ ラウンド32、スイスvsアルジェリアの予想スタメン・試合の見どころ・チーム情報を紹介。

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本記事では、FIFAワールドカップのラウンド32となるスイスvsアルジェリアの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

スイスvsアルジェリア｜キックオフ時間

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ワールドカップ - 決勝ステージ
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スイスvsアルジェリア｜チームニュース＆予想スタメン

スイス vs アルジェリア 予想スタメン

スイスHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestALG
1
グレゴール・コーベル
5
マヌエル・アカンジ
25
ルカ・ジャケス
13
リカルド・ロドリゲス
4
ニコ・エルヴェディ
8
レモ・フロイラー
10
グラニト・ジャカ
17
ルーベン・バルガス
9
ヨハン・マンザンビ
11
ダン・エンドイェ
7
ブレール・エンボロ
16
オウサマ・ベンボット
2
アイサ・マンディ
17
ラフィク・ベルガリ
21
ラミ・ベンセバイニ
15
ライアン・アイト・ヌーリ
8
フセム・アワール
7
リヤド・マフレズ
22
イブラヒム・マザ
19
ナビル・ベンタレブ
10
ファレス・チャイビ
9
アミーヌ・グイリ

4-2-3-1

ALGAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ムラト・ヤキン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • V. Petkovic

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

試合の見どころ

スイスは、金曜日の朝にバンクーバーのBCプレイスで行われる試合で、アルジェリアのワールドカップ史上2度目となる決勝トーナメント進出の夢を打ち砕かなければならない。

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スイス
SUI
アルジェリア crest
アルジェリア
ALG

スイスはグループステージを7得点3失点で終えたが、2022年のグループステージは4得点3失点で終えていた。 ムラト・ヤキン監督がスイスをベスト16に導けば、スイスがこの大会で4回連続でその段階に進出したことになる。スイスは直近の公式戦9試合で無敗を維持しており、そのうち6試合で勝利を収めている。過去10試合での唯一の敗北は、2024年11月のネーションズリーグでユーロ2024王者スペインに3対2で敗れた試合のみである。

一方、アルジェリアがワールドカップの決勝トーナメントに進出したのは史上2度目となる。ただし、ベスト16に進出したのは2014年の大会のみで、その時は最終的に優勝したドイツに2対1で敗れている。

金曜日の決勝トーナメントの勝者はコロンビアかガーナと対戦する。どちらの国も侮れないが、準々決勝に進出すれば、スイスまたはアルジェリアにとってFIFAランキングトップ10のチームと対戦する初めての機会となるため、ベスト8入りを狙うべきだろう。

両チームの近況

SUI
-直近成績

ゴールを許す
12/5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
5/5

ALG
-直近成績

ゴールを許す
10/7
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

順位

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