2026シーズンのメジャーリーグベースボール(MLB2026)が、日本時間3月26日(木)に開幕を迎える。

本記事では、MLB2026を中継する『SPOTV NOW』のお得なキャンペーン情報を紹介する。

MLB2026の中継局は？

MLB2026は、主にネット『SPOTV NOW』、『MLB.tv(Amazonあり)』、衛星放送『J SPORTS』で視聴が可能。テレビ『NHK』での放送については「決まり次第お伝えいたします」としており、2025シーズン同様に注目試合のみの中継となる可能性が高そうだ。

その他、民放テレビ局や『ABEMA』での2026シーズン中継については未定となっている。

チャンネル 形態 特徴 SPOTV NOW ネット ・スプリングトレーニング(毎日最低1試合)

・レギュラーシーズン(日本人中心に1日最大8試合)

・ドジャース戦レギュラーシーズン(日本語実況・解説で全試合)

・オールスターシリーズ

・ポストシーズン MLB.tv(Amazonあり) ネット 全試合(※英語音声のみ) J SPORTS 衛星放送 注目試合 NHK 地上波・衛星放送 未定 ABEMA ネット 未定 民放各局 地上波・衛星放送 未定

【期間限定】SPOTV NOWが半額！年間プランの早期割引キャンペーン詳細は？

『SPOTV NOW』は、開幕前のスプリングトレーニング中に毎日最低1試合、レギュラーシーズンを日本人選手出場試合中心に1日最大8試合ライブ配信する。特に大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャースの試合は、全試合日本語実況・解説付きでの中継となる。ドジャースの全試合が日本語で視聴できる唯一のサービスだ。

そんな『SPOTV NOW』は、2026年2月24日(火)から3月31日(火)23:59にかけて「早期割引キャンペーン」を実施。期間中に『SPOTV NOW』の年間プランに加入した場合、価格が月額プランで加入した場合の半額となる。具体的には、「プレミアム年間プラン」が通常価格27,000円(税込)から18,000円(税込)、「ベーシック年間プラン」が通常価格18,000円(円)から12,000円円となる。年間プランは通常価格の時点で月額プランの25％オフとなっているが、キャンペーン期間中はさらにお得になっている。

キャンペーンの対象者は、「新規会員」または「過去にSPOTV NOWの有料会員登録をしており、現在は無料会員」の方。つまり、キャンペーン期間中に申し込む時点で有料会員ではない場合、自動的に割引価格が適用される。現在有料会員の場合でも、有料会員期間満了後に無料会員となった時点でキャンペーン価格で再加入することが可能だ。

なお、年間プランの有効期限は購入日から1年間となり、自動更新はされない。一方で、契約期間中の途中解約は不可となっている。

早期割引キャンペーンの実施情報

実施期間：2026年2月24日〜2026年3月31日23:59まで

対象者：「新規でSPOTV NOWの契約をする方」「過去にSPOTV NOWの有料会員登録をしており現在は無料会員の方」

※現在有料会員の方は有料会員期間満了後、無料会員となったらキャンペーン期間中に申し込み可能。

プレミアム年間プラン：通常価格27,000円→18,000円(実質月額1,500円)

ベーシック年間プラン：通常価格18,000円→12,000円(実質月額1,000円)

※価格はすべて税込。

※年間プランの有効期限は購入日から1年間となり、自動更新はされない。

※年間プラン契約期間中の途中解約はできません。

※キャンペーン期間は変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

※キャンペーンは「Webブラウザ」から「クレジットカード決済」での契約のみが対象となります。SPOTV NOWアプリからの契約、および他の支払い方法でのご契約はキャンペーン対象外となります。

SPOTV NOW早期割引キャンペーンの参加方法・プラン詳細

前述の通り、キャンペーン期間中に「プレミアム年間プラン」もしくは「ベーシック年間プラン」に申し込むと、月額プランで登録するより、実質50%お得な価格でサービスを利用できる。年間を通してMLBを視聴したい方は、月額プランで12か月登録するよりも実質半額となる年間プランへの登録がおすすめだ。

『SPOTV NOW』では2026シーズンもスプリングトレーニングからポストシーズンまで視聴可能となる。レギュラーシーズンは大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャース戦においては全試合日本語実況・解説付きで配信するほか、日本人選手が出場する試合を中心に1日最大8試合ライブ配信する。

【3月31日まで】早期割引キャンペーンの参加方法

【実質月々1,000円～】SPOTV NOWのプラン比較

比較 プレミアム年間プラン

[3/31までキャンペーン価格！] ベーシック年間プラン

[3/31までキャンペーン価格！] プレミアム月間プラン ベーシック月間プラン 価格(税込) 年間18,000円

[通常価格27,000円] 実質月々1,500円(月間プランの半額！) 年間12,000円

[通常価格18,000円] 実質月々1,000円(月間プランの半額！) 月額3,000円 年間合計36,000円 月額2,000円 年間合計24,000円 ライブ＆見逃し配信 ○ ○ ○ ○ 高解像度1080p ○ - ○ - ハイライト・選手ダイジェスト・特集コンテンツ ○ ○ ○ ○ マルチビュー ○ - ○ - 広告なし ○ - ○ - 対応デバイス スマートテレビ

Amazon Fire TV Stick

スマートフォン・パソコン・タブレットなど スマートフォン

パソコン・タブレット スマートテレビ

Amazon Fire TV Stick

スマートフォン・パソコン・タブレットなど スマートフォン

パソコン・タブレット

※価格はすべて税込。

※キャンペーン内容・料金・機能は変更となる場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。

その他のMLB2026おすすめ視聴方法

【MLB.tv】Amazon経由なら無料トライアルで視聴可能！

Amazon

まずはAmazonのMLB.tvチャンネルページにアクセス

「詳細を見る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。