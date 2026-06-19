【6/22】スペインvsサウジアラビアの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループHではスペインとサウジアラビアが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループH第2節となるスペインvsサウジアラビアの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

スペインvsサウジアラビア｜キックオフ時間

スペインvsサウジアラビア｜チームニュース＆予想スタメン

スペイン vs サウジアラビア 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー ルイス・デ・ラ・フエンテ 予想スタメン 控え選手 マネージャー ヨルゴス・ドニス

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

初戦では格下のカーボベルデ相手にスコアレスとなったスペイン。パスを回しながらもゴールを割ることはできず、決定的なシーンも数多くは作れなかった。ラミン・ヤマルやニコ・ウィリアムズらを先発で起用できないとなると、手詰まりになってしまうという課題が見え、ガビの前線での起用も失敗に終わってしまった。

そのため。第2節ではメンバー変更が予想される。ダニ・オルモを起用し、マルク・ククレジャのオーバーラップを促すシステムも考えられており、前線で低調な出来に終始したミケル・オヤルサバルもアピールが必要になりそうだ。ボルハ・イグレシアスやビクトール・ムニョスといった選手たちもベンチからチャンスを伺うことになるだろう。

対するサウジアラビアは初戦でウルグアイと1-1のドロー。大きな1ポイントを獲得し、グループ最強の相手に挑む。ウルグアイ戦では守備を固めながら反撃に転じ、地力で上回る相手にも対抗できることを示した。セットプレーの強さも魅力で、スペイン撃破のカギとなるかもしれない。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

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