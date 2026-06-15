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【6/16】サウジアラビアvsウルグアイの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

サウジアラビア 対 ウルグアイ
サウジアラビア
ウルグアイ
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FIFAワールドカップ グループH第1節、サウジアラビアvsウルグアイの予想スタメン・試合の見どころ・チーム情報を紹介。

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FIFAワールドカップ2026・北中米大会は、日本時間2026年6月12日(金)に開幕。グループHではサウジアラビアとウルグアイが対戦する。

【W杯第1節】サウジアラビアvsウルグアイはDAZNでライブ＆見逃し配信！期間限定で割引実施中今すぐ視聴

本記事では、FIFAワールドカップのグループH初戦となるサウジアラビアvsウルグアイの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

サウジアラビアvsウルグアイ｜キックオフ時間

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サウジアラビアvsウルグアイ｜チームニュース＆予想スタメン

サウジアラビア vs ウルグアイ 予想スタメン

サウジアラビアHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-4-2

Home team crestURU
21
モハメッドアルオワイス
13
N. Al-Boushail
5
ハッサンアルタンバクティ
3
アリ・アラジャミ
12
サウド・アブドゥルハミド
7
M. Al-Juwayr
23
モハメド・カヌー
10
サーレム・アル・ダウサリ
15
アブドラ・アルハイバリ
6
ナセルアルダウサリ
9
フィラス・アル＝ブライカン
23
フェルナンド・ムスレラ
13
ギジェルモ・バレラ
24
サンティアゴ・ブエノ
3
セバスティアン・カセレス
16
マティアス・オリベラ
6
ロドリゴ・ベンタンクール
20
マクシミリアーノ・アラウホ
8
フェデリコ・バルベルデ
5
マヌエル・ウガルテ
21
フェデリコ・ビニャス
9
ダルウィン・ヌニェス

4-4-2

URUAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ヨルゴス・ドニス

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • マルセロ・ビエルサ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

試合の見どころ

サウジアラビアは2022年ワールドカップで最も個性的な人物の一人であるエルヴェ・ルナールが、2023年に退任した後、代表監督に復帰した。サウジアラビア代表のメンバーには、あまり知られた名前はない。選手のほとんどは国内リーグに所属しているが、サウジ・プロリーグへの資金投入により、リーグのレベルは大幅に向上した。予選は難航し、得失点差で辛うじて勝ち上がったが、2022年のアルゼンチン戦での番狂わせは、彼らが実力以上の力を持っていることを証明している。 ルナール監督は4-3-3のフォーメーションを採用し、ハイプレスと綿密に練られたオフサイドトラップを駆使する。

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サウジアラビア crest
サウジアラビア
KSA
ウルグアイ crest
ウルグアイ
URU

対してウルグアイは11月と3月の国際試合期間に勝利を挙げられず、中でもアメリカに1-5で大敗したことは最悪の結果だった。そして、マルセロ・ビエルサ監督は、誰もが予想していた通り、賛否両論を巻き起こす存在となっている。ビエルサ監督率いるチームにありがちなことだが、彼のビジョンは明確であり、ウルグアイには才能豊かな選手が揃っている。問題は、それが全てうまくいくかどうかだ。ビエルサ監督率いるチームは独特のスタイルでプレーする。常に全力で走り、常にプレスをかけ、高いインテンシティと絶え間ない動きを特徴としている。

両チームの近況

KSA
-直近成績

ゴールを許す
5/8
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
2/5

URU
-直近成績

ゴールを許す
4/7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

KSA

直近の 3 試合

URU

1

Win

1

Draw

1

Win

4

得点

4
2.5ゴール以上のゲーム
1/3
両チームが得点
2/3

順位

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