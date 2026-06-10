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【6/14】カタールvsスイスの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

カタール 対 スイス
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FIFAワールドカップ グループB第1節、カタールvsスイスの予想スタメン・試合の見どころ・チーム情報を紹介。

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FIFAワールドカップ2026・北中米大会は、日本時間2026年6月12日(金)に開幕する。14日にはカタールとスイスが対戦する。

【W杯開幕戦】カタールvsスイスはDAZNでライブ＆見逃し配信！期間限定で割引実施中今すぐ視聴

本記事では、FIFAワールドカップの第1節となるカタールvsスイスの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

カタールvsスイス｜キックオフ時間

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ワールドカップ - グループ。 B
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カタールvsスイス｜チームニュース＆予想スタメン

カタール vs スイス 予想スタメン

カタールHome team crest

4-3-3

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestSUI
1
マフムード・アブナダ
2
ペドロ・ミゲル
16
ブーアッラーム・フーヒー
13
アユブ・アル＝アウイ
14
ホーマム・アフメド
4
I. Laye
5
ジャッセム・ガーベル
20
アーメド・ファティ
19
アルモエズ・アリ
11
アクラム・アフィーフ
8
エジミウソン・ジュニオール
1
グレゴール・コーベル
5
マヌエル・アカンジ
4
ニコ・エルヴェディ
13
リカルド・ロドリゲス
3
シルヴァン・ウィドマー
8
レモ・フロイラー
11
ダン・エンドイェ
17
ルーベン・バルガス
22
ファビアン・リーダー
10
グラニト・ジャカ
7
ブレール・エンボロ

4-2-3-1

SUIAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • フレン・ロペテギ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ムラト・ヤキン

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

試合の見どころ

前回大会の開催国であるカタールだが、不名誉な記録を打ち立てた。彼らは開幕戦で敗退した最初のチームとなり、わずか2試合で敗退した最初のチームとなり、そして3試合すべてに敗れた最初のチームとなった。得点1、失点7という成績で大会を去り、統計的には大会最下位となった。しかし1年後、アジアカップ連覇を果たし、ある程度名誉を挽回した。再び自国開催となったこの大会で、彼らは珍しいPKハットトリックで優勝トロフィーを掲げた。ついに彼らは実力でワールドカップ出場権を獲得した――とはいえ、それについても不満の声はあった。当初は中立地で開催される予定だった最終3チームグループにおいて、彼らには物議を醸す形でホームアドバンテージが与えられたのだ。

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カタール crest
カタール
QAT
スイス crest
スイス
SUI

対するスイスが狙うのは決勝トーナメントでの勝利だ。2012年の欧州選手権出場を逃して以来、今回で7大会連続の主要大会出場となる。チームは予選で非常に順調な成績を収め、コソボ、スロベニア、スウェーデンを抑えてグループ首位となり、4勝2分けの成績だった。スイス代表は安定したチームで、強固な基盤を築いている。ヤキン監督率いるチームは、4-2-3-1のフォーメーションでも、最近のように3バックに切り替える場合でも、快適にプレーできる選手たちを擁している。チームには、グラニト・ジャカ、マヌエル・アカンジ、リカルド・ロドリゲスといったベテラン選手と、ダン・エンドイェ、ファビアン・リーデル、ヨハン・マンザンビなどの若手選手がバランスよく揃っている。

両チームの近況

QAT
-直近成績

ゴールを許す
1/6
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
1/5

SUI
-直近成績

ゴールを許す
9/7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

QAT

Last match

SUI

1

Win

0

引分け

0

勝利

1

得点

0
2.5ゴール以上のゲーム
0/1
両チームが得点
0/1

順位

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