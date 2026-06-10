【6/14】カタールvsスイスの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会は、日本時間2026年6月12日(金)に開幕する。14日にはカタールとスイスが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップの第1節となるカタールvsスイスの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

カタールvsスイス｜キックオフ時間

ワールドカップ - グループ。 B San Francisco Bay Area Stadium

カタールvsスイス｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

前回大会の開催国であるカタールだが、不名誉な記録を打ち立てた。彼らは開幕戦で敗退した最初のチームとなり、わずか2試合で敗退した最初のチームとなり、そして3試合すべてに敗れた最初のチームとなった。得点1、失点7という成績で大会を去り、統計的には大会最下位となった。しかし1年後、アジアカップ連覇を果たし、ある程度名誉を挽回した。再び自国開催となったこの大会で、彼らは珍しいPKハットトリックで優勝トロフィーを掲げた。ついに彼らは実力でワールドカップ出場権を獲得した――とはいえ、それについても不満の声はあった。当初は中立地で開催される予定だった最終3チームグループにおいて、彼らには物議を醸す形でホームアドバンテージが与えられたのだ。

対するスイスが狙うのは決勝トーナメントでの勝利だ。2012年の欧州選手権出場を逃して以来、今回で7大会連続の主要大会出場となる。チームは予選で非常に順調な成績を収め、コソボ、スロベニア、スウェーデンを抑えてグループ首位となり、4勝2分けの成績だった。スイス代表は安定したチームで、強固な基盤を築いている。ヤキン監督率いるチームは、4-2-3-1のフォーメーションでも、最近のように3バックに切り替える場合でも、快適にプレーできる選手たちを擁している。チームには、グラニト・ジャカ、マヌエル・アカンジ、リカルド・ロドリゲスといったベテラン選手と、ダン・エンドイェ、ファビアン・リーデル、ヨハン・マンザンビなどの若手選手がバランスよく揃っている。

両チームの近況

両チームの対戦成績

QAT Last match SUI 1 Win 0 引分け 0 勝利 スイス 0 - 1 カタール 1 得点 0 2.5ゴール以上のゲーム 0/1 両チームが得点 0/1

順位

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