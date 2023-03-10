米国男子「PGAツアー」は2022-2023シーズンが8月まで開催されている。
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本記事では、松山英樹も出場予定の「PGAツアー」2023シーズンの日程、放送・配信予定、無料視聴方法をまとめている。
【3/9-12】ザ・プレイヤーズ選手権｜日程・放送予定Getty Images
|日本時間
|ラウンド
|U-NEXT配信予定
［マルチチャンネル独占］
|3/9(木)・10(金)
|初日
3/9(木)22:07～松山英樹
|20:45～
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|3/10(金)・11(土)
|2日目
3/11(土)3:07～松山英樹
|20:45～
▶U-NEXTで無料トライアル視聴
|3/11(土)・12(日)
|3日目
|21:45～
▶U-NEXTで無料トライアル視聴
|3/12(日)・13(月)
|4日目
|21:45～
▶U-NEXTで無料トライアル視聴
PGAツアー2023の日程・カレンダー
|日時
|大会
|放送・配信予定
|1/5(木)～1/8(日)
|セントリートーナメント オブ チャンピオンズ
|【ネット】U-NEXT(全ラウンド/31日間無料)
【CS】ゴルフネットワーク(全ラウンド)
【BS】BSJapanext(一部)
|1/12(木)～1/15(日)
|ソニーオープン イン ハワイ
|【ネット】U-NEXT(全ラウンド/31日間無料)
【CS】ゴルフネットワーク(全ラウンド)
【BS】BSJapanext(一部)
|1/19(木)～1/22(日)
|ザ・アメリカンエキスプレス
|【ネット】U-NEXT(全ラウンド/31日間無料)
【CS】ゴルフネットワーク(全ラウンド)
【BS】BSJapanext(一部)
|1/25(水)～1/28(土)
|ファーマーズインシュランスオープン
|【ネット】U-NEXT(全ラウンド/31日間無料)
【CS】ゴルフネットワーク(全ラウンド)
【BS】BSJapanext(一部)
|2/2(木)～2/5(日)
|AT&Tペブルビーチプロアマ
|【ネット】U-NEXT(全ラウンド/31日間無料)
【CS】ゴルフネットワーク(全ラウンド)
【BS】BSJapanext(一部)
|2/9(木)～2/12(日)
|WMフェニックスオープン
|【ネット】U-NEXT(全ラウンド/31日間無料)
【CS】ゴルフネットワーク(全ラウンド)
【BS】BSJapanext(一部)
|2/16(木)～2/19(日)
|ザ・ジェネシスインビテーショナル
|【ネット】U-NEXT(全ラウンド/31日間無料)
【CS】ゴルフネットワーク(全ラウンド)
【BS】BSJapanext(一部)
|2/23(木)～2/26(日)
|ザ・ホンダクラシック
|【ネット】U-NEXT(全ラウンド/31日間無料)
【CS】ゴルフネットワーク(全ラウンド)
【BS】BSJapanext(一部)
|3/2(木)～3/5(日)
|プエルトリコオープン
|【ネット】U-NEXT(全ラウンド/31日間無料)
【CS】ゴルフネットワーク(全ラウンド)
【BS】BSJapanext(一部)
|3/2(木)～3/5(日)
|アーノルド・パーマーインビテーショナル presented by マスターカード
|【ネット】U-NEXT(全ラウンド/31日間無料)
【CS】ゴルフネットワーク(全ラウンド)
【BS】BSJapanext(一部)
|3/9(木)～3/12(日)
|ザ・プレーヤーズチャンピオンシップ
|【ネット】U-NEXT(全ラウンド/31日間無料)
【CS】ゴルフネットワーク(全ラウンド)
【BS】BSJapanext(一部)
|3/16(木)～3/19(日)
|バルスパーチャンピオンシップ
|【ネット】U-NEXT(全ラウンド/31日間無料)
【CS】ゴルフネットワーク(全ラウンド)
【BS】BSJapanext(一部)
|3/22(水)～3/26(日)
|WGC-デルテクノロジーズマッチプレー
|【ネット】U-NEXT(全ラウンド/31日間無料)
【CS】ゴルフネットワーク(全ラウンド)
【BS】BSJapanext(一部)
|3/23(木)～3/26(日)
|コラレスプンタカナチャンピオンシップ
|【ネット】U-NEXT(全ラウンド/31日間無料)
【CS】ゴルフネットワーク(全ラウンド)
【BS】BSJapanext(一部)
|3/30(木)～4/2(日)
|バレロテキサスオープン
|【ネット】U-NEXT(全ラウンド/31日間無料)
【CS】ゴルフネットワーク(全ラウンド)
【BS】BSJapanext(一部)
|4/6(木)～4/9(日)
|マスターズトーナメント
|【地上波】TBS
ほか未定
|4/13(木)～4/16(日)
|RBCヘリテイジ
|【ネット】U-NEXT(全ラウンド/31日間無料)
【CS】ゴルフネットワーク(全ラウンド)
【BS】BSJapanext(一部)
|4/20(木)～4/23(日)
|チューリッヒクラシック オブ ニューオーリンズ
|【ネット】U-NEXT(全ラウンド/31日間無料)
【CS】ゴルフネットワーク(全ラウンド)
【BS】BSJapanext(一部)
|4/27(木)～4/30(日)
|メキシコオープン at ヴィダンタ
|【ネット】U-NEXT(全ラウンド/31日間無料)
【CS】ゴルフネットワーク(全ラウンド)
【BS】BSJapanext(一部)
|5/4(木)～5/7(日)
|ウェルズファーゴチャンピオンシップ
|【ネット】U-NEXT(全ラウンド/31日間無料)
【CS】ゴルフネットワーク(全ラウンド)
【BS】BSJapanext(一部)
|5/11(木)～5/14(日)
|AT&Tバイロン・ネルソン
|【ネット】U-NEXT(全ラウンド/31日間無料)
【CS】ゴルフネットワーク(全ラウンド)
【BS】BSJapanext(一部)
|5/18(木)～5/21(日)
|全米プロゴルフ選手権
|未定
|5/25(木)～5/28(日)
|チャールズ・シュワブチャレンジ
|【ネット】U-NEXT(全ラウンド/31日間無料)
【CS】ゴルフネットワーク(全ラウンド)
【BS】BSJapanext(一部)
|6/1(木)～6/4(日)
|ザ・メモリアルトーナメント presented by ワークデイ
|【ネット】U-NEXT(全ラウンド/31日間無料)
【CS】ゴルフネットワーク(全ラウンド)
【BS】BSJapanext(一部)
|6/8(木)～6/11(日)
|RBCカナディアンオープン
|【ネット】U-NEXT(全ラウンド/31日間無料)
【CS】ゴルフネットワーク(全ラウンド)
【BS】BSJapanext(一部)
|6/15(木)～6/18(日)
|全米オープンゴルフ選手権
|未定
|6/22(木)～6/25(日)
|トラベラーズチャンピオンシップ
|【ネット】U-NEXT(全ラウンド/31日間無料)
【CS】ゴルフネットワーク(全ラウンド)
【BS】BSJapanext(一部)
|6/29(木)～7/2(日)
|ロケットモーゲージクラシック
|【ネット】U-NEXT(全ラウンド/31日間無料)
【CS】ゴルフネットワーク(全ラウンド)
【BS】BSJapanext(一部)
|7/6(木)～7/2(日)
|ジョンディアクラシック
|【ネット】U-NEXT(全ラウンド/31日間無料)
【CS】ゴルフネットワーク(全ラウンド)
【BS】BSJapanext(一部)
|7/13(木)～7/16(日)
|バーバソルチャンピオンシップ
|【ネット】U-NEXT(全ラウンド/31日間無料)
【CS】ゴルフネットワーク(全ラウンド)
【BS】BSJapanext(一部)
|7/13(木)～7/16(日)
|ジェネシス スコティッシュオープン
|【ネット】U-NEXT(全ラウンド/31日間無料)
【CS】ゴルフネットワーク(全ラウンド)
【BS】BSJapanext(一部)
|7/20(木)～7/23(日)
|バラクーダチャンピオンシップ
|【ネット】U-NEXT(全ラウンド/31日間無料)
【CS】ゴルフネットワーク(全ラウンド)
【BS】BSJapanext(一部)
|7/20(木)～7/23(日)
|全英オープンゴルフ選手権
|未定
|7/27(木)～7/30(日)
|3Mオープン
|【ネット】U-NEXT(全ラウンド/31日間無料)
【CS】ゴルフネットワーク(全ラウンド)
【BS】BSJapanext(一部)
|8/3(木)～8/6(日)
|ウィンダムチャンピオンシップ
|【ネット】U-NEXT(全ラウンド/31日間無料)
【CS】ゴルフネットワーク(全ラウンド)
【BS】BSJapanext(一部)
|8/10(木)～8/13(日)
|FedExセントジュードチャンピオンシップ
|【ネット】U-NEXT(全ラウンド/31日間無料)
【CS】ゴルフネットワーク(全ラウンド)
【BS】BSJapanext(一部)
|8/17(木)～8/20(日)
|BMWチャンピオンシップ
|【ネット】U-NEXT(全ラウンド/31日間無料)
【CS】ゴルフネットワーク(全ラウンド)
【BS】BSJapanext(一部)
|8/24(木)～8/27(日)
|ツアーチャンピオンシップ
|【ネット】U-NEXT(全ラウンド/31日間無料)
【CS】ゴルフネットワーク(全ラウンド)
【BS】BSJapanext(一部)
※日程・放送スケジュールは変更となる可能性あり
PGAツアーの放送・配信予定Getty Images
米国男子ゴルフ「PGAツアー」は『U-NEXT』がマルチチャンネルで独占ライブ配信を行うほか、衛星放送の『ゴルフネットワーク』、BS『BSJapanext』が中継を行う。
視聴方法一覧
- U-NEXT［全ラウンド完全ライブ配信｜31日間無料体験あり］
- ゴルフネットワーク［全ラウンド中継｜スカパー！なら初月無料］
- BSJapanext［3日目・最終日を一部中継］
おすすめ視聴方法：U-NEXT［無料トライアルで観られる！］
松山英樹らが出場する2023年のPGAツアーを観るなら『U-NEXT』がおすすめだ。
U-NEXTはPGAツアー全トーナメントのデジタル配信権を獲得しており、注目のツアーをマルチチャンネルで独占ライブ配信している。
U-NEXTの月額料金は2,189円（税込）だが、初回登録であれば31日間無料トライアルと600円分のU-NEXTポイントがもれなく付いてくる。ポイントは最新映画レンタルなどに使用可能。
万が一31日以内に解約する場合でも、追加料金はかからないので安心だ。
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※本ページの情報は2023年3月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。